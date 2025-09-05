'भारताला भूगोल असेल, पण माझ्या महाराष्ट्राला इतिहास आहे', आर्थर रोडच्या पारशीवाडी मंडळानं साकारला संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा
मुंबईमधील आर्थर रोडमधील पारशीवाडी गणेशोत्सव मित्र मंडळ प्रत्येक वर्षी चलचित्र देखाव्यातून सामाजिक संदेश देण्याचं काम हे मंडळ करत असतं.
Published : September 5, 2025 at 8:41 PM IST
मुंबई : लाडका गणपती बाप्पा विराजमान होऊन आता दहा दिवस झाले आहेत. शनिवारी बाप्पाला गणेशभक्त जड अंतःकरणानं निरोप देणार आहेत. दक्षिण मुंबई म्हटलं की, मोठ-मोठी सार्वजनिक मंडळं आणि या मंडळातून आकर्षक, सुंदर, सुबक अशा गणेशमूर्ती असतात. विशेष म्हणजे या मंडळातून सामाजिक जनजागृती आणि सामाजिक संदेश चलचित्र देखाव्याच्या माध्यमातून साकारले जातात. दक्षिण मुंबईत लालबाग, परळ, सातरस्ता, लोअर परळ, डीलईल रोड, भायखळा, आर्थर रोड आदी विभागात मोठ्या मंडळातून चलचित्र देखाव्यातून जनजागृती आणि सामाजिक संदेश देण्याचा उपक्रम ही मंडळं करत असतात.
यंदा साकारला संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा : मुंबईमधील असंच एक प्रसिद्ध मंडळ म्हणजे आर्थर रोडमधील पारशीवाडी गणेशोत्सव मित्र मंडळ. या मंडळाचं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक वर्षी चलचित्र देखाव्यातून सामाजिक संदेश देण्याचं काम हे मंडळ करतं. चलचित्र देखाव्यासाठी पारशीवाडी गणेशोत्सव मित्र मंडळ प्रसिद्ध आहे. यावर्षी या मंडळानं संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, त्या लढ्याचा प्रवास आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र कसा झाला? याची माहिती नवीन पिढीला व्हावी आणि त्याचा त्यांनी अभ्यास करावा, या हेतूनं हा देखावा साकारला आहे.
कागदाच्या लगाद्यापासून गणेशाची मूर्ती : पारशीवाडी गणेशोत्सव मित्र मंडळ प्रत्येक वर्षी पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तीची स्थापन करत. प्रदूषण न करता पर्यावरणाला प्राधान्य दिलं पाहिजे, असा संदेश देण्याचं काम मंडळ करतं. हा केवळ संदेश दुसऱ्याला न देता, स्वतःही आत्मसात करतं. यावर्षी या मंडळानं पर्यावरणपूरक असा कागदाच्या लगद्यापासून गणेशाची मूर्ती साकारली आहे. तसंच संयुक्त महाराष्ट्राचा जो चलचित्र देखावा आहे. तो अतिशय सुबक, आकर्षक आणि सुंदर देखावा आहे. तो केवळ पेपर आणि कागदी पुठ्ठ्याच्या साह्यातून साकारला आहे. सजावटकार डॉ. सुमित पाटील यांनी देखाव्यात जीव ओतला आहे. त्यामुळं हा देखावा पाहण्यासाठी गणेशभक्तांची मोठी गर्दी होत आहे.
इतिहास वाचूया, इतिहास घडवूया... : देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही वर्षांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सुरु झाला. या लढ्याची माहिती नवीन पिढिला समजली पाहिजे, म्हणून ही संकल्पना डॉ. सुमित पाटील यांना सुचली. त्यांच्या संकल्पनेतूनच यावर्षीच्या संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हा देखावा साकरण्यात आला आहे. यात मराठी भाषा आणि मराठीचं आस्तित्व टिकवलं पाहिजे, हा संदेश दिला आहे. मुंबईतील हुतात्मा चौक इथल्या संयुक्त महाराष्ट्राची ओळख सांगणारे हुतात्मा स्मारक याची उभेउभ प्रतिकृती साकारण्यात आली आहे. "आजची नवीन पिढी ही सोशल मीडियाच्या आहारी गेली आहे. त्यांचं वाचन कमी असल्यामुळं त्यांनी वाचावं. महाराष्ट्राचा इतिहास माहीत करुन घ्यावा आणि इतिहास घडावावा हा संदेश दिला आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मुंबईला महाराष्ट्रात ठेवण्यासाठी ज्या 105 हुतात्म्यांनी बलिदान दिलं होतं. त्या हुतात्म्यांच्या प्रतिमा देखील तिथं लावल्या आहेत. त्यामुळं नवीन पिढीला आपल्या महाराष्ट्राचा इतिहास माहित समजावा. त्याचा त्यांनी अभ्यास करावा, असं सजावटाकर डॉ. सुमित पाटील यांनी सांगितलं.
उलगडला मुंबईचा इतिहास : संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात ज्यांनी ज्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या सर्वांची तिथं माहिती सांगण्यात आली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात अग्रेसर असणारे, साहित्यिक प्र. के. अत्रे, शाहीर साबळे, अण्णाभाऊ साठे, कॉम्रेड डांगे, सेनापती बापट, प्रबोधनकार ठाकरे आदी नेत्यांच्या प्रतिमा आणि त्यांची देखाव्यातून माहिती इथं सांगण्यात आली आहे. तसंच संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या वेळी गिरणी कामगार, मुंबईकर, मराठी माणूस कसा एकवटला होता आणि मुंबई मिळवण्यासाठी आंदोलन कसं केलं होतं? आंदोलनात महिला, गृहिणी, विद्यार्थी यांनीही सहभाग नोंदवला होता. त्यांची माहिती देण्यात आली आहे. त्याचवेळी मुंबईतील रस्ते, आजूबाजूचा परिसर, चाळी यांचाही प्रतिकृती साकारण्यात आलेल्या आहेत. मुंबईचे त्यावेळचे वैभव म्हणजे मुंबईच्या गिरणी आणि गिरणी कामगार यांच्याही इथं प्रतिकृती साकारल्या आहेत. मुंबई ही मराठी माणसाची आहे आणि ती मराठी माणसाचीच राहील, अशी घोषणा दिली आंदोलकांनी दिली होती. ती इथं ऑडिओच्या माध्यमातून ऐकायला मिळते. त्यामुळं इथला देखावा पाहताना आपण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात सहभागी झालो की काय, असं क्षणभर वाटतं.
मंडळाकडून अनेक उपक्रम तसंच सामाजिक कार्य : "एकीकडं पारशीवाडी गणेशोत्सव मित्र मंडळ गणपतीच्या उत्सवातून चलचित्राच्या देखाव्यातून सामाजिक संदेश आणि जनजागृती करण्याचं काम करत असताना दुसरीकडं मंडळानं अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले आहेत. सामाजिक कार्यसुद्धा करत आहेत. गरजूंना मदत, आदिवासी पाड्यात राहणाऱ्या नागरिकांना दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप करण्यात येतं. तसंच शालेय विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचं वाटप प्रत्येक वर्षी करण्यात येतं," अशी माहिती मंडळाचे सरचिटणीस अतुल देसाई यांनी दिली.
