मुंबईतील पहिला सार्वजनिक गणेशोत्सव, 133 वर्षांनंतर आजही जपतोय आपली 'महती'! - GANESH UTSAV 2025

गेली 133 वर्षे एकाच आकाराची दोन फुटांची गणेश मूर्ती इथं विराजमान होतेय.

Keshavji Naik Chawl in Girgaon at Mumbai's oldest Ganpati mandal
मुंबईतील पहिला सार्वजनिक गणेशोत्सव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 7:40 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 8:44 PM IST

मुंबई : स्वातंत्र्यपूर्वकाळात लोकांनी एकत्र यावं, त्यांना त्यांच्या हक्काचं व्यासपीठ मिळावं, यासाठी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरूवात केली. हा सण सार्वजनिकरित्या साजरा व्हावा, यासाठी त्यांच्याच प्रेरणेतून मुंबईतील गिरगावात 1893 मध्ये केशवजी नाईक चाळीत पहिल्यांदा सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली. आज 133 व्या वर्षीही इथं अत्यंत साधेपणानं लोकमान्य टिळकांनी आखून दिलेल्या कार्यक्रमावर हा गणेशोत्सव साजरा होतोय.

Keshavji Naik Chawl in Girgaon at Mumbai's oldest Ganpati mandal
मुंबईतील पहिला सार्वजनिक गणेशोत्सव (ETV Bharat Reporter)

केशवजी नाईक चाळीच्या बाप्पाचं वैशिष्ट्य : गेली 133 वर्षे एकाच आकाराची दोन फुटांची गणेश मूर्ती इथं विराजमान होतेय. या गणपतीचा आगमन आणि विसर्जन सोहळा आजही पालखीतून पार पाडला जातो. चाळीतील लहानथोर सारेजण पारंपारिक वाद्यांच्या साथीनं या सोहळ्यात सहभागी होतात. तसंच आजही चाळीत लहान मुलांकरता विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. अत्यंत साधी परंतु देखणी आणि सुंदर सजावट हे देखील केशवजी नाईक चाळीच्या बाप्पाचं एक वैशिष्ट्य आहे.

Keshavji Naik Chawl in Girgaon at Mumbai's oldest Ganpati mandal
गणपतीचा आगमन आणि विसर्जन सोहळा आजही पालखीतून (ETV Bharat Reporter)

केशवजी नाईक चाळीला लोकमान्य टिळकांनी दिलेली पहिली भेट : 1901 मध्ये मुंबईत एका सार्वजनिक सभेसाठी आलेल्या टिळकांनी अनेक गणपती मंडळांना भेट दिली होती. या दौऱ्याची सुरूवात लोकमान्य टिळकांनी केशवजी नाईक चाळीपासून केली होती. "मुंबईचा गणपत्युत्सव" या मथळ्याखाली केसरीमध्ये त्यांनी एक लेखही प्रकाशित केला होता. गणेशोत्सवातील व्याख्यानमालेची सुरूवातही लोकमान्य टिळकांनीच केली होती. दरम्यान, लोकमान्यांचे विचार ऐकण्यासाठी त्यावेळी हजारो लोक चाळीच्या परिसरात जमले होते, याची इतिहासात नोंद आहे. या सोहळ्याचा शतकपूर्वी सोहळा 2001 मधील गणेशोत्सवादरम्यान मोठ्या दिमाखात पार पडला होता. ज्यात लोकमान्य टिळकांची प्रतिकात्मक मिरवणूकही काढण्यात आली होती.

मुंबईतील पहिला सार्वजनिक गणेशोत्सव, 133 वर्षांनंतर आजही जपतोय आपली 'महती'! (ETV Bharat Reporter)

केशवजी नाईक चाळीचा इतिहास : केशवजी नाईक यांनी 1860-62 च्यादरम्यान गिरगावात सात चाळींची एक वसाहत तयार केली. याच वसाहतीला पुढं केशवजी नाईक चाळी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. गिरगावाच्या अगदी मध्यवर्ती भागात असलेल्या या चाळीत मराठी कुटुंब स्थायिक झाली. या चाळीला अनेक दिग्गज व्यक्तींचा सहवास लाभलाय. ज्यात केशवसुत, कम्युनिस्ट नेते श्रीपाद अमृत डांगे, समाजवादी नेते एस.एम जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे, वीर वामनराव जोशी अशा अनेकांची नाव घेता येतील. सुरुवातीच्या काळात चाळीसमोरील रस्त्यावर मंडपात बाप्पाची स्थापना केली जायची. पण पुढं रहदारी वाढू लागल्यानं चाळीच्या मधल्या मोकळ्या जागेत बाप्पा विराजमान होऊ लागले. तेव्हापासून आजतागायत ती जागा बदलेली नाही. गणेशोत्सवाच्या काळात इथं स्वातंत्र्यवीर सावरकर, बाळासाहेब ठाकरे यांची व्याख्यानं झाली आहेत. याशिवाय, लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव तसंच भाजपा अध्यक्षपदी असताना अमित शाह, सुनील गावस्कर, अजित वाडेकर, सचिन तेंडुलकर असा दिग्गज व्यक्तींनी इथल्या गणपतीचं दर्शन घेतलंय.

Keshavji Naik Chawl in Girgaon at Mumbai's oldest Ganpati mandal
मुंबईतील पहिला सार्वजनिक गणेशोत्सव (ETV Bharat Reporter)

