अमरावती : सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात विविध देखावे पाहायला मिळत आहेत. अशातच घरगुती गणेशोत्सवात देखील अगदी हुबेहूब किंवा त्यापेक्षा सरस देखावे अनेक भाविकांनी आपल्या घरी स्थापन केलेल्या बाप्पांसमोर देखील साकारलेत. अमरावती शहरात गोपाल नगर परिसरात प्रफुल गुल्हाने आणि प्रियंका गुल्हाने या दाम्पत्यानं आपल्या गणरायसमोर महाराष्ट्रातील सर्व सणांची परंपरा असणारा 'महाराष्ट्राची संस्कृती' हा देखावा साकारलाय. परिसरातील अनेकजण गुल्हाने यांच्या घरी हा देखावा पाहण्यासाठी गर्दी करतात, हे विशेष.
...असा आहे देखावा : मकर संक्रांत, हळदी कुंकू, होळी, धुलीवंदन, गुढीपाडवा, आषाढी एकादशी, वट सावित्री पौर्णिमा, दहीहंडी, रक्षाबंधन, बैलपोळा, गणपती, नवरात्र, दसरा, वसू बारस, दिवाळी असे महाराष्ट्रात साजरे होणारे सण आणि उत्सव हे सर्व काही गुल्हाने दाम्पत्यानं आपल्या गणरायसमोर साकारलंय. अगदी छोट्याशा बावल्या, लहान साहित्य, तसंच देवतांच्या अगदी छोट्या आकारातल्या मूर्ती असं अगदी बारीक आणि नीटनेटका हा देखावा आहे. या देखाव्याच्या समोर 'महाराष्ट्राची संस्कृती' असा उल्लेख असणारं छानसा प्रवेशद्वारही नजरेत भरणारं आहे. या सण उत्सवासोबतच भारताचा स्वातंत्र्यदिन सोहळा हा राष्ट्रीय सण देखील या देखाव्यात आहे.
..अशी सुचली संकल्पना : "दरवर्षी गणेशोत्सवात काही तरी वेगळा देखावा अनेक वर्षांपासून आम्ही करतो. गत वर्षी देखाव्यात खेडे गाव साकारून ग्रामीण संस्कृती दाखवली होती. मागच्या वर्षीच्या देखाव्याला घरगुती गणेशोत्सव स्पर्धेत द्वितीय पारितोषिक मिळालं होतं," असं प्रफुल गुल्हाने यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. तसंच "यावर्षी महाराष्ट्रातील सर्व सणांची संस्कृती असा देखावा साकारण्याचं ठरवलं. मी आणि पत्नी प्रियंका दोघं मिळून या कल्पनेला वास्तविक स्वरूप दिलंय, " असं प्रफुल गुल्हाने यांनी म्हटलंय.
...अशी केली तयारी : नांदगावपेठ येथील अमरावती एमआयडीसी याठिकाणी एका खाजगी प्रकल्पात प्रफुल गुल्हाने हे व्यवस्थापक आहे. सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 पर्यंत ते त्यांच्या कंपनीच्या कामात कायम व्यस्त असतात. कामावरून रात्री घरी आल्यावर दोन लहान मुलं झोपली की, रात्री 11 ते अडीच वाजेपर्यंत सलग आठवडाभर देखावा साकारण्याचं काम गुल्हाने दाम्पत्यानं केलं. दरम्यान, "देखावा साकारण्यात माझा वाटा 60 टक्के आणि प्रियांकाचा वाटा 40 टक्के आहे, " असं प्रफुल गुल्हाने सांगतात.
देखावा पाहायला परिचितांची गर्दी : "दरवर्षी आमचा गणपती उत्सवाचा देखवा वैशिष्ट्यपूर्ण असतो. याची माहिती शेजारी आणि अनेक परिचितांना आहे. यामुळं हे सारेच आमच्या गणपतीचा देखावा पाहायला घरी येतात. रोजच सायंकाळी घरी कोणी- ना- कोणी येतं. आमच्या देखाव्याचं कौतुक करतं. आम्ही प्रत्येकाला प्रसाद देतो. गणपतीचे हे दिवस आमच्याकडे आनंद आणि उत्सव असतो," असं प्रियंका गुल्हाने यांनी सांगितलं.
