मुंबई : सर्वात मोठी पर्यावरणपूरक मूर्ती म्हणून गिरगावच्या राजाची ओळख आहे. यंदा तर गिरगावच्या राजानं तब्बल 6 फुटांचा फेटा परिधान करून नवा विश्वविक्रम रचलाय. एखाद्या मूर्तीवर परिधान करण्यात आलेल्या सर्वात मोठा फेटा म्हणून यंदा गिरगावच्या राजाची नोंद झालीय. तसंच भव्य मूर्ती आणि आकर्षक देखावा पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होताना दिसून येत आहे.
गिरगावच्या राजाचा नवा विश्वविक्रम : 1928 पासून सुरूवात झालेल्या या गणेश मंडळाचं यंदाचं 98 वं वर्ष आहे. आगामी शतकपूर्तीसाठी या मंडळानं आतापासूनच विशेष नियोजनाची सुरूवात केलीय. त्यातच यंदाच्या वर्षी 6 फूटांचा फेटा परिधान करून गिरगावच्या राजानं नवा विश्वविक्रम केल्याची माहिती मंडळाचे सचिव गणेश लिंगायत यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिलीय.
पर्यावरणस्नेही बाप्पाचा देखावा देखील पर्यावरणस्नेही : यंदाच्या वर्षी मंडळानं संपूर्णपणे बांबूचा वापर केलाय. तसंच या पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या गणपती बाप्पाकरता पूर्णपणे पर्यावरणस्नेही देखावा तयार करण्यात आलाय. 98 व्या वर्षात पदार्पण केल्यामुळं बांबूचा वापर करून तयार केलेल्या दैनंदिन वापरातील 98 वस्तूंची आरास बाप्पाच्या देखाव्यात करण्यात आलीय. त्यामुळं हा संपूर्ण देखावा पाहण्याकरता लोकांची इथं विशेष गर्दी होताना पाहायला मिळतेय. कलादिग्दर्शक सुमित पाटील यांनी हा देखावा मोठ्या कल्पकतेनं साकारलाय.
'मन की बात' मध्ये कौतुक केलेला पर्यावरणस्नेही बाप्पा : गिरगावच्या राजाचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ही भव्य मूर्ती पर्णपणे शाडूच्या मातीपासून तयार केलीय. त्यामुळं पर्यावरणपूरक गणपती म्हणून या गणपतीची देशभरात विशेष ख्याती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात गिरगावच्या राजाचा उल्लेख केला होता. 24 फुटांची ही भव्य मूर्ती तब्बल साडे तीन टन इतक्या वजनाची आहे. त्यामुळं या गणपती बाप्पाचं विसर्जन करतानाही मंडळाला विशेष काळजी घ्यावी लागते. विसर्जनाच्यावेळी केवळ 30 मिनिटांत ही संपूर्ण मूर्ती निर्सगाचा एक भाग बनते. त्यामुळं पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या पीओपीचा वापर करणाऱ्या सर्वांनी या मंडळाचा आदर्श घेण्याची गरज आहे.
