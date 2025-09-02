ETV Bharat / state

गणेशोत्सव विशेष : बाप्पा ऑन 'वॉरिअर मोड', तेजुकाया मंडळानं साकारली हटके गणेशमूर्ती! - GANESH UTSAV 2025

तेजुकाया मंडळानं यावर्षी 23 फूट उंच, पर्यावरणस्नेही आणि 'योद्धा गणराया'च्या रुपातील भव्य मूर्ती साकारत गणेशभक्तांना मंत्रमुग्ध केलंय.

Tejukaya Mandal Crafts Unique Ganesh Idol
तेजुकाया मंडळानं साकारली हटके गणेशमूर्ती! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read

मुंबई : मुंबईच्या सांस्कृतिक वारशाचा मानबिंदू असलेलं तेजुकाया गणेशोत्सव मंडळ यंदा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतंय. शहरातलं सर्वात जुनं आणि वैशिष्ट्यपूर्ण मंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तेजुकाया मंडळानं यावर्षी 23 फूट उंच, पर्यावरणस्नेही आणि 'योद्धा गणराया'च्या रुपातील भव्य मूर्ती साकारत गणेशभक्तांना मंत्रमुग्ध केलंय. ही मूर्ती केवळ कलेचा नमुना नाही, तर गणेशाच्या शक्तिशाली आणि पराक्रमी रुपाचा उत्सव आहे, जो प्रत्येक भक्ताच्या मनात नवं चैतन्य जागवतोय.

निर्भयता आणि चेहऱ्यावरचे तेजस्वी भाव : "गणपती हा फक्त बुद्धीचा देवता नाही, तर शक्तीचंही प्रतीक आहे. संकटकाळी त्यानं योद्ध्याचं रूप घेऊन दुष्ट शक्तींचा नाश केला. याच प्रेरणेतून यंदा गणरायाला योद्ध्याच्या थाटात सजवण्यात आलंय. हातात शस्त्रं, देहबोलीतून व्यक्त होणारी निर्भयता आणि चेहऱ्यावरचे तेजस्वी भाव, यामुळं ही मूर्ती भक्तांना आध्यात्मिक उर्जेनं प्रेरित करतेय," असं मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र सातार्डेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

पर्यावरणपूरकतेचा संदेश : तेजुकाया सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ गेली अनेक वर्षे पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवण्याला प्राधान्य देत आहे. यंदाची 23 फुटी मूर्ती देखील शाडू माती आणि नैसर्गिक रंगांच्या साहाय्यानं बनवण्यात आलीय. पाण्यात सहज विरघळणारी ही मूर्ती प्रदूषणमुक्त गणेशोत्सवाचा संदेश देणारी आहे. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळं समुद्र प्रदूषित होत असल्यानं अनेक मंडळांनी पर्यावरणपूरकतेचा मार्ग स्वीकारलाय. त्यात तेजुकाया मंडळ नेहमी आघाडीवर असल्याचं मंडळाचे खजिनदार अमोल बापट यांनी सांगितलं.

विसर्जनाची खास परंपरा : या मंडळाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा म्हणजे विसर्जन. मूर्ती कितीही मोठी किंवा वजनदार असली, तरी तिचं विसर्जन नेहमी कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावरूनच केलं जातं. आधुनिक यंत्रणा, क्रेन किंवा ट्रकचा वापर न करता श्रद्धेनं आणि सामूहिक सहभागानं ही परंपरा आजवर टिकवून ठेवण्यात आलीय. "गणेशोत्सव म्हणजे केवळ देखावे नव्हेत, तर भक्तीचा सामूहिक उत्सव आहे. ही भावना जपण्यासाठीच आम्ही खांद्यावरून विसर्जनाची परंपरा पुढे नेत आहोत," असं मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र सातार्डेकर यांनी सांगितलं.

'तेजुकाया बाप्पा'ची ख्याती : तेजुकाया मंडळाची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालीय. सुरुवातीपासूनच उत्सवाचं स्वरूप धार्मिकतेसोबतच सामाजिक जाणिवा रुजवणारं राहिलंय. गेल्या काही दशकांत 'तेजुकाया बाप्पा'ची कीर्ती मुंबईभर पसरली असून, दरवर्षी लाखो भक्त इथं दर्शनासाठी येतात. मंडळाची गणेशमूर्ती, तिची भव्यता आणि त्यामागचं आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान, हेच या उत्सवाचं मोठं आकर्षण मानलं जातंय.

