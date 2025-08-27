ETV Bharat / state

गणेशानं सुबुद्धी दिली, उद्धव-राज एकत्र येण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया, वर्षा बंगल्यावर गणरायाचं आगमन - GANESH UTSAV 2025

राज्यामध्ये अनेक राजकीय पुढाऱ्यांच्या घरी बाप्पाचं आगमन मोठ्या उत्साहाने झालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमृता फडणवीस यांनी वर्षा बंगल्यावर गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा केली.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं वर्षा बंगल्यावर गणरायाचं आगमन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2025 at 7:18 PM IST

1 Min Read

मुंबई : गणेशोत्सवानिमित्त (Ganesh Chaturthi 2025) महाराष्ट्रात उत्साह आणि भक्तीपूर्ण वातावरण आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाचा राज ठाकरे यांच्या घरी दर्शनासाठी पोहोचल्याने चर्चेचा विषय ठरला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी खोचक प्रतिक्रिया दिली. “गणेशाने सुबुद्धी दिली म्हणून दोन भाऊ एकत्र आले. त्यांना अशीच सुबुद्धी मिळत राहो”, असं फडणवीस म्हणाले.

गणेशभक्तांना दिल्या शुभेच्छा : वर्षा निवासस्थानी श्री गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर फडणवीसांनी माध्यमांशी संवाद साधला.“मी जगभरातील गणेशभक्तांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. हा उत्सव सर्वांना सुख, समाधान आणि आरोग्य देणारा ठरो. श्री गणेशाचा आशीर्वाद सर्वांवर राहो,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “श्री गणेश हे विघ्नहर्ते आणि आराध्य दैवत आहेत. ते आपल्या देशावर, राज्यावर येणारी संकटे दूर करोत आणि प्रत्येकाच्या मनोकामना पूर्ण करोत,” अशी प्रार्थना त्यांनी विघ्नहर्त्याच्या चरणी केली.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमृता फडणवीस यांनी केली गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा (ETV Bharat Reporter)



गणेशोत्सवातील गर्दी आणि नियोजन : यंदाच्या गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून येत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, “गर्दी खूप आहे. यासाठी स्थानिक पोलीस युनिट्स आणि गणेश मंडळांसोबत 'एसओपी' पाळण्याबाबत चर्चा झाली आहे. मोठ्या मंडळांबरोबर रिहर्सलही केली आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने लोक येतात, त्यामुळं सर्वतोपरी काळजी घेतली जात आहे.”



स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारताचा नारा : पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गणेशोत्सवात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि स्वदेशीचा प्रभाव दिसत आहे. यावर फडणवीस म्हणाले, “पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला जनतेने जनआंदोलन म्हणून स्वीकारलं आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचा बोलबाला गणेशोत्सवात दिसतोय.” अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, “जेव्हा एक मार्ग बंद होतो, तेव्हा दुसरे मार्ग उघडतो. आम्ही परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत. या आव्हानाला संधीत बदलण्यासाठी अनेक मार्ग उघडू.”

CM Devendra Fadnavis
दर्शन घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)



टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर वॉर रूम : अमेरिकन टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात वॉर रूम स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत फडणवीस म्हणाले, “वेगवेगळ्या बाजारपेठेत व्यापार वाढवण्यासाठी आणि जागतिक स्पर्धेसाठी सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने वॉर रूम उघडली आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे आणि नवीन बाजारपेठा मिळवणे यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.”

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमृता फडणवीस यांनी केली गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा (ETV Bharat Reporter)



CM Devendra Fadnavis
दर्शन घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)



