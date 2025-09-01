मुंबई : रंगारी बदक चाळीतील गणेशोत्सव हा गणेशभक्तांसाठी नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतोय. यंदा या मंडळानं गोकर्ण महाबळेश्वर थीमवर आधारित भव्य आणि आध्यात्मिक देखावा साकारलाय. या देखाव्यामध्ये भगवान शंकराचे विविध 19 अवतार, माता पार्वती, गुराख्याच्या रूपातील बाल गणेश आणि रावण यांच्या प्रतिमा अतिशय सुंदर पद्धतीनं साकारण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळं भक्तांना गणेशोत्सवासह शिवभक्तीचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळतोय.
पौराणिक कथेचा संगम : रंगारी बदक चाळीतील यंदाच्या देखाव्याचं मुख्य आकर्षण म्हणजे गोकर्ण महाबळेश्वर मंदिराची पौराणिक कथा. ही कथा रावण आणि भगवान शंकर यांच्याशी संबंधित आहे. पौराणिक कथेनुसार, रावण हा भगवान शंकराचा परम भक्त होता. त्याच्या तपस्येनं प्रसन्न होऊन शंकरानं त्याला आत्मलिंग प्रदान केलं, परंतु एका अटीवर; आत्मलिंग जमिनीवर ठेवता येणार नाही, अन्यथा ते तिथंच स्थिर होईल. रावण आत्मलिंग घेऊन लंकेकडं जात असताना, सूर्यास्ताच्या वेळी त्याला संध्यावंदन करावं लागलं. यावेळी त्यानं आत्मलिंग एका गुराख्याकडं (हे रूप बाल गणेशानं धारण केलं होतं) ठेवण्यास दिलं. गणेशानं रावणाला तीन वेळा हाक मारली, परंतु रावण परत न आल्यानं गणेशानं आत्मलिंग जमिनीवर ठेवलं, जे गोकर्णमध्ये स्थिर झालं. रावणानं कितीही प्रयत्न केले, तरी ते उचलता आलं नाही. हा प्रसंग मंडपात अतिशय बारकाईनं साकारण्यात आलाय.
भगवान शंकराचे अवतार : रंगारी बदक चाळीतील लंबोदराच्या मंडपात भगवान शंकराचे 19 अवतार दाखवले आहेत. त्यात वीरभद्र (दक्ष यज्ञ विध्वंस), पिप्पलाद (शनिपासून रक्षण), नंदी (शिवाचे वाहन), भैरव (दुष्ट शक्तींचा नाश), शरभ (नृसिंह शांत करणारे), हनुमान (राम भक्त), दुर्वासा (कठोर तपस्वी), किरात (अर्जुनाला पाशुपतास्त्र), अश्वत्थामा (अमर योद्धा), यतिनाथ (वैराग्य29, नटराज (विश्वनृत्य), अर्धनारीश्वर (पुरुष-स्त्री संतुलन), विश्वनाथ (काशी अधिपती), रुद्र (संहारक), कंकाल (मृत्यूचे प्रतीक), सुरेश्वर (देवतांचे अधिपती), सदाशिव (पंचमुखी तत्त्व नियंत्रक), कृष्णदर्शन (धर्म रक्षण) आणि गृहपती (गृहस्थाश्रम) आदी अवतारांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील माहिती फलकांद्वारे अवतारांच्या कथा समजावण्याचा उद्देश असल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष अनिल घाडीगावकर यांनी दिलीय.
भक्तांचा उत्साह : रंगारी बदक चाळीतील हा देखावा केवळ धार्मिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. आतापर्यंत हजारो भक्तांनी या मंडपाला भेट दिली असून, विशेषतः गोकर्ण महाबळेश्वर कथेच्या सजीव चित्रणानं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. मंडळाचे अध्यक्ष घाडीगावकर यांनी सांगितलं की, "आम्ही दरवर्षी नवीन थीम निवडतो, ज्यामुळं भक्तांना धार्मिक कथांबद्दल जाणून घेण्याची संधी मिळते. यंदा गोकर्ण महाबळेश्वर थीममुळं भक्तांना भगवान शंकर आणि गणेश यांच्यातील दैवी संबंध समजण्यास मदत होत आहे."