वेगळा अध्यात्मिक संदेश : यंदाच्या 'योद्धा रूपी' मूर्तीमुळं भक्तांना एक वेगळा आध्यात्मिक संदेश मिळतोय. गणेश हे बुद्धीची देवता असतानाच संकटमोचक, दुष्टसंहारक आणि शक्तीचे अधिष्ठाता देखील आहेत, हे या मूर्तीच्या रूपातून सांगण्याचा प्रयत्न आहे. संकटाच्या काळात एकसंध उभं राहणं, पर्यावरणाची काळजी घेणं आणि श्रद्धेची परंपरा जपणं, हा संदेश तेजुकाया मंडळाचा यंदाच्या गणेशोत्सवातून अधोरेखित होतोय.

भक्तांच्या उत्साहाला उधाण : मुंबईतल्या गणेशोत्सवांमध्ये तेजुकाया मंडळाचा गणेशोत्सव नेहमीच चर्चेत असतो. यंदाच्या 23 फुटी 'योद्धा रूपी' मूर्तीमुळं भक्तांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. मूर्तीचं दर्शन घेण्यासाठी मुंबईबरोबरच ठाणे, पालघर, रायगड आदी जिल्ह्यांतील भक्तही इथं मोठ्या संख्येनं येतायेत. मूर्तीची उभारणी, सजावट आणि मांडपाच्या रोषणाईसाठी स्थानिक कलाकारांनी विशेष परिश्रम घेतलंय.

हेही वाचा :

  1. लालबागचा राजाच्या गणेश मंडळासह राज्य सरकारला मानवाधिकार आयोगाची नोटीस, काय आहे कारण?
  2. 'गर्व मराठी, सर्व मराठी', पौराणिक बाणगंगा तलावासमोर पिंपळेश्वर मित्र मंडळाकडून मराठीची महती सांगणारा देखावा!
  3. रंगारी बदक चाळीनं साकारलं गोकर्ण महाबळेश्वराचं पौराणिक वैभव; लंबोदराच्या साथीनं शिव अवतारांचा जागर!

मुंबई : मुंबईच्या सांस्कृतिक वारशाचा मानबिंदू असलेलं तेजुकाया गणेशोत्सव मंडळ यंदा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतंय. शहरातलं सर्वात जुनं आणि वैशिष्ट्यपूर्ण मंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तेजुकाया मंडळानं यावर्षी 23 फूट उंच, पर्यावरणस्नेही आणि 'योद्धा गणराया'च्या रुपातील भव्य मूर्ती साकारत गणेशभक्तांना मंत्रमुग्ध केलंय. ही मूर्ती केवळ कलेचा नमुना नाही, तर गणेशाच्या शक्तिशाली आणि पराक्रमी रुपाचा उत्सव आहे, जो प्रत्येक भक्ताच्या मनात नवं चैतन्य जागवतोय.

निर्भयता आणि चेहऱ्यावरचे तेजस्वी भाव : "गणपती हा फक्त बुद्धीचा देवता नाही, तर शक्तीचंही प्रतीक आहे. संकटकाळी त्यानं योद्ध्याचं रूप घेऊन दुष्ट शक्तींचा नाश केला. याच प्रेरणेतून यंदा गणरायाला योद्ध्याच्या थाटात सजवण्यात आलंय. हातात शस्त्रं, देहबोलीतून व्यक्त होणारी निर्भयता आणि चेहऱ्यावरचे तेजस्वी भाव, यामुळं ही मूर्ती भक्तांना आध्यात्मिक उर्जेनं प्रेरित करतेय," असं मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र सातार्डेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

पर्यावरणपूरकतेचा संदेश : तेजुकाया सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ गेली अनेक वर्षे पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवण्याला प्राधान्य देत आहे. यंदाची 23 फुटी मूर्ती देखील शाडू माती आणि नैसर्गिक रंगांच्या साहाय्यानं बनवण्यात आलीय. पाण्यात सहज विरघळणारी ही मूर्ती प्रदूषणमुक्त गणेशोत्सवाचा संदेश देणारी आहे. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळं समुद्र प्रदूषित होत असल्यानं अनेक मंडळांनी पर्यावरणपूरकतेचा मार्ग स्वीकारलाय. त्यात तेजुकाया मंडळ नेहमी आघाडीवर असल्याचं मंडळाचे खजिनदार अमोल बापट यांनी सांगितलं.

