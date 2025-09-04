ETV Bharat / state

आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळात शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराचा देखावा; असा आहे मंडळाचा इतिहास

सध्या घरोघरी आणि विविध मंडळात गणपती बप्पा विराजमान झाले आहेत. अमरावतीतील प्रतिष्ठित आझाद हिंद मंडळानं यंदाच्या गणेशोत्सवात शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराचा देखावा सादर केला आहे.

Ganesh Utsav 2025
शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराचा देखावा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025

अमरावती : जुन्या अमरावती शहरात आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळानं शिर्डी येथील साईबाबांच्या मंदिराचा देखावा साकारलाय. साईबाबांचा जीवनपट छायाचित्रांच्या माध्यमातून सादर करणाऱ्या आझाद हिंद मंडळाचा इतिहास, मंडळाचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्य हे अमरावती शहरासाठी महत्वाचं आहे.



असा आहे देखावा: बुधवारा परिसरात मंडळाच्या हरिभाऊ कलोती सभागृहाच्या समोर गणपती बाप्पांची स्थापना करण्यात आली आहे. सभागृहाच्या आतमध्ये जणू शिर्डीत आहोत, असा भास देखावा पाहण्यासाठी येणाऱ्यांना होतो. साईबाबांची सुंदर सुरेख मूर्ती डोळ्यात भरणारी आहे. साईबाबांच्या मूर्ती समोर सभागृहाच्या एका टोकाला श्रीराम, सीता आणि लक्षण आणि हनुमानाच्या मूर्तीचं दर्शन घेता येते.

गणेशोत्सवात शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराचा देखावा (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांनी आयुष्यभर शिर्डीत वास्तव्य करुन भक्तांना 'सबका मालिक एक' असा संदेश दिला. त्या शिर्डीतील द्वारकामाईचं भव्य चित्र याठिकाणी साकारण्यात आलं आहे. साईबाबांच्या शेवटच्या कळात त्याचं वास्तव्य असणारी चावडी आणि त्याबाबतची माहिती याठिकाणी सचित्र रेखाटली आहे. 15 ऑक्टोबर 1998 रोजी साईबाबांच्या समाधी योजनेचीही माहिती याठिकाणी आहे. साईबाबा सुंदर अशी रोषणाई, साईबाबांच्या मंत्रोच्चारांची कानावर पडणारी शांत संगीताची धून ऐकताना शिर्डीत साईबाबांच्या मंदिरात आहोत, असा अनुभव हा देखावा पाहताना येतो. अकोला येथील संतोष कानोजिया यांनी हा संपूर्ण देखावा साकारलाय अशी माहिती, मंडळाचे पदाधिकारी संजय मुचळंबे यांनी दिली.

Ganesh Utsav 2025
आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळात शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराचा देखावा (ETV Bharat Reporter)



देखावा पाहण्यासाठी गर्दी : आंबगेटच्या आता बुधवारा परिसरात असणाऱ्या आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळापरिसरात आंबगेरपासूनच रोषणाई करण्यात आली. आंबागेट देखील रोषणाईनं उजळून निघालंय. आझाद हिंद मंडळाच्या गणपतीचा देखावा पाहण्यासाठी अमरावतीकरांची गर्दी सायंकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत होत आहे. आझाद हिंद मंडळासोबतच परिसरात असणाऱ्या निळकंठ गणेशोत्सव मंडळ, लक्ष्मीकांत गणेशोत्सव मंडळ, श्री बजरंग गणेशोत्सव मंडळ या सर्व मंडळाचे देखावे आणि गणरायाचे दर्शन एकाच परिसरात होत असल्यानं जुन्या अमरावती शहरात बुधवारा परिसर गजबलाय.

Ganesh Utsav 2025
साईबाबांची सुंदर सुरेख मूर्ती डोळ्यात भरणारी आहे (ETV Bharat Reporter)
  • स्वातंत्र्य लढ्यात मंडळाचा वाटा : भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात वीर वामनराव जोशी, नानासाहेब बामणगावकर, अण्णासाहेब कलोती, अंबादासपंत वैद्य या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ योगदान दिलं. लोकमान्य टिळकांना अभिप्रेत असणारं गणेशोत्सव आमचं राहिलं आहे, असं संजय मूचळंबे म्हणाले.


आझाद हिंद मंडळाचा परिचय : आझाद हिंद मंडळ या नावानं गणेशोत्सवाचं 98 वे वर्ष हे मंडळ साजरा करत असलं तरी या मंडळाचं स्वातंत्र्यापूर्वी रॉयल्स क्लब असं नाव होतं. 1927 मध्ये पहिल्यांदा गणपतीची स्थापना केल्यावर देश स्वतंत्र झाल्यावर 15 ऑगस्ट 1948 रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासोबत आझाद हिंद सेनेत सहकारी असणारे कॅप्टन शहानवाज हुसैन हे रॉयल्स क्लबला भेट देण्यासाठी आले. त्यावेळी त्यांनी रॉयल्स क्लब ऐवजी आझाद हिंद मंडळ असं नाव असावं, असं सूचवलं. त्याच दिवशी रॉयल्स क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांनी या रॉयल्स क्लब हे नाव गोठवून आझाद हिंद मंडळ असं नवं देऊन गणपतीची स्थापना केली, असं संजय मूचळंबे यांनी सांगितलं.


नागरी वादविवाद स्पर्धा होती प्रसिद्ध : गणेशोत्सवात मंडळाच्यावतीनं राज्यातील आणि देशातील ज्वलंत विषयांवर नागरी वादविवाद स्पर्धा घेतली जायची. या स्पर्धेत देशाच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिवंगत जांबुवंतराव धोटे असे अनेक नेते सहभागी झाले होते. मंडळाच्या या वादविवाद स्पर्धेची दखल राज्यस्तरावर घेतली जायची. आता 20 ते 22 वर्षांपासून ही स्पर्धा बंद झाली, असंदेखील संजय मुचळंबे म्हणले.

  • मंडळानं घडवलेत शंभरावर राष्ट्रीय कबड्डी पटू : आझाद हिंद मंडळाच्यावतीन कबड्डी स्पर्धा आयोजित केली जाते. मंडळाच्या वतीनं खेळणारे आजवर शंभरच्यावर कबड्डीचे राष्ट्रीय खेळाडू तयार झालेत. मंडळाचा खेळाडू असणाऱ्या सुरेंद्र चिखलाकर यांना महाराष्ट्र शासनाचा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळालाय.



मंडळात विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी : आझाद हिंद गणेशोत्व मंडळाच वैशिष्ट्य म्हणजे या मंडळात शिवसेनेचे माजी खासदार अनंत गुढे, माजी आमदार प्रदीप वडनेरे, काँग्रेसचे माजी महापौर विलास इंगोले, भाजपचे महापालिका माजी स्थायी समिती सभापती विवेक कलोती, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक संजय शिरभाते, शिवसेना शिंदे गटाचे शहर प्रमुख संतोष बद्रे असे विविध पक्षातील नेते या मंडळात आहेत. यासह शिक्षण, उद्योग, क्रीडा, व्यवसाय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर या मंडळात पदाधिकारी आणि सदस्य आहेत.


