कोल्हापुरातील अर्जुनवाड गावाने जपली गेल्या 80 वर्षांपासून 'एक गाव एक गणपती परंपरा

कोल्हापूर - उत्सवाचे स्वरूप काळानुरूप बदलत आहे याला गणेशोत्सवसुद्धा अपवाद राहिलेला नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर करून डोळे दिपवणारे लाईट इफेक्ट्स आणि भल्या मोठ्या डॉल्बीच्या भिंती एकीकडे तर गेली 80 वर्ष अडीच फूट उंचीची शाडूची मूर्ती आणि 'एक गाव एक गणपती' ची परंपरा जोपासत कोल्हापूर जिल्ह्यातील अर्जुनवाडा गावाने देशासह राज्याला विधायक संदेश दिला आहे. धार्मिक उत्सवांमध्ये होणाऱ्या गोंगाटाला फाटा देत पारंपरिक वाद्यांसह आगमन मिरवणूक, प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, मर्दानी खेळ, वक्तृत्व स्पर्धा यांसारख्या कार्यक्रमाचे आयोजन करत पर्यावरणपूरक विसