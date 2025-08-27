ETV Bharat / state

आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार; पण इतरांची गैरसोय नको, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं जरांगे यांना आवाहन - EKNATH SHINDE ON MANOJ JARANGE

मनोज जरांगे पाटील आज (27 ऑगस्ट) अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Ganesh Chaturthi 2025
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली गणपतची पूजा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2025 at 8:25 PM IST

ठाणे : मनोज जरांगे बुधवारी (27 ऑगस्ट) सकाळी आपल्या लाखो समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेने निघालेत. ते मराठा आरक्षणाच्या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहे. ऐन गणेशोत्सवात हे आंदोलन सुरू झाल्यामुळं सरकारची काळजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना एक आवाहन केलं आहे.

जरांगे पाटील यांना मिळाली परवानगी, पण भक्ताना अडचण नको : गणेशोत्सव काळात जरांगे पाटील हे आपल्या समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. या आंदोलनावर एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. खरं म्हणजे लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणं आणि आपला हक्क मागण्याचा अधिकार आहे. पण आंदोलन करताना इतरांना त्रास होऊ नये ही देखील काळजी घेतली पाहिजे. मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाला हात लावून आरक्षण दिलं होतं. चर्चेतून प्रश्न सुटत असतात. आंदोलनामुळं गणेशभक्तांची गैरसोय होऊ नये, आपल्या आंदोलनाचा इतरांना त्रास होऊ नये, याची काळजी घ्यावी असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना केलं.

प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)


एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या आठवणी सांगितल्या : ठाण्यातील किसन नगर गणेशोत्सव मंडळाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट दिली. गणपतीची पुजा झाल्यावर त्यांनी गणेशोत्सवाच्या जुन्या आठवणी सांगितल्या. जुन्या काळात मंडप उभारण्यापासून सर्व काम मंडळाचे कार्यकर्ते करत होते. यावेळी गणरायाकडे काय मागितलं असा सवाल विचारल्यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, "महाराष्ट्रावरील विघ्न टळो, राज्यातील बळी राजा सुखी झाला पाहिजे, राज्यात सुख समाधान नंदू दे, महाराष्टातील गणेशभक्तांना आनंदाचे दिवस येऊ देत."


हे तर दुसर इनिंग : "हे विकासाचे राज्य आहे, गणरायाच्या साक्षीनं साकारलेलं सगळ्यांचं सरकार आहे. सगळ्यांचा आणि राज्याचा विकास झाला पाहिजे. हे दुसर इनिंग आहे. यात सण उत्सव जोपासण्याचं काम सुरू आहे. आता एकामागोमाग सण सुरू झाले आहेत, यात कोणतेही विघ्न नको, सरकार सर्व नागरिकांसाठी काम करत आहे", असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.




