अमरावती : 'गणपती बाप्पा मोरया' असा गजर करत अमरावती शहरात गणरायाचं थाटात आगमन झालं. मानाच्या निळकंठ गणेशोत्सव मंडळ आणि आझाद हिंद मंडळाच्या गणपतीच्या भव्य मिरवणुकीनं शहर दुमदुमलं होतं. मध्यरात्रीपर्यंत या मिरवणुका सुरू होत्या.
जुन्या शहरातून निघाली भव्य मिरवणूक : अंबागेटच्या आत जुन्या शहरात गणेशोत्सवाची 98 वर्षांची परंपरा असणाऱ्या श्री निळकंठ गणेशोत्सव मंडळ आणि त्यापाठोपाठ आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या गणपतीची भव्य मिरवणूक निघाली. श्री निळकंठ गणेशोत्सव मंडळाचा गणपती जुन्या शहरातील बुधवार परिसरात आझाद मैदानावरून सायंकाळी 5 वाजता मिरवणुकीद्वारे अंबागेटच्या बाहेर निघाला. यानंतर सायंकाळी 7 वाजता आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाचा गणपती आझाद चौक येथून पुढे सरकला. या दोन्ही मंडळाच्या गणपतीची मिरवणूक पाहण्यासाठी शेकडो अमरावतीकर राजकमल चौक येथे जमले होते.
भजनी मंडळ, लेझीम पथकं आणि ढोल ताशा : आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाची मिरवणूक ही गणपतीची सर्वात मोठी मिरवणूक म्हणून ओळखली जाते. भगवी पताका हाती घेऊन अश्वारूढ युवक, भजनी मंडळ, बुधवार परिसरातील महिला मंडळ, मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचं लेझीम पथक यांनी आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या सभागृहासमोर कवायती सादर केल्या. सायंकाळी 5 वाजल्यापासून आझाद चौक येथून विविध देखावे, श्री आंबा आणि श्री एकविरा देवीचे मुखवटे ट्रॅक्टरवरून समोर निघाले होते. भजनी मंडळांनी सर्वात समोर मिरवणुकीचं लक्ष वेधलं. लेझीम पथक आणि ढोल ताशांच्या नादानं संपूर्ण परिसर दणाणला. सायंकाळी 7 वाजता मंडळाचा गणपती आझाद मैदान येथून समोर निघाला.
राजकमल चौक दणाणला : शहरातील सर्व मुख्य भागातील गणपती राजकमल चौकातून समोर जात असल्यानं या चौकात दिवसभर गणपती आगमनाचा उत्साह होता. सायंकाळी 7 वाजता श्री निळकंठ गणेशोत्सव मंडळाचा गणपती राजकमल चौकात पोहचताच भव्य रोषणाई करण्यात आली. यानंतर 8.30 वाजता आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाचा गणपती राजकमल चौकात आल्यावर महिला मंडळींनी गणेश भक्तिपर नृत्य सादर केलं. लेझीम पथकानं कवायत सादर केली. 9.30 वाजता राजकमल चौक येथून ही मिरवणूक जयस्तंभ, जवाहर गेट, सराफा मार्गे बुधवारा परिसरात पोहचली.
रात्री 11 वाजता गणेशस्थापना : बुधवारा परिसरात श्री निळकंठ गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाची स्थापना रात्री 10 वाजता झाली, तर आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या बाप्पाच्या स्थापनेला रात्री 11 वाजता सुरूवात झाली. बुधवारा परिसरात मध्यरात्रीपर्यंत गणेश भक्तांची गर्दी होती.
राजकारण्यांची हजेरी : आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या मिरवणुकीत अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखडे सहभागी झाले होते. या मंडळाचे कार्यकर्ते असणारे माजी खासदार अनंत गुढे यांच्यासोबत खासदार वानखडे फुगडी खेळले. मंडळाचे सदस्य असणारे माजी आमदार प्रदीप वडनेरे, माजी महापौर विलास इंगोले यांसह अनेक राजकीय नेते आणि विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी गणरायाच्या मिरवणुकीत ठेका धरला.
आज देखाव्यांचं उद्घाटन : गणपती स्थापन झाल्यावर आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळ, श्री निळकंठ गणेशोत्सव मंडळ, श्री कृष्णपेठ गणेशोत्सव मंडळ,न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळ या नामांकित गणेशोत्सव मंडळांसह सर्व मंडळातील देखाव्यांचं आज उद्घाटन होईल.
