ऑपरेशन सिंदूर देखावा ठरतोय आकर्षण, अतिरेक्यांना मारण्याची भक्तांना संधी - GANESH UTSAV 2025

सिडको भागातील कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान तर्फे "ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा" हा देखावा सादर केला आहे.

ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा देखावा
ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा देखावा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025 at 8:29 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - राज्य सरकारने यावर्षी गणेशोत्सवात भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरबाबत जागृती करण्याचं आवाहन गणेश मंडळांना केलं होतं. त्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सिडको भागातील कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान तर्फे "ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा" हा देखावा सादर केला. पाकिस्तानवर मिसाईल डागणारे विमान, वेगवगेळ्या सैन्य दलाच्या वेशभूषेतील बाप्पाची रूपं, अतिरेकी तळात लपलेले अतिरेकी आणि सर्वसामान्य भक्तांना त्यांना मारण्यासाठी लावलेली बंदूक हे देखाव्याचं आकर्षण ठरत आहे. शिवाय लहान मुलांसाठी मोफत यात्रा याठिकाणी भरवण्यात आल्याने बच्चेकंपनी चांगली गर्दी करताना दिसत आहे. देशाने केलेल्या कामगिरीची माहिती देशवासीयांना कळावी याकरता देखावा सादर केल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष विलास कोरडे यांनी दिली.



ऑपरेशन सिंदूरबाबत दिली माहिती - शहरातील सिडको भागातील कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान तर्फे "ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा" हा देखावा सादर केला. एकीकडे भारताचा नकाशा, बाजूला पाकिस्तानचा नकाशा, त्यावर भारतीय विमान मिसाईल डागून अतिरेकी तळ उद्धवस्त करताना दाखवण्यात आलं. तर त्याच ठिकाणी राबवलेल्या ऑपरेशन बाबत चित्रफित करून जनजागृती करण्यात आली. नागरिकांना देशाच्या कामगिरीबाबत अवगत करण्यासाठी प्रयत्न केल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष विलास कोरडे यांनी दिली.

कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान तर्फे "ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा" हा देखावा (ETV Bharat Reporter)

बंकरमध्ये अतिरेक्यांना मारा - देखाव्यांच्या बाजूला एक तीस फुटाचे भुयार तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये दोन अतिरेकी बंकरमध्ये लपलेले दाखवण्यात आले आहेत. या अतिरेक्यांना मारण्यासाठी फुगे फोडण्याची बंदूक ठेवण्यात आली आहे. आलेल्या भक्तांनी बंदूक घेत अतिरेक्यांना मारण्याची संधी देण्यात आली आहे. हे अतिरेकी मारण्यासाठी लहान मुलांपासून ते आबालवृद्धांपर्यंत अनेक भाविक गर्दी करत आहेत. शिवाय एक अतिरेकी जिवंत पकडल्याचं दाखवत त्याला मारण्याची संधी देण्यात आल्यानं सर्वसामान्य नागरिक पाकिस्तानवरील रोष व्यक्त करत आहेत. या आगळ्या वेगळ्या देखाव्यामुळे अतिरेकी आपणही मारू शकतो, असा विश्वास निर्माण झाल्याचं उपस्थितीत भाविकांनी सांगितलं.

ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा देखावा
ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा देखावा अतिरेक्याला मारण्याची थीम (ETV Bharat Reporter)


मूर्ती विसर्जनासाठी हौदाची निर्मिती - छोट्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिक हौदात करण्याचं आवाहन महानगर पालिका नेहमीच करते. मात्र प्रत्येक भागात तसे हौद नसल्यानं नागरिक मंडळांच्या गणेश मूर्तींसोबत घरगुती मूर्ती देत असतात. मात्र छोट्या मूर्ती विसर्जित करण्यासाठी कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान येथे कृत्रिम हौद तयार करण्यात आला. नागरिकांनी आपल्या छोट्या गणेशमूर्ती या हौदात विसर्जित करण्याचं आवाहन करण्यात आलं. महानगरपालिका त्यासाठी मदत करणार असल्याचं कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विलास कोरडे यांनी सांगितलं.

