ठाणे : मनोज जरांगे बुधवारी (27 ऑगस्ट) सकाळी आपल्या लाखो समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेने निघालेत. ते मराठा आरक्षणाच्या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहे. ऐन गणेशोत्सवात हे आंदोलन सुरू झाल्यामुळं सरकारची काळजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना एक आवाहन केलं आहे.
जरांगे पाटील यांना मिळाली परवानगी, पण भक्ताना अडचण नको : गणेशोत्सव काळात जरांगे पाटील हे आपल्या समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. या आंदोलनावर एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. खरं म्हणजे लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणं आणि आपला हक्क मागण्याचा अधिकार आहे. पण आंदोलन करताना इतरांना त्रास होऊ नये ही देखील काळजी घेतली पाहिजे. मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाला हात लावून आरक्षण दिलं होतं. चर्चेतून प्रश्न सुटत असतात. आंदोलनामुळं गणेशभक्तांची गैरसोय होऊ नये, आपल्या आंदोलनाचा इतरांना त्रास होऊ नये, याची काळजी घ्यावी असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना केलं.
एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या आठवणी सांगितल्या : ठाण्यातील किसन नगर गणेशोत्सव मंडळाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट दिली. गणपतीची पुजा झाल्यावर त्यांनी गणेशोत्सवाच्या जुन्या आठवणी सांगितल्या. जुन्या काळात मंडप उभारण्यापासून सर्व काम मंडळाचे कार्यकर्ते करत होते. यावेळी गणरायाकडे काय मागितलं असा सवाल विचारल्यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, "महाराष्ट्रावरील विघ्न टळो, राज्यातील बळी राजा सुखी झाला पाहिजे, राज्यात सुख समाधान नंदू दे, महाराष्टातील गणेशभक्तांना आनंदाचे दिवस येऊ देत."
हे तर दुसर इनिंग : "हे विकासाचे राज्य आहे, गणरायाच्या साक्षीनं साकारलेलं सगळ्यांचं सरकार आहे. सगळ्यांचा आणि राज्याचा विकास झाला पाहिजे. हे दुसर इनिंग आहे. यात सण उत्सव जोपासण्याचं काम सुरू आहे. आता एकामागोमाग सण सुरू झाले आहेत, यात कोणतेही विघ्न नको, सरकार सर्व नागरिकांसाठी काम करत आहे", असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा -
- गणेशानं सुबुद्धी दिली, उद्धव-राज एकत्र येण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया, वर्षा बंगल्यावर गणरायाचं आगमन
- रायगडमध्ये 286 सार्वजनिक तर, एक लाखांहून अधिक घरांमध्ये गणपतीचं आगमन; मंत्र्यांपासून नागरिकांच्या घरी लाडका बाप्पा विराजमान
- मनोज जरांगेंना मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास पोलिसांची परवानगी, पण...