रायगडच्‍या 'साले' गावात आगळावेगळा गणेशोत्‍सव; घराघरात नाही बाप्पा तरी, "एक गाव, एक गणपती"ची मोठी परंपरा - GANESH UTSAV 2025

गणेशोत्सव म्हटलं की, जिथे नजर जाईल तिथे बाप्पांचं दर्शन घडतं. गावागावी, गल्लोगल्लीत गणपती दिसतात. मात्र, एक गाव एक गणपतीची संकल्पना काहीच ठिकाणी दिसून येते.

Ganesh Utsav 2025
रायगडच्‍या साले गावात एक गाव, एक गणपती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 1:08 PM IST

रायगड : कोकण म्हटलं की, गणेशोत्सवाचा धूमधडाकाच डोळ्यासमोर उभा राहतो. प्रत्येक घरात बाप्पाचं आगमन होतं, आरत्यांचा गजर, ढोल-ताशांचा दणदणाट, दिवसरात्र सुरू असलेली उत्सवमूर्तीची पूजा-अर्चा हे चित्र आपल्याला ठाऊक आहे. पण रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यात एक असं आगळंवेगळं गाव आहे जिथे या सर्व परंपरा उलट्या दिसतात. या गावात एकाही घरात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जात नाही. तरीदेखील तिथं गणेशोत्सव तितक्याच भक्तिभावाने साजरा केला जातो. 'साले' असं या गावाचं नाव आहे.

गंगा तलावातून निघते मिरवणूक : गावातल्या जवळपास सव्वाशे उंबर्‍यांपैकी कुठल्याही घरात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जात नाही. पण गणेशचतुर्थीच्या दिवशी सगळे ग्रामस्थ एकत्र मंदिरात जमतात. तिथं पारंपरिक रितीरिवाजांनुसार पूजा केली जाते आणि मग गावाची खरी ओळख ठरलेला सोहळा सुरू होतो. गंगा तलावातून वाजतगाजत, ढोल-ताशांच्या गजरात गणपतीची गावभर मिरवणूक काढली जाते. घराघरांतून या पालखीचं स्वागत केलं जातं, बाप्पाचं पूजन होतं आणि मग ही मिरवणूक परत मंदिरात दाखल होते.

रायगडच्‍या 'साले' गावात 'एक गाव, एक गणपती'ची परंपरा (ETV Bharat Reporter)

अशी आहे परंपरा : या गावात 'एक गाव, एक गणपती' ही परंपरा कित्येक पिढ्यांपासून सुरू आहे. नेमकी ही परंपरा केव्हा सुरू झाली याची माहिती आजच्या पिढीला नाही, पण शेकडो वर्षांपासून ही संस्कृती जिवंत ठेवण्यात आली आहे. घरोघरी गणेशोत्सव न करता, सामूहिकरित्या एकत्र येऊन गणपतीचं पूजन करणं हीच साले गावाची वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा आहे. या सोहळ्यामुळं केवळ गावकरीच नाही, तर मुंबई-पुण्यात काम करणारे कोकणवासी, माहेरवाशिणी तसंच पंचक्रोशीतील भाविक मोठ्या संख्येनं गावात दाखल होतात. एकाच दिवशी, एकाच गणपतीभोवती सगळा गाव एकत्र येतो आणि भक्तीभावाने उत्सव साजरा करतो.



'एक गाव, एक गणपती'ची परंपरा : साले गावाचा हा अनोखा उत्सव केवळ धार्मिक श्रद्धा नसून टिळकांच्या मनातील गाव एकसंघ ठेवणारी परंपरा बनला आहे. गणेशोत्सवाला खरा आयाम देणारा हा आगळावेगळा सोहळा पाहण्यासाठी दरवर्षी अनेकजण उत्सुकतेने साले गावात पोहोचतात. गणेशोत्सव म्हणजे घराघरात बाप्पा ही सर्वसाधारण प्रथा, पण रायगडच्या साले गावातली 'एक गाव, एक गणपती'ची परंपरा हीच खरी आगळी वेगळी ठरते.



एक गाव एक गणपतीONE VILLAGE ONE GANAPATISALE VILLAGE OF RAIGADरायगड गणेशोत्सवGANESH UTSAV 2025

