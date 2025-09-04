बीड : बीडच्या माजलगाव येथे इसवी सन 1901 मध्ये निजामकालीन राजवटीत सुरू झालेल्या 'श्री ढुंढिराज टेंबे गणपती'ची स्थापना बुधवारी (03 सप्टेंबर 2025) मोठ्या उत्साहात करण्यात आली. ढोल, ताशांच्या गजरात ब्रह्मवृंदांच्या मंत्रोच्चारात विधिवत पूजा करून श्रींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
श्री ढुंढिराज टेंबे गणपतीची स्थापना : माजलगाव शहरातील जोशी गल्ली भागामध्ये श्री ढुंढिराज टेंबे गणपतीची स्थापना केली जाते. मंगळवारी दुपारी श्रींची स्थापना मिरवणूक शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज ते माजी झेंडा चौक मार्गे सवाद्य ढोल ताशाचा गजरात काढण्यात आली. यानंतर गणपतीची ब्रह्मवृंदांच्याहस्ते पूजा करण्यात आली. यावेळी माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळुंकेंसह प्रतिष्ठित नागरिक, भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काय आहे श्री ढुंढिराज टेंबे गणपतीचे वैशिष्ट्ये? : माजलगाव येथे इसवी सन 1901 मध्ये काही बांधवांनी गणपती बसवला होता. मात्र, त्या काळामध्ये निजामांच राज्य होतं आणि त्यावेळी निजामकालीन राजवटीत गणपतीची मिरवणूक काढून दिली जात नव्हती. मात्र, ही मिरवणूक काढायची कशी त्याचबरोबर या गणपतीचं विसर्जन देखील कसं करायचं? हा प्रश्न त्यावेळी त्या नागरिकांना पडला होता. त्यामुळं त्यांनी टेंबे लावून गणपतीचं विसर्जन केलं. त्यामुळं या गणपतीला टेंबे गणपती म्हणून संबोधलं जातं.
पाच दिवसामध्येच गणपती विसर्जन : बीड जिल्ह्यातील माजलगाव शहरातील श्री ढुंढिराज टेंबे गणपती हा पाच दिवसाचा नवसाला पावणारा गणपती आहे. विशेष म्हणजे फक्त पाच दिवसांमध्येच या गणपतीचं विसर्जन केलं जातं आणि विसर्जन करतेवेळी मिरवणुकीमध्ये टेंभे लावले जातात. संपूर्ण मिरवणूक ही ढोल ताशांच्या गजरात काढून संध्याकाळी सात वाजता गणपती विसर्जन केलं जातं.
हेही वाचा -