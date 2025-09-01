ETV Bharat / state

'गर्व मराठी, सर्व मराठी', पौराणिक बाळगंगा तलावासमोर पिंपळेश्वर मित्र मंडळाकडून मराठीची महती सांगणारा देखावा! - GANESH UTSAV 2025

यंदाच्या गणेशोत्सवाचा मुख्य विषय 'गर्व मराठी, सर्व मराठी' असा ठेवण्यात आलाय.

'Proud Marathi, all Marathi', a performance by Pimpaleshwar Mitra Mandal in Walkeshwar
पौराणिक बाळगंगा तलावासमोर पिंपळेश्वर मित्र मंडळाकडून मराठीची महती सांगणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2025 at 3:47 PM IST

1 Min Read

मुंबई : वाळकेश्वर परिसरातील बाणगंगा परिसरातील पिंपळेश्वर मित्र मंडळानं यंदा 'गर्व मराठी, सर्व मराठी' या संकल्पनेतून मराठी भाषेचा इतिहास, मोडी लिपी आणि मराठीतील कर्तृत्त्ववान व्यक्तींची ओळख करून देणारा देखावा साकारलाय.

'गर्व मराठी, सर्व मराठी' : पिंपळेश्वरचा बाप्पाचं हे यंदाच 29 वं वर्ष आहे. दरवर्षी हे मंडळ आपल्या अनोख्या देखाव्यातून सामाजिक प्रबोधन करत काहीतरी संदेश देण्याचा प्रमाणिक प्रयत्न करतंय. यंदाच्या गणेशोत्सवाचा मुख्य विषय 'गर्व मराठी, सर्व मराठी' असा ठेवण्यात आलाय. या विषयातून मराठी अस्मिता, मराठी भाषेचा इतिहास, तसंच अभिमानाची प्राचीन मोडी लिपी यांचा जागर करत आजच्या पिढीला भाषेची अधिक जवळून होण्यासाठी मराठी अक्षरांचाही मंडळानं या खास देखाव्यात मोठ्या कल्पकतेनं वापर केलाय.

मोडी लिपीतील कलाकृती ठरतेय विशेष आकर्षण : यंदाच्या देखाव्याची माहिती "ईटीव्ही भारत"ला देताना मंडळाचे मानद सचिव बिपिन कोकाटे यांनी सांगितलं की, "यंदाच्या वर्षीचं विशेष आकर्षण म्हणून प्रसिद्ध सुलेखनकार आणि मोडी लिपीचे अभ्यासक डॉ. तेजस वसंत लोखंडे यांनी दोन विशेष कलाकृती साकारल्यात आहेत. डॉ. तेजस हे पुराभिलेख संचालनालयाकडून महाराष्ट्र शासनाचे प्रमाणित कलाकार असून त्यांचा मोडी लिपी, तसंच मराठी भाषा व संस्कृतीवर मोठा अभ्यास आहे."

मराठीचा गौरव सातासमुद्रापार नेणाऱ्या दिग्गजांचा गौरव : दरम्यान, मंडळाच्यावतीनं मराठीतील थोर व्यक्तिमत्वं, महात्मा, मराठी इतिहासकार, मराठी साहित्यिक, सिनेसृष्टीतील मराठी कलाकार, मराठी किर्तनकार, मराठी क्रिकेटपटू यांचा गौरव कथन करणारे विशेष फलक देखील मंडळानं उभारलेत.

हेही वाचा :

  1. अमरावतीत सात पिढ्यांची परंपरा, निहाटकर कुटुंबातील नवसाला पावणारी मातीची महालक्ष्मी
  2. महालक्ष्मी गौराईच्या हाताने बीडच्या महिलांना दिला स्वयंरोजगार; वर्षाला कमवतात लाखो रुपये!
  3. गणोशोत्सवात मिळतयं विविध संत-महापुरुषांच्या पादुकांचं दर्शन; छत्रपती राजाराम मंडळाचा उपक्रम

मुंबई : वाळकेश्वर परिसरातील बाणगंगा परिसरातील पिंपळेश्वर मित्र मंडळानं यंदा 'गर्व मराठी, सर्व मराठी' या संकल्पनेतून मराठी भाषेचा इतिहास, मोडी लिपी आणि मराठीतील कर्तृत्त्ववान व्यक्तींची ओळख करून देणारा देखावा साकारलाय.

'गर्व मराठी, सर्व मराठी' : पिंपळेश्वरचा बाप्पाचं हे यंदाच 29 वं वर्ष आहे. दरवर्षी हे मंडळ आपल्या अनोख्या देखाव्यातून सामाजिक प्रबोधन करत काहीतरी संदेश देण्याचा प्रमाणिक प्रयत्न करतंय. यंदाच्या गणेशोत्सवाचा मुख्य विषय 'गर्व मराठी, सर्व मराठी' असा ठेवण्यात आलाय. या विषयातून मराठी अस्मिता, मराठी भाषेचा इतिहास, तसंच अभिमानाची प्राचीन मोडी लिपी यांचा जागर करत आजच्या पिढीला भाषेची अधिक जवळून होण्यासाठी मराठी अक्षरांचाही मंडळानं या खास देखाव्यात मोठ्या कल्पकतेनं वापर केलाय.

मोडी लिपीतील कलाकृती ठरतेय विशेष आकर्षण : यंदाच्या देखाव्याची माहिती "ईटीव्ही भारत"ला देताना मंडळाचे मानद सचिव बिपिन कोकाटे यांनी सांगितलं की, "यंदाच्या वर्षीचं विशेष आकर्षण म्हणून प्रसिद्ध सुलेखनकार आणि मोडी लिपीचे अभ्यासक डॉ. तेजस वसंत लोखंडे यांनी दोन विशेष कलाकृती साकारल्यात आहेत. डॉ. तेजस हे पुराभिलेख संचालनालयाकडून महाराष्ट्र शासनाचे प्रमाणित कलाकार असून त्यांचा मोडी लिपी, तसंच मराठी भाषा व संस्कृतीवर मोठा अभ्यास आहे."

मराठीचा गौरव सातासमुद्रापार नेणाऱ्या दिग्गजांचा गौरव : दरम्यान, मंडळाच्यावतीनं मराठीतील थोर व्यक्तिमत्वं, महात्मा, मराठी इतिहासकार, मराठी साहित्यिक, सिनेसृष्टीतील मराठी कलाकार, मराठी किर्तनकार, मराठी क्रिकेटपटू यांचा गौरव कथन करणारे विशेष फलक देखील मंडळानं उभारलेत.

हेही वाचा :

  1. अमरावतीत सात पिढ्यांची परंपरा, निहाटकर कुटुंबातील नवसाला पावणारी मातीची महालक्ष्मी
  2. महालक्ष्मी गौराईच्या हाताने बीडच्या महिलांना दिला स्वयंरोजगार; वर्षाला कमवतात लाखो रुपये!
  3. गणोशोत्सवात मिळतयं विविध संत-महापुरुषांच्या पादुकांचं दर्शन; छत्रपती राजाराम मंडळाचा उपक्रम

For All Latest Updates

TAGGED:

पिंपळेश्वर मित्र मंडळमुंबईगर्व मराठी सर्व मराठीगणेशोत्सवGANESH UTSAV 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.