विसर्जनाची खास परंपरा : या मंडळाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा म्हणजे विसर्जन. मूर्ती कितीही मोठी किंवा वजनदार असली, तरी तिचं विसर्जन नेहमी कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावरूनच केलं जातं. आधुनिक यंत्रणा, क्रेन किंवा ट्रकचा वापर न करता श्रद्धेनं आणि सामूहिक सहभागानं ही परंपरा आजवर टिकवून ठेवण्यात आलीय. "गणेशोत्सव म्हणजे केवळ देखावे नव्हेत, तर भक्तीचा सामूहिक उत्सव आहे. ही भावना जपण्यासाठीच आम्ही खांद्यावरून विसर्जनाची परंपरा पुढे नेत आहोत," असं मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र सातार्डेकर यांनी सांगितलं.

'तेजुकाया बाप्पा'ची ख्याती : तेजुकाया मंडळाची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालीय. सुरुवातीपासूनच उत्सवाचं स्वरूप धार्मिकतेसोबतच सामाजिक जाणिवा रुजवणारं राहिलंय. गेल्या काही दशकांत 'तेजुकाया बाप्पा'ची कीर्ती मुंबईभर पसरली असून, दरवर्षी लाखो भक्त इथं दर्शनासाठी येतात. मंडळाची गणेशमूर्ती, तिची भव्यता आणि त्यामागचं आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान, हेच या उत्सवाचं मोठं आकर्षण मानलं जातंय.

वेगळा अध्यात्मिक संदेश : यंदाच्या 'योद्धा रूपी' मूर्तीमुळं भक्तांना एक वेगळा आध्यात्मिक संदेश मिळतोय. गणेश हे बुद्धीची देवता असतानाच संकटमोचक, दुष्टसंहारक आणि शक्तीचे अधिष्ठाता देखील आहेत, हे या मूर्तीच्या रूपातून सांगण्याचा प्रयत्न आहे. संकटाच्या काळात एकसंध उभं राहणं, पर्यावरणाची काळजी घेणं आणि श्रद्धेची परंपरा जपणं, हा संदेश तेजुकाया मंडळाचा यंदाच्या गणेशोत्सवातून अधोरेखित होतोय.

भक्तांच्या उत्साहाला उधाण : मुंबईतल्या गणेशोत्सवांमध्ये तेजुकाया मंडळाचा गणेशोत्सव नेहमीच चर्चेत असतो. यंदाच्या 23 फुटी 'योद्धा रूपी' मूर्तीमुळं भक्तांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. मूर्तीचं दर्शन घेण्यासाठी मुंबईबरोबरच ठाणे, पालघर, रायगड आदी जिल्ह्यांतील भक्तही इथं मोठ्या संख्येनं येतायेत. मूर्तीची उभारणी, सजावट आणि मांडपाच्या रोषणाईसाठी स्थानिक कलाकारांनी विशेष परिश्रम घेतलंय.

हेही वाचा :

  1. लालबागचा राजाच्या गणेश मंडळासह राज्य सरकारला मानवाधिकार आयोगाची नोटीस, काय आहे कारण?
  2. 'गर्व मराठी, सर्व मराठी', पौराणिक बाणगंगा तलावासमोर पिंपळेश्वर मित्र मंडळाकडून मराठीची महती सांगणारा देखावा!
  3. रंगारी बदक चाळीनं साकारलं गोकर्ण महाबळेश्वराचं पौराणिक वैभव; लंबोदराच्या साथीनं शिव अवतारांचा जागर!

For All Latest Updates

TAGGED:

तेजुकाया गणेशोत्सव मंडळगणेशोत्सवयोद्धा गणरायामुंबईGANESH UTSAV 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.