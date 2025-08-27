ETV Bharat / state

छत्रपती संभाजीनगर शहराचं ग्रामदैवत 'संस्थान गणपती'चं विशेष महत्त्व; लोकमान्य टिळक यायचे दर्शनाला

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शहरातील राजाबाजार इथल्या संस्थान गणपतीची विशेष ओळख आहे. स्वयंभू असलेली पाषाणाची मूर्तीला शेंदुराचा लेप लावण्यात येतो, त्यामुळं मूर्ती आकर्षण ठरते.

छत्रपती संभाजीनगरचा संस्थान गणपती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2025

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील राजकीय सभा असो किंवा सामाजिक उपक्रम, त्याची सुरुवात होते ती ग्रामदैवत असलेल्या संस्थान गणपती दर्शनानं. स्वयंभू असलेला नवसाला पावणारा, सर्वांची मनोकामना पूर्ण करणारा बाप्पा अशी ख्याती आहे. सार्वजनिक गणेश उत्सवाची सुरुवात करणारे लोकमान्य टिळक शहरात आल्यावर याच ठिकाणी येऊन दर्शन घ्यायचे. शिवसेना प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1988 मध्ये महानगर पालिकेची सत्ता हाती यावी यासाठी गणपतीला नवस केला होता. तो नवस पूर्ण झाल्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांनी सोन्याचा मुकुट गणपतीला अर्पण केला होता. निवडणुकीत राजकीय उमेदवार पाहिला इथं दर्शनासाठी येतो आणि नंतरच उमेदवार अर्ज भरायला जातो. अशा या संस्थान गणपतीची स्थापना मोठ्या उत्साहात करण्यात आली.

प्राचीन महत्व : "स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शहरातील राजाबाजार इथल्या संस्थान गणपतीची विशेष ओळख आहे. स्वयंभू असलेली पाषाणाची मूर्तीला शेंदुराचा लेप लावण्यात येतो, त्यामुळं मूर्ती आकर्षण ठरते. 1983 मध्ये या मंदिराचं ट्रस्ट स्थापन करण्यात आलं. मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे लोक सहभागातून स्वयंभू मूर्तीचं संगमरवरी दगडात मंदिराची बांधणी करण्यात आली. जुन्या पिढीला मूर्तीबाबत माहिती होती. मात्र नव्या पिढीला तीन वर्षांपूर्वी मूर्तीचं पुनरलेपण करताना ती पाषाणाची असल्याचं कळालं. जुने लेपन असलेलं शेंदूर काढून नव्यानं लेपन करण्यात आलं. प्राचीन काळापासून मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. परिसरातील नागरिक बाहेर निघाल्यावर पहिल्यांदा संस्थान गणेशाचं दर्शन घेऊन पुढं मार्गस्थ होतात. शहरात येणारी कुठलीही मोठी व्यक्ती मंदिरात येऊन दर्शन घेतल्याशिवाय जात नाही. पूर्वी लोकमान्य टिळक देखील मंदिरात दर्शनासाठी येत होते," अशी माहिती विश्वस्त डॉ. प्रशांत शिंदे यांनी दिली.

संस्थान गणपतीचे विशेष महत्व (ETV Bharat Reporter)

बाळासाहेब ठाकरे यांनी केला होता नवस : शिवसेना प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचा मुंबईनंतर आवडता जिल्हा म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर. 1988 मध्ये महानगरपालिका निवडणूक लढवत असताना बाळासाहेब ठाकरे यांनी संस्थान गणपती इथं नवस केला. तो म्हणजे सत्ता मिळाल्यास सोन्याचा मुकुट घालेन असा. निवडणुकीत शिवसेनेला घवघवीत यश मिळालं आणि विद्यमान आमदार प्रदीप जैस्वाल पहिले महापौर म्हणून विराजमान झाले. बाळासाहेबांनी आपला केलेला नवस पूर्ण केला आणि सोन्याचा मुकुट संस्थान गणपतीचा चरणी अर्पण केला. तेव्हापासून राजकीय पक्षांचा विशेषतः शिवसेना आणि भाजपाच्या राजकीय नेत्यांची आस्था वाढली. निवडणूक कुठलीही असो राजकीय नेत्यांसह कार्यकर्ते संस्थान गणपतीचा दर्शनासाठी आल्याशिवाय राहत नाही अशी महती पहायला मिळते.

सामाजिक उपक्रमात ट्रस्ट अग्रणी : ग्रामदैवत असलेलं संस्थान गणपती ट्रस्ट सामाजिक कार्यामध्येदेखील अग्रणी आहे. मंडळाचा देखावा हा समाज प्रबोधन करणारा असतो. याशिवाय गणेश उत्सवात दहा दिवस गोरगरिबांना अन्नदान केलं जातं. त्याचबरोबर रक्तदान, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अथर्वशिर्ष पठण कार्यक्रमांसह विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. मंदिरात येणाऱ्या भाविकांनी संस्थान गणपतीचा आशीर्वादानं अनेक कार्यपूर्ण होतात, अशी माहिती विश्वस्त डॉ. प्रशांत शिंदे यांनी दिली.

