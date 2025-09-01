मुंबई : वाळकेश्वर परिसरातील बाणगंगा परिसरातील पिंपळेश्वर मित्र मंडळानं यंदा 'गर्व मराठी, सर्व मराठी' या संकल्पनेतून मराठी भाषेचा इतिहास, मोडी लिपी आणि मराठीतील कर्तृत्त्ववान व्यक्तींची ओळख करून देणारा देखावा साकारलाय.
'गर्व मराठी, सर्व मराठी' : पिंपळेश्वरचा बाप्पाचं हे यंदाच 29 वं वर्ष आहे. दरवर्षी हे मंडळ आपल्या अनोख्या देखाव्यातून सामाजिक प्रबोधन करत काहीतरी संदेश देण्याचा प्रमाणिक प्रयत्न करतंय. यंदाच्या गणेशोत्सवाचा मुख्य विषय 'गर्व मराठी, सर्व मराठी' असा ठेवण्यात आलाय. या विषयातून मराठी अस्मिता, मराठी भाषेचा इतिहास, तसंच अभिमानाची प्राचीन मोडी लिपी यांचा जागर करत आजच्या पिढीला भाषेची अधिक जवळून होण्यासाठी मराठी अक्षरांचाही मंडळानं या खास देखाव्यात मोठ्या कल्पकतेनं वापर केलाय.
मोडी लिपीतील कलाकृती ठरतेय विशेष आकर्षण : यंदाच्या देखाव्याची माहिती "ईटीव्ही भारत"ला देताना मंडळाचे मानद सचिव बिपिन कोकाटे यांनी सांगितलं की, "यंदाच्या वर्षीचं विशेष आकर्षण म्हणून प्रसिद्ध सुलेखनकार आणि मोडी लिपीचे अभ्यासक डॉ. तेजस वसंत लोखंडे यांनी दोन विशेष कलाकृती साकारल्यात आहेत. डॉ. तेजस हे पुराभिलेख संचालनालयाकडून महाराष्ट्र शासनाचे प्रमाणित कलाकार असून त्यांचा मोडी लिपी, तसंच मराठी भाषा व संस्कृतीवर मोठा अभ्यास आहे."
मराठीचा गौरव सातासमुद्रापार नेणाऱ्या दिग्गजांचा गौरव : दरम्यान, मंडळाच्यावतीनं मराठीतील थोर व्यक्तिमत्वं, महात्मा, मराठी इतिहासकार, मराठी साहित्यिक, सिनेसृष्टीतील मराठी कलाकार, मराठी किर्तनकार, मराठी क्रिकेटपटू यांचा गौरव कथन करणारे विशेष फलक देखील मंडळानं उभारलेत.
