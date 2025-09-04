सांगली : गोटखिंडी (Gotkhindi) गावामध्ये साजरा होणारा गणेशोत्सव धार्मिक एकात्मकतेचं प्रतिक बनला आहे. कारण गेल्या 45 वर्षापासून इथे चक्क मशिदीमध्ये गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्याची परंपरा जोपासली जात आहे. विशेष म्हणजे मुस्लिम-हिंदू बांधव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीभावाने गणेशोत्सव साजरा करतात.
मुस्लिम समाजाच्या पुढाकाराने गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा : वाळवा तालुक्यातील गोटखिंडी हे गाव आज देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचं प्रतिक म्हणावं लागेल. कारण याठिकाणी मुस्लिम समाजाच्यावतीनं गणेशोत्सव पारंपरिक पद्धतीनं साजरा करण्यात येतो. गेल्या 45 वर्षांपासून गावातील मशिदीमध्ये गणपतीची मुस्लिम समाजाच्या पुढाकाराने प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. १० दिवस गणेशाची विधिवत पूजा अर्चा केली जाते, ज्यामध्ये हिंदू समाजाबरोबर मुस्लिम समाज देखील सहभागी होतो.
अखंडपणे परंपरा सुरू : 1961 साली गणेश उत्सवाच्या दरम्यान गोटखिंडी गावात प्रचंड पाऊस पडला, या ठिकाणी झुंजार गणेश मंडळाची गणेश मूर्ती पावसात भिजू लागली. हे पाहून येथील मुस्लिम बांधवांनी गणेश मूर्ती मशिदीच्या आत नेऊन ठेवली. त्यानंतर 1980 पासून 'न्यू झुंजार गणेशोत्सव मंडळा'च्या माध्यमातून हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांकडून मशिदीमध्ये गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्याची परंपरा सुरू करण्यात आली. गेल्या 45 वर्षांपासून आज तगायत अखंडपणे ही परंपरा कायम आहे.
1980 मध्ये सुरू झाली परंपरा : याबाबत न्यू झुंजार गणेश उत्सव मंडळाचे संस्थापक सदस्य अशोक पाटील म्हणाले, "गोटखिंडी गावामध्ये पहिल्यांदा 1961 मध्ये मशिदीत गणपती ठेवला गेला होता. कारण तशी परिस्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. मशिदीजवळ गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रचंड पाऊस पडला. त्यामुळं गणेश मूर्ती भिजू लागली हे पाहून मशिदीत असणाऱ्या मुस्लिम बांधवांकडून भिजणारी गणेशमूर्ती मशिदीत ठेवण्यात आली. त्यानंतर काही दिवस गणेश मूर्ती मशिदीतच ठेवली गेली. पुढे मूर्ती विसर्जन देखील झालं. मग काही काळ गणेशोत्सवामध्ये खंड पडला. नंतर 1980 च्या दरम्यान आम्ही आणि आसपासच्या मुस्लिम बांधवांनी मिळून न्यू झुंजार गणेशोत्सव मंडळ स्थापन करून गणेशोत्सव साजरा करण्यास सुरुवात केली. मग मशिदीच्या प्रवेशद्वारावर गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्याची परंपरा सुरू झाली."
हिंदू-मुस्लिम बांधव मिळून साजरा करतात सण : याबाबत गावातील ईलाही पठाण म्हणाले, "मी या गणेश मंडळाचा पाच वर्ष अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं आहे. या ठिकाणी गणेश उत्सव आणि हिंदू-मुस्लिम बांधव मिळून साजरा करतो. इतकंच नव्हे तर ईद आणि इतर मुस्लिम सणात देखील हिंदू बांधव सहभागी होतात. सकाळी आणि संध्याकाळी गणेश आरती केली जाते. यामध्ये आम्ही सहभागी होतो.आम्ही गुण्या-गोविंदाने सर्व सण साजरे करतो." गणेशोत्सवाच्या काळात धार्मिक तणाव अनेक ठिकाणी वाढताना पाहायला मिळतात, मात्र गोटखिंडीमध्ये गेली 45 वर्ष या उलट घडत आहे. त्यामुळं एका अर्थाने आजच्या धर्मांधांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणार हा एकोपा म्हणावे लागेल. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे सांगली जिल्ह्यात मिरजमध्ये २००९ साली तणाव निर्माण झाला होता. तसंच मुंबई बॉम्ब स्फोट, आयोद्धेतील वादग्रस्त इमारत पाडणे असे प्रकार घडल्यानंतर देशभर हिंदू मुस्लिम तणाव वाढल्याचं दिसून आलं. दंगली झाल्या. मात्र या सगळ्याला गोटखिंडी हे गाव अपवाद ठरलं आहे. या गावातील हिंदू मुस्लिम ऐक्य आजही अबाधित आहे.
