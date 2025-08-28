मुंबई : मुंबईचा गणेशोत्सव हा केवळ उत्सव नसून, एक सांस्कृतिक महाकुंभ आहे, जिथे श्रद्धा, कला आणि उत्साह यांचा संगम होतो. लालबाग, परळ, चिंचपोकळी आणि खेतवाडी या परिसरांमध्ये गणरायाच्या भव्य मूर्ती आणि आकर्षक देखावे पाहण्यासाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक येतात. यापैकी गणेशगल्लीतील ‘मुंबईचा राजा’ हा गणेशोत्सव विशेष प्रसिद्ध आहे. यंदा या मंडळानं तमिळनाडूतील श्री रामेश्वरम मंदिराच्या भव्य प्रतिकृतीच्या रूपात एक अनोखा देखावा साकारला आहे, जो पाहण्यासाठी भाविकांची प्रचंड गर्दी होत आहे.
रामेश्वरम मंदिराची थीम : यंदाच्या गणेशोत्सवात 'गणेशगल्ली' मंडळानं ‘श्री रामेश्वरम मंदिर’ थीम निवडली आहे. मंडपात प्रवेश करताच भव्य प्रवेशद्वारावर नंदी भाविकांचं स्वागत करतो. या प्रवेशद्वारावर रामेश्वरम मंदिरातील दगडी नक्षीकाम असलेले खांब उभारण्यात आले आहेत. खांबांच्या बाजूच्या भिंतींवर प्रभू श्रीराम आणि रावण यांच्यातील युद्धाचं चित्रण आहे. या युद्धादरम्यान प्रभू श्रीरामांनी पापांचं क्षालन करण्यासाठी वाळूचं शिवलिंग बनवून भगवान शंकराची आराधना केली होती. हनुमानही त्यांच्यासोबत होते. याच कथेला उजाळा देणारा हा देखावा आहे. या देखाव्यामुळं भाविकांना जणू त्या पौराणिक काळात घेऊन जाणारा अनुभव मिळतो. मंडपातील प्रत्येक तपशील, मग तो खांबांचे नक्षीकाम असो वा भिंतींवरील चित्रे, सर्व काही अचूक आणि कलात्मक आहे.
मूर्तीकाराच्या डोळ्यात पाणी : मुंबईत अनेक भव्य गणेशमूर्ती पाहायला मिळतात, पण या परंपरेचा पाया रचला गेला तो गणेशगल्लीत. 1977 मध्ये प्रख्यात मूर्तीकार दिनानाथ वेलिंग यांनी मुंबईतील आणि देशातील सर्वात उंच गणेशमूर्ती साकारली, जी पाहून सर्वजण थक्क झाले. वेलिंग यांचा आणि गणेशगल्ली मंडळाचा विशेष ऋणानुबंध होता. ते मूर्ती बनवण्यासाठी कधीच पैसे मागत नसत, मंडळाकडून मिळणारी ‘फुल न फुलाची पाकळी’ त्यांच्यासाठी अमूल्य होती. त्यांनी सर्वप्रथम साकारलेली कमळावर विराजमान गणरायाची मूर्ती ही त्यांच्या कलेचा अजोड नमुना होती.
परंपरा गणेशगल्ली मंडळ जपतं : वेलिंग यांनी पहिल्या मूर्तीच्या निर्मितीसाठी अनेक महिने आधीपासून तयारी सुरू केली होती. मूर्ती तयार करण्यापासून ते विसर्जनापर्यंत सर्व बाबींचा विचार करून त्यांनी काळजीपूर्वक आराखडा तयार केला. मूर्ती विसर्जनासाठी निघाल्यावर ती चिंचपोकळीच्या पुलावरून जाणं, ही खरी कसोटी होती. वेलिंग यांनी केलेल्या नियोजनामुळं मूर्तीनं यशस्वीपणे पूल ओलांडला. विसर्जनाच्या वेळी वेलिंग स्वतः गर्दीत उभे राहून हे दृश्य पाहत होते, आणि मूर्तीने पूल ओलांडताच त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू उभे राहिले. आजही त्यांची ही परंपरा गणेशगल्ली मंडळ जपत आहे.
भाविकांचा उत्साह : गणेशगल्लीतील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी दरवर्षी लाखो भाविक येतात. यंदाच्या थीमनं तर भाविकांना मंत्रमुग्ध केलं आहे. मंडळाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या उत्सवाला यशस्वी करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतात. देखाव्यापासून ते मूर्तीच्या विसर्जनापर्यंत सर्व काही नियोजनबद्ध आणि सुरक्षितपणे पार पडावं, यासाठी ते कटिबद्ध असतात. यंदाच्या उत्सवातही त्यांनी कोणतीही कसर सोडलेली नाही. मंडपातील प्रकाशयोजना, ध्वनी व्यवस्था आणि देखाव्याची रचना यामुळे भाविकांना एक अविस्मरणीय अनुभव मिळतो.
मुंबईचा राजा - एक सांस्कृतिक प्रतीक : ‘मुंबईचा राजा’ ही केवळ गणेशगल्ली मंडळाची ओळख नाही, तर ती मुंबईच्या सांस्कृतिक वारशाचं प्रतीक आहे. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून हे मंडळ सामाजिक एकता, कला आणि श्रद्धा यांचा संगम घडवून आणतं. दरवर्षी येथील देखावे आणि मूर्ती नवीन कथा सांगतात. त्यामागील भावना आणि उत्साह वाखाणण्याजोगा असतो. त्यामुळं मुंबईचा राजा पाहण्यासाठी आणि त्याच्या दर्शनाचा लाभ घेण्यासाठी गणेशगल्लीत जरूर भेट द्या. हा अनुभव तुम्हाला श्रद्धा, कला आणि उत्साहानं भरलेल्या विश्वात घेऊन जाईल.
