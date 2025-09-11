लाखोंचा खर्च, भव्यदिव्य देखावे : गणेशोत्सवानंतर 'त्या' साहित्याचं नेमकं काय होतं?
कोट्यवधी रुपये खर्च करून साकारलेले हे देखावे किंवा सेट केवळ दृश्यसौंदर्यच नव्हे, तर कला आणि पर्यावरणस्नेही विचारांचा अनोखा मिलाफ.
Published : September 11, 2025 at 2:11 PM IST
मुंबई : मुंबईतील गणेशोत्सव म्हणजे उत्साह, भक्ती आणि भव्यतेचा संगम! दरवर्षी लाखो भाविकांच्या देणग्यांमधून उभारले जाणारे भव्यदिव्य देखावे डोळ्यांचे पारणे फेडतात. कोट्यवधी रुपये खर्च करून साकारलेले हे देखावे किंवा सेट केवळ दृश्यसौंदर्यच नव्हे, तर कला आणि पर्यावरणस्नेही विचारांचा अनोखा मिलाफ. पण, बाप्पाच्या विसर्जनानंतर या महागड्या देखाव्यांचं नेमकं काय होतं? ते फेकून दिले जातात की, पुन्हा नव्या रूपात सजतात? तर चला, जाणून घेऊया या देखाव्यांच्या निर्मितीपासून पुनर्वापरापर्यंतच्या प्रवासाची रंजक कहाणी!
कोणता देखावा उभारायचा, हे कसं ठरतं? : गणेशोत्सवात मंडळं दरवर्षी नवीन थीम घेऊन येतात. हे देखावे उभारण्यासाठी मंडळांच्या सभासदांची बैठक वर्षभर आधीच होते. काही मंडळं तर दोन वर्ष आधी तयारी सुरू करतात. उदाहरणार्थ, फोर्ट येथील इच्छापूर्ती गणेश मंडळानं यंदा गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराची भव्य प्रतिकृती साकारली. मंडळाचे अध्यक्ष रवींद्र सुर्वे यांनी सांगितलं, "आम्ही दोन वर्ष आधी तयारी सुरू केली. मी स्वतः सोमनाथ मंदिराला भेट देऊन प्रत्येक बारकाव्यांचा अभ्यास केला. त्यानंतर राजस्थानमधील कारागिरांनी चार महिने मेहनत घेऊन हा देखावा तयार केला. सुरुवातीला कारखान्यात काही भाग बनवले आणि नंतर अडीच महिने प्रत्यक्ष मंडपात काम झाले." विशेष म्हणजे अशा देखाव्यांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो.
देखावे कशापासून तयार करतात? : देखावे तयार करण्यासाठी वापरलं जाणारं साहित्यही बदललं आहे. पूर्वी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा (पीओपी) मोठ्या प्रमाणात वापर होत असे, पण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कठोर नियमांमुळं आता फायबरला प्राधान्य दिलं जातं. कला दिग्दर्शक आणि सेट डिझायनर नित्यानंद पेडणेकर म्हणतात की, "आजकाल पीओपीऐवजी फायबरचा वापर अधिक होतो. क्वचित पीओपी वापरलं जातं. याशिवाय प्लायवूड, कापड, प्लास्टर, थर्माकोल, कागद आणि प्लास्टिक यांचा गरजेनुसार वापर होतो. मात्र, प्रदूषण टाळण्यासाठी ज्या वस्तूंचा पुनर्वापर शक्य आहे, अशाच साहित्याची निवड केली जाते." तर कला दिग्दर्शक संदीप जोशी यांच्या मते, गणेश मंडपातील देखाव्यांसाठी फायबर आणि प्लायवूडचा वापर अधिक असतो, कारण हे साहित्य मजबूत आणि पुनर्वापरयोग्य असतं.
गणेशोत्सवानंतर देखाव्यांचं काय होतं? : देखाव्यांची प्रक्रिया ही कथेच्या अभ्यासापासून सुरू होते. मंडळं एखादी थीम निवडतात, जसं की एखादं मंदिर, ऐतिहासिक स्थळ किंवा मिथक कथा. त्यानंतर योग्य साहित्य निवडलं जातं आणि चित्रकार, कारागीर यांच्या मदतीनं अंतिम स्वरूप दिलं जातं. विविध वस्तूंपासून हे सेट बनवले जातात, ज्यात कथेनुसार बदल केले जातात. उदाहरण द्यायचं तर, गणेशगल्लीमधील मुंबईचा राजा मंडळानं यंदा रामेश्वर मंदिराची प्रतिकृती साकारली होती. याबाबत मंडळाचे पदाधिकारी प्रतिक पाडावे यांनी सांगितलं की, "आमचा देखावा दक्षिणात्य शैलीचा होता. गणेशोत्सवानंतर हे साहित्य पुनर्वापरासाठी ठेवलं जाणार आहे. एखाद्या सिनेमात किंवा अन्य कार्यक्रमात दाक्षिणात्य मंदिर किंवा ऐतिहासिक स्थळाचा सेट उभारायचा असल्यास हे भाग वापरता येतील." त्यामुळं अशा प्रकारे, बहुतेक मंडळं देखाव्यांचे भाग फेकून देत नाहीत, तर ते कारखान्यांत साठवले जातात किंवा अन्य उपयोगासाठी दान केले जातात.
देखावा उभा करण्यासाठी किती खर्च येतो? : खर्चाबाबत बोलायचं तर, छोट्या मंडळांसाठी 1 ते 10 लाख रुपयांपासून ते मोठ्या मंडळांसाठी 15 लाख ते 50 लाखांहून अधिक खर्च येतो. कर्जतमधील कारखान्यांमध्ये यातील बऱ्याच देखाव्यांवर पूर्वप्रक्रिया केली जाते. यात सेटचे भाग तयार करणे, रंगरंगोटी आणि असेंब्लीचा समावेश असतो. कला दिग्दर्शक नित्यानंद पेडणेकर सांगतात, "भाविकांच्या देणग्यांमधून हे पैसे जमा होतात. पण आम्ही प्रयत्न करतो की साहित्य पुनर्वापरयोग्य असावं, जेणेकरून पैसे वाया जाणार नाहीत आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल."
पुढच्या वर्षीचा विचार करूनच देखाव्यांची उभारणी : कला दिग्दर्शक सुमित पाटील म्हणाले, "प्रत्येक सर्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हे पर्यावरणपूरक दिशेनं वाटचाल करीत आहे. देखावे उभारताना जे साहित्य वापरलं जातं, ते गणेशोत्सवानंतर मंडळाच्या खोल्या किंवा साठवणुकीच्या जागेवर ठेवलं जातं. पुढच्या वर्षी यातील बरंचसं साहित्य वापरलं जातं. शाळांमध्ये वापरता येण्यासारखं साहित्य असेल, तर मी वैयक्तिकरित्या ते शाळांना भेट स्वरुपात देतो. अनेक मंडळं भव्यदिव्य सेट उभारतात. त्यातील बहुतांश भागांचा पुनर्वापर केला जातो. तसंच आता गणेशोत्सवानंतर नवरात्रीच्या देखाव्यांमध्ये यातील बरंच साहित्य वापरलं जाईल. त्याशिवाय काही मंडळं विशेष कार्यक्रम घेतात, तेव्हा देखील हे साहित्य वापरलं जातं. प्रत्येक कलाकार हा पुढच्या गोष्टींचा विचार करून लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतो. त्यामुळं या सेटचा वापर पुन्हा पुन्हा होत असतो," असंही सुमित पाटील यांनी सांगितलं.
