रायगड : राज्यातील सर्वात मोठा सण म्हणून प्रसिद्ध असलेला गणेशोत्सव बुधवारपासून रायगड जिल्ह्यात उत्साह-आनंदात सुरू झाला. दोन दिवसांपूर्वी सार्वजनिक तर मंगळवारपासून घरगुती गणपतींचं आगमन सुरू झालं होतं. बुधवारी सकाळपासून मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात बाप्पाचं आगमन झालं. पोलीस प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदा रायगडमध्ये 286 सार्वजनिक तर सुमारे 1 लाख 2 हजार 198 घरामध्ये गणेशमूर्तीची स्थापना झाली. यासह 16 हजार 175 गौरींची प्रतिष्ठापना देखील होणार आहे. पारंपरिक पद्धतीनुसार दीड दिवसांपासून ते 21 दिवसांपर्यंत गणपतीचं विसर्जन होणार आहे. गणेशोत्सव शांततेत पार पडावा यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
मंत्री गोगावले यांच्या घरी गणरायाचं आगमन : जिल्ह्यातील विविध नेत्यांनी-मान्यवरांनीही आपल्या निवासस्थानी गणरायांचं स्वागत केलं. रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांच्या पिंपळवाडी इथल्या निवासस्थानी बाप्पाचं आगमन झालं. यावेळी युवासेना कोअर कमिटी सदस्य विकास गोगावले आणि सर्व कुटुंबीय उपस्थित होते. मंत्रोच्चार आणि बाप्पाच्या जयघोषात गोगावले कुटुंबीयांनी गणरायांची आरती केली.
तटकरे कुटुबीयांच्या घरी गणपती विराजमान : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे यांच्या सुतारवाडी इथल्या निवासस्थानी गणरायांचं स्वागत करण्यात आलं. मंत्री आदिती तटकरे आणि माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या उपस्थितीत तटकरे कुटुंबीयांनी गणपती बाप्पाचं जल्लोषात स्वागत करत पूजा केली. यावेळी खासदार सुनील तटकरे यांनी पुढील वर्षभरात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग सुसज्ज करण्याचा संकल्प व्यक्त केला, तर मंत्री आदिती तटकरे यांनी नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या.
मंत्री आदिती तटकरेंनी बनवले मोदक : राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी बाप्पाच्या स्वागतासाठी स्वयंपाकघराचा ताबा घेत मोदक बनवले. राजकारणात कितीही व्यस्त असल्या तरी आपल्या लाडक्या गणरायावर असलेली भक्ती आणि प्रेम जपण्याचं उदाहरण यातून त्यांनी घालून दिलं. गणेशोत्सवाच्या प्रारंभीच संपूर्ण रायगड जिल्हा भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला असून सामान्य भक्तांपासून ते मंत्री-खासदारांपर्यंत सर्वत्र बाप्पाचं स्वागत उत्साहात झालं.
