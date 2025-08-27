ETV Bharat / state

अमरावतीच्या गणेशभक्तांना वाहतूक कोंडीची धास्ती; अनेकांनी रात्रीच गणरायाला आणलं घरी - GANESH CHATURTHI 2025

अमरावती शहरातील राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक ते रेल्वे स्टेशन आणि बस डेपोला जोडणारा उड्डाणपूल पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळं प्रचंड कोंडी झाली आहे.

Ganesh Utsav 2025
अमरावती शहरात गणरायाचं आगमन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

अमरावती : 'गणपती बाप्पा मोरया' म्हणत अनेक अमरावतीकरांनी यावर्षी गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येलाच आपल्या बाप्पांना घरी नेलं. अमरावती शहरातील सर्वात जुना राजकमल आणि जयस्तंभ चौकाला जोडणारा रेल्वे पूल बंद करण्यात आल्या आहे. त्यामुळं मंगळवारी प्रचंड कोंडी झाली होती. या वाहतूक कोंडीच्या संकटात सापडण्यापेक्षा विघ्नहर्ताला घरी नेण्याची लगबग मध्यरात्रीपर्यंत सुरू होती.

सायन्सस्कोर आणि नेहरू मैदानावर गर्दी : श्री गणरायाच्या मूर्तींची दुकानं जिल्हा परिषदेच्या सायन्सस्कोर आणि राजकमल चौक येथील महापालिकेच्या नेहरू मैदान येथे थाटली आहेत. याठिकाणी असणाऱ्या सुंदर मूर्ती गणेशभक्त एक दोन दिवसांपूर्वी आगाऊ रक्कम देऊन निश्चित करून ठेवतात आणि गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्यांना मोठ्या थाटात घरी नेतात. यावर्षी शहरातील वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळं अनेक कुटुंब रात्री १० वाजल्यानंतर आणि शहर शांत झाल्यावर आपल्या गणरायाला घरी नेण्यासाठी बाहेर पडले. यामुळं सायन्स्कोअर आणि नेहरू मैदान येथे रात्री एक आणि दीड वाजेपर्यंत बाप्पाला घरी नेण्यासाठी भाविकांची गर्दी होती.

अमरावती शहरात गणरायाचं आगमन (ETV Bharat Reporter)

दिवसा वाहतूक कोंडीची भीती : ऐन गणेशोत्सवाच्या दोन दिवस आधी ६४ वर्ष जुना राजकमल चौकाच्या दिशेनं जाणारा रेल्वे पूल खराब झाला आहे. त्यामुळं या पुलावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. नवसारी, कठोर नका, गाडगेनगर, अर्जुन नगर, राहटगाव, तपोवन, वडाळी, चपराशी पुरा, रुक्मिणी नगर, कांता नगर अशा विविध भागातून दररोज लाखो वाहने या पुलावरून जातात. एसटी, बस देखील या पुलावरून बसस्थानकडे जातात. हा पूल बंद केल्यामुळं गत तीन दिवसापासून अमरावती शहरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. रात्री रस्ते शांत असल्यानं अनेकजण गणरायाला नेण्यासाठी रात्री १० नंतर घराबाहेर पडले.



पर्यावरणपूरक मूर्तींना प्रतिसाद : मातीपासून तयार केलेल्या पर्यावरणपूरक गणपती मूर्तींना अमरावतीकरांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. निलेश कंचनपुरे या मूर्तीकारानं मातीची गणेशमूर्ती घेणाऱ्या भाविकांना एक मातीची कुंडी आणि त्यात लावायला एका झाडाचे कलम भेट स्वरूपात देण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला आहे. गणरायाचं विसर्जन घरीच करा आणि त्या मातीत वृक्षारोपण करा असा संदेश निलेश कंचनपुरे यांनी दिला.

रात्री पोलीस नव्हते : गणपती उत्सवानिमित्त मंगळवारी रात्री १० वाजल्यापासून मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत नेहरू मैदान, सायन्स्कोअर मैदान, राजापेठ या भागात घरगुती गणपती नेणाऱ्यांची गर्दी झाली असताना शहरात कोणत्याही भागात पोलीस तैनात नव्हते. विशेष म्हणजे, बंद केलेल्या राजकमल पुलावर लोखंडी बॅरिक्टसही नव्हते.



सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मिरवणूक : आज शहरातील विविध भागात असणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात मिरवणुकीनं गणरायाचं आगमन होईल. शहरातील फ्रेजरपुरा, हमालपुरा, राजापेठ, राजकमल चौक, या भागातून सर्वाधिक मिरवणूक निघणार आहेत. जुन्या शहरातील सर्व गणेशोत्सव मंडळाच्या गणपती मिरवणुका पाहण्यासाठी अमरावतीकरांची गर्दी उसळते.

