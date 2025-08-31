ETV Bharat / state

गणोशोत्सवात मिळतयं विविध संत-महापुरुषांच्या पादुकांचं दर्शन; छत्रपती राजाराम मंडळाचा उपक्रम - GANESH UTSAV 2025

राज्यामध्ये गणेशोत्सव दरम्यान अनेक मंडळं विविध देखावे सादर करतात. परंतु यंदा पुण्यातील छत्रपती राजाराम मंडळानं गणेशोत्सव संत आणि महापुरुषांच्या पादुका दर्शनासाठी आणल्या आहेत.

Published : August 31, 2025 at 6:34 PM IST

पुणे : राज्यासह देशभरात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होत आहे. पुणे शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या वतीनं यंदा देशभरातील विविध मंदिरांची प्रतिकृती तसंच विविध सामाजिक विषयावर देखावे सादर करण्यात येत आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून देशातील प्राचीन मंदिरांची प्रतिकृती साकारणाऱ्या पुण्यातील सदाशिव पेठ इथल्या छत्रपती राजाराम मंडळाच्या वतीनं यंदा कोणताही देखावा न उभारता विविध संत आणि महापुरुषांच्या पादुका दर्शनासाठी ठेवल्या आहेत.

दर्शनासाठी संत महापुरुषांच्या पादुका : पुण्यातील सदाशिव पेठेतील छत्रपती राजाराम मंडळाचे यंदा 134 वं वर्ष असून मंडळाच्या वतीनं यंदाच्या गणेशोत्सवात संत महापुरुषांच्या पादुकांचा दर्शन ठेवल्या आहेत. या पादुकांची वाजत गाजत मिरवणूक काढत रविवारी प्रतिष्ठापना करण्यात आली. यावेळी श्रीमंत आईसाहेब ढोल ताशा पथक आणि हिंदू नाद ढोल ताशा पथकानं आपली वादन सेवा सादर केली. गणपती उत्सवात पहिल्यांदाच एकाच वेळी एकाच ठिकाणी विविध संत महापुरुषांच्या पादुका दर्शनासाठी ठेवल्या आहेत.

यंदाच्या गणेशोत्सवात पादुकांचं दर्शन : "गणोशोत्सवात दरवर्षी विविध तीर्थक्षेत्रांच्या प्रतिकृतीची सजावट करण्याची मंडळाची परंपरा आहे. यंदा मात्र गणपती बाप्पाचं कायमस्वरूपी मंदिर उभारण्याचा संकल्प मंडळानं केल्यानं कोणतीही प्रतिकृती उभारली नाही. तरी पादुका दर्शन ठेवून मंडळांनं उत्सवाचं पावित्र्य जपण्याचं काम केलं आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पादुकांचं दर्शन गणेश भक्तांना मिळणार आहे. याशिवाय शिर्डीचे साईबाबा, शेगावचे गजानन महाराज, अक्कलकोट स्वामी समर्थ, शंकर महाराज, संत बाळूमामा, नित्यानंद स्वामी, श्रीपाद श्रीवल्लभ दत्त महाराज, नेम करोली बाबा, परमपूज्य आनंद ऋषीजी महाराज साहेब, सारसबाग महालक्ष्मी मंदिरातील महालक्ष्मीच्या पादुका आणि दगडूशेठ दत्त मंदिरातील पादुका आदींचा समावेश आहे," अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष युवराज निंबाळकर यांनी यावेळी दिली.

पादुकांचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची गर्दी : छत्रपती राजाराम महाराज मंडळाची स्थापना 1892 मध्ये झाली. देशातील पहिला सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू करणाऱ्या श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी यांनी या मंडळाची मूर्ती तयार केली. ही मूर्ती पाहण्यासाठी तसेच पादुकांच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येनं भाविक गर्दी करत आहे.

