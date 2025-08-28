ETV Bharat / state

'जीएसबी' मुंबईतील सर्वात श्रीमंत गणपती मंडळ; 66 किलो सोनं, 336 किलो चांदीचे दागिने अन् 474 कोटींचा विमा - GANESH UTSAV 2025

मुंबईतील सर्वात श्रीमंत गणपती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किंग्ज सर्कल इथल्या जीएसबी सेवा मंडळानं यंदा सुमारे 474.46 कोटी रुपयांचा विमा काढला आहे.

GANESH UTSAV 2025
सोन्या-चांदीच्या आभूषणांनी सजलेली जीएबी सेवा मंडळाची गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)
Published : August 28, 2025 at 8:19 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 9:05 PM IST

मुंबई : मुंबईमध्ये साजरा होणारा गणेशोत्सव हा देशभरातील गणेशभक्तांसाठी आकर्षणाचा विषय आहे. मुंबईमधील मोठ-मोठ्या मूर्ती, भव्य देखावे तसंच आगमन आणि विसर्जन मिरवणुका यामुळं इथला गणेशोत्सव भाविकांना नेहमीच खास वाटत आलाय. मुंबईमधील गणेशोत्सव मंडळं आपापल्या मंडळांकडून खास आणि वेगळे विषय मांडण्याचा प्रयत्न करतात. याच मंडळांपैकी मुंबईतील सर्वात श्रीमंत गणपती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किंग्ज सर्कल येथील जीएसबी सेवा मंडळानं यंदा सुमारे 474.46 कोटी रुपयांचा विमा काढला आहे. यावेळी गणपती बाप्पाला 66 किलो सोनं आणि 336 किलो चांदीच्या दागिन्यांनी सजवलं आहे.जीएसबी सेवा मंडळातर्फे सर्वाधिक किंमतीचा विमा उतरवला आहे.

यंदा जीएसबी सेवा मंडळाकडून सर्वाधिक रक्कमेचा विमा : दरवर्षीपेक्षा जास्त म्हणजेच सुमारे 474.46 कोटी रुपयांचा विमा जीएसबी सेवा मंडळातर्फे उतरवण्यात आलाय. जो आजवर गणेशोत्सव मंडळांकडून उतरवलेल्या विमा रक्कमेपैकी सर्वाधिक आहे. यावेळी गणपती बाप्पाच्या दागिन्यांच्या विम्याची रक्कम वाढली असून सुमारे 67 कोटी रुपयांचे कव्हर फक्त बाप्पाच्या दागिन्यांसाठी असल्याचं मंडळानं स्पष्ट केलय. मागील वर्षीच्या विम्याची रक्कम 400 कोटी रुपये होती. यंदाच्या विम्यामध्ये सोनं, चांदी आणि मौल्यवान रत्ने, वैयक्तिक अपघात, आग आणि भूकंपामुळं होणारं नुकसान आणि सार्वजनिक दायित्व याबाबतच्या विम्याचा समावेश आहे. यातील 375 कोटीच्या विम्याची रक्कम वैयक्तिक अपघात विमा संरक्षण, पुजारी, स्वयंसेवक, स्वयंपाकी, सेवक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यासाठी उतरवण्यात आला आहे. मंडप आणि भाविकांच्या प्रति असलेल्या सामाजिक दायित्वाबाबत 30 कोटी रुपयांचं संरक्षण असून अग्निशमन आणि विशेष जोखीमीसाठी 43 लाख रुपयांचं कव्हर आहे. तर आग आणि भूकंपापासून संरक्षणासाठी 2 कोटी रुपयांचं संरक्षण विम्याद्वारे घेतलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना मंडळाचे कार्यकर्ते नायक (ETV Bharat Reporter)

पूजा, होमहवन आणि भाविकांची तुला : हा बाप्पा गणेशोत्सवाच्या पाच दिवसांसाठी विराजमान होतो. या बाप्पाच्या मंडळाच्या कार्यक्रमांचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथं दिवसभर पूजा, होम हवन आणि भक्तांच्या तुला असे धार्मिक कार्यक्रम होतात. धार्मिक कार्यक्रमांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचे कार्यक्रम इथं होत नाहीत. इथं दर्शनासाठी येणारे भाविक गणपतीला नवस करतात आणि तो नवस पूर्ण करण्यासाठी पूजा आणि नारळ अथवा पदार्थांची तुला करून घेतात. नवसाची पूजा करण्यासाठी सकाळी 6 ते सायंकाळी 7 पर्यंत भाविक गर्दी करतात. यामध्ये तुला झालेले पदार्थ नंतर भाविकांना प्रसाद म्हणून वाटले जातात, अशी माहिती जीएसबी मंडळानं दिली.

GANESH UTSAV 2025
सोन्या-चांदीच्या आभूषणांनी सजलेली जीएबी सेवा मंडळाची गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

नवस फेडण्यासाठी भाविकांकडून अर्पण केले जातात सोन्या-चांदीचे दागिने : "जीएसबी सेवा मंडळाच्या गणपतीकडे अनेक भाविक नवस करतात. आपला नवस पूर्ण झाल्यानंतर भाविक आपल्या इच्छेप्रमाणं सोने किंवा चांदीचे दागिने लाडक्या गणरायाला अर्पण करतात. आतापर्यंत गणपतीला सोन्याचे हात, सोन्याचे कान आणि त्यावर रत्नांचं नक्षीकाम, सोंडेवरील सोन्याच्या नक्षीची फुलं, मखरावर चांदीचं नक्षीकाम भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोने-चांदीच्या दागिन्यांपासून बनवले आहे," असं जीएबी मंडळाचे कार्यकर्ते नायक यांनी सांगितलं.

मंडळाकडून वर्षभर वाळकेश्वर इथं अन्नदान : "जीएसबी सेवा मंडळाचा गणपती केवळ पाच दिवस विराजमान होत असल्यानं तिथं गणेशोत्सवाच्या काळात मोठी गर्दी होते. जीएसबी गणपती सेवा मंडळाकडून वर्षभर विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. यामध्ये गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, वैद्यकीय मदत आणि वाळकेश्वर इथं अन्नदान यांचा समावेश आहे. आधी जीएसबी सेवा मंडळाकडून केईएम आणि टाटा रुग्णालय इथं अन्नदान केलं जायचं. परंतु आता वाळकेश्वर इथल्या गरजू लोकांना अन्नदान केलं जातं," अशी माहिती मंडळाचे कार्यकर्ते नायक यांनी दिली.