हेही वाचा -

  1. गणेशोत्सव 2025; श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचं 133 व्या वर्षात पदार्पण, या गणपतीचा इतिहास काय?
  2. भारताच्या तीन राज्यातील सात शहरांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बहुरंगी मातीतून घडतोय "सप्तमृत्तीका गणपती" बाप्पा

अमरावती : 'गणपती बाप्पा मोरया' म्हणत अनेक अमरावतीकरांनी यावर्षी गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येलाच आपल्या बाप्पांना घरी नेलं. अमरावती शहरातील सर्वात जुना राजकमल आणि जयस्तंभ चौकाला जोडणारा रेल्वे पूल बंद करण्यात आल्या आहे. त्यामुळं मंगळवारी प्रचंड कोंडी झाली होती. या वाहतूक कोंडीच्या संकटात सापडण्यापेक्षा विघ्नहर्ताला घरी नेण्याची लगबग मध्यरात्रीपर्यंत सुरू होती.

सायन्सस्कोर आणि नेहरू मैदानावर गर्दी : श्री गणरायाच्या मूर्तींची दुकानं जिल्हा परिषदेच्या सायन्सस्कोर आणि राजकमल चौक येथील महापालिकेच्या नेहरू मैदान येथे थाटली आहेत. याठिकाणी असणाऱ्या सुंदर मूर्ती गणेशभक्त एक दोन दिवसांपूर्वी आगाऊ रक्कम देऊन निश्चित करून ठेवतात आणि गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्यांना मोठ्या थाटात घरी नेतात. यावर्षी शहरातील वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळं अनेक कुटुंब रात्री १० वाजल्यानंतर आणि शहर शांत झाल्यावर आपल्या गणरायाला घरी नेण्यासाठी बाहेर पडले. यामुळं सायन्स्कोअर आणि नेहरू मैदान येथे रात्री एक आणि दीड वाजेपर्यंत बाप्पाला घरी नेण्यासाठी भाविकांची गर्दी होती.

अमरावती शहरात गणरायाचं आगमन (ETV Bharat Reporter)

दिवसा वाहतूक कोंडीची भीती : ऐन गणेशोत्सवाच्या दोन दिवस आधी ६४ वर्ष जुना राजकमल चौकाच्या दिशेनं जाणारा रेल्वे पूल खराब झाला आहे. त्यामुळं या पुलावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. नवसारी, कठोर नका, गाडगेनगर, अर्जुन नगर, राहटगाव, तपोवन, वडाळी, चपराशी पुरा, रुक्मिणी नगर, कांता नगर अशा विविध भागातून दररोज लाखो वाहने या पुलावरून जातात. एसटी, बस देखील या पुलावरून बसस्थानकडे जातात. हा पूल बंद केल्यामुळं गत तीन दिवसापासून अमरावती शहरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. रात्री रस्ते शांत असल्यानं अनेकजण गणरायाला नेण्यासाठी रात्री १० नंतर घराबाहेर पडले.



पर्यावरणपूरक मूर्तींना प्रतिसाद : मातीपासून तयार केलेल्या पर्यावरणपूरक गणपती मूर्तींना अमरावतीकरांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. निलेश कंचनपुरे या मूर्तीकारानं मातीची गणेशमूर्ती घेणाऱ्या भाविकांना एक मातीची कुंडी आणि त्यात लावायला एका झाडाचे कलम भेट स्वरूपात देण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला आहे. गणरायाचं विसर्जन घरीच करा आणि त्या मातीत वृक्षारोपण करा असा संदेश निलेश कंचनपुरे यांनी दिला.

रात्री पोलीस नव्हते : गणपती उत्सवानिमित्त मंगळवारी रात्री १० वाजल्यापासून मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत नेहरू मैदान, सायन्स्कोअर मैदान, राजापेठ या भागात घरगुती गणपती नेणाऱ्यांची गर्दी झाली असताना शहरात कोणत्याही भागात पोलीस तैनात नव्हते. विशेष म्हणजे, बंद केलेल्या राजकमल पुलावर लोखंडी बॅरिक्टसही नव्हते.



सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मिरवणूक : आज शहरातील विविध भागात असणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात मिरवणुकीनं गणरायाचं आगमन होईल. शहरातील फ्रेजरपुरा, हमालपुरा, राजापेठ, राजकमल चौक, या भागातून सर्वाधिक मिरवणूक निघणार आहेत. जुन्या शहरातील सर्व गणेशोत्सव मंडळाच्या गणपती मिरवणुका पाहण्यासाठी अमरावतीकरांची गर्दी उसळते.

हेही वाचा -

  1. गणेशोत्सव 2025; श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचं 133 व्या वर्षात पदार्पण, या गणपतीचा इतिहास काय?
  2. भारताच्या तीन राज्यातील सात शहरांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बहुरंगी मातीतून घडतोय "सप्तमृत्तीका गणपती" बाप्पा

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH UTSAV 2025गणेश चतुर्थी 2025AMRAVATI GANESHOTSAV 2025अमरावती गणेशोत्सव 2025GANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.