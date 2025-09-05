साबुदाण्यापासून साकारला बाप्पा; छत्रपती संभाजीनगरमधील 14 फुटांची मूर्ती ठरतेय आकर्षण!

मुलमची बाजार येथील शिवसेना मंडळ आपल्या नाविन्यपूर्ण पर्यावरणपूरक मूर्तींसाठी प्रसिद्ध आहे.
Published : September 5, 2025 at 8:45 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : गणेशोत्सवात अनेक गणेश मंडळं विविध विषयांचे देखावे सादर करून भक्तांना आकर्षित करत असतात. मात्र शहरातील एक गणेश मंडळ असं आहे, जे गणपती बाप्पाच्या मूर्तीमुळं लोकप्रिय होत आहे. या मंडळाचे नाव देखील एका राजकीय पक्षाशी निगडित आहे. मात्र मंडळातील सदस्य मात्र सर्व पक्षांशी जोडलेले आहेत. हे मुलमची बाजार येथील "शिवसेना गणेश मंडळ" आहे. याठिकाणी यंदा 80 किलो साबुदाण्यापासून 14 फुटांचा गणपती बाप्पा साकारण्यात आला आहे. मूर्ती अतिशय सुंदर आणि सुबक असून तिचे नेत्र अगदी जिवंत असल्याकडे असल्याने दर्शनासाठी मोठी गर्दी होत आहे. दरम्यान, यापूर्वी मंडळानं बांबू, कडधान्य आणि बडीशेपपासून गणपतीची मूर्ती साकारली होती.
बाप्पाची अनोखी मूर्ती : मुलमची बाजार येथील शिवसेना मंडळ आपल्या नाविन्यपूर्ण पर्यावरणपूरक मूर्तींसाठी प्रसिद्ध आहे. यंदा देखील ही प्रथा कायम ठेवत मंडळानं साबुदाण्यापासून 14 फुटांचा गणपती बाप्पा साकारला आहे. बांबूला गोण्यांची आच्छादन वापरून त्यावर जवळपास 80 किलो साबुदाणा डिंकाच्या साह्यानं चिटकवून बाप्पाची अनोखी मूर्ती साकारण्यात आली आहे. मूर्तीचं आगमन भव्यदिव्य स्वरूपात करण्यात आलं तर विसर्जन मिरवणूक देखील उत्साहात काढण्यात येते, अशी माहिती मंडळाचे सदस्य स्वप्नील सरोदे यांनी दिली.
जीवांना हानी पोहचू नये, म्हणून... : बाप्पाची मूर्ती पर्यावरण पूरक असावी, याकरिता गणेश मंडळ नेहमीच आग्रही असते. त्यामुळेच प्रत्येकवर्षी वेगवगेळ्या प्रकाराचे मात्र पर्यावरणाला हानी न करणारे बाप्पाचे भव्यरूप साकारले जातात. यापूर्वी बडीशेप, कडधान्य असं वेगवेगळं रूप तयार करण्यात आलं. विसर्जन केल्यावर पाण्यातील मासे आणि इतर जीवांना हानी पोहचू नये, मूर्ती विसर्जन केल्यावर वापरण्यात आलेले धान्य किंवा इतर सामग्री त्यांच्यासाठी खाद्यपदार्थ म्हणून कामी आलं पाहिजं, त्यासाठी असे वेगवेगळे बाप्पा साकारत असल्याची माहिती उपाध्यक्ष राहुल सरदेय यांनी दिली.
कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही : गणेश मंडळाचे नाव 'शिवसेना' हे असलं तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. एकाच ठिकाणी दोन वेगवेगळी मंडळं स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील एका मंडळाचे नाव शिवशक्ती आणि एकाचे नाव संतसेना असे होते. मात्र, नंतर दोन्ही मंडळ एकत्र करण्यात आली आणि दोघांच्या नावाचं एकत्रीकरण करून 1988 मध्ये या मंडळाचं नाव 'शिवसेना' असं ठेवण्यात आलं, असं मंडळाचे सदस्य स्वप्नील सरोदे यांनी सांगितलं.
