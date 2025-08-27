ETV Bharat / state

ढोल ताशांच्या गजरात पुण्यात मानाचे गणपती झाले विराजमान; पाहा आगमन मिरवणूक - GANESH UTSAV 2025

पुण्यात ढोल-ताशांच्या नादात आणि पारंपारिक वाद्यांच्या गजरात, 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया' म्हणत मानाच्या गणपतींची मिरवणूक काढण्यात आली.

Ganesh Utsav 2025
पुण्यात मानाचे पाच गणपती बाप्पा झाले विराजमान (ETV Bharat Reporter)
Published : August 27, 2025 at 4:32 PM IST

पुणे : राज्यात आज 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया'चा जयघोषात अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात झालीय. पुणे शहराचा गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून जगभरातून भाविक गणेशोत्सव पाहण्यासाठी येतात. पुणे शहरात मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती बाप्पाचं मोठ्या उत्साहात आणि भक्ती भावात आगमन झालंय. मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळाची आगमन मिरवणूक ही मूर्तिकार अभिजीत धोंडफळे यांच्या इथून सकाळी दहा वाजता निघाली. दरवर्षीप्रमाणे श्रींची मूर्ती चांदीच्या पालखीमध्ये विराजमान करण्यात आली होती. या आगमन मिरवणुकीत संघर्ष ढोल ताशा पथक, श्रीराम ढोल ताशा पथक, अभेद्य ढोल ताशा पथक यांनी वादन केलं, तर दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास मूर्तीची प्रतिष्ठापना सवितानंद महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आली.

पुण्यात ढोल-ताशांच्या नादात गणपतीची आगमन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

मानाच्या पालखीत बप्पाची मिरवणूक : ढोल ताशांचा गजरात सर्वत्र आपल्या लाडक्या गणरायाचं आगमन झालं आहे. पुण्यात देखील मानाच्या गणेशोत्सव मंडळाच्या आगमन मिरवणुकीला सुरुवात झाली असून मानाचा पाचवा श्री केसरी वाडा गणपती मंडळाच्या आगमन मिरवणुकीला सकाळी दहा वाजता सुरुवात झाली. परंपरेनुसार मानाच्या पालखीत बप्पाची मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी टिळक कुटुंबीय सहभागी झाले होते. सकाळी साडे दहा वाजता लोकमान्य टिळक यांचे सहावे वंशज रौनक रोहित टिळक यांच्या हस्ते श्रींची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. यावेळी केसरी वाडा येथे श्रीराम आणि शिवमुद्रा या ढोल, ताशा पथकांचे वादन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते.

Ganesh Utsav 2025
मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती (ETV Bharat Reporter)

दगडूशेठ हलवाई गणपतीची आगमन मिरवणूक : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळच्या वतीनं ट्रस्टच्या १३३ व्या वर्षानिमित्त आयोजित उत्सवाचा प्रारंभ हजारो भक्तांच्या साक्षीने झाला. मुख्य मंदिरापासून सकाळी साडे आठ वाजता फुलांनी सजविलेल्या आकर्षक रथातून दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाची आगमन मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीमध्ये गंधाक्ष ढोल पथकांने सुरेख असे वादन करून पुणेकर नागरिकांची मन जिंकलं, तर क्रांतीवीर चाफेकर बंधूनी रँड वध केला. त्या घटनेचे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी लाल महालामध्ये शाहिस्तेखानाची बोटं छाटली होती याचा जिवंत देखावा सादर करण्यात आला. आगमन मिरवणूक ही मुख्य मंदिर, अप्पा बळवंत चौक, शनिपार चौक, टिळक पुतळा मंडई मार्गे उत्सव मंडप येथे आली. या मिरवणुकीत देवळणकर बंधूचा चौघडा, गायकवाड बंधू सनई, दरबार बँड, प्रभात बँड, मयूर बँड आणि गंधाक्ष ढोल-ताशा पथकाकडून वादन करण्यात आलं.

Ganesh Utsav 2025
मानाचा पाचवा गणपती श्री केसरी वाडा गणपती (ETV Bharat Reporter)
Ganesh Utsav 2025
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती (ETV Bharat Reporter)

Ganesh Utsav 2025
मानाचा पाचवा गणपती श्री केसरी वाडा गणपती (ETV Bharat Reporter)
Ganesh Utsav 2025
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती (ETV Bharat Reporter)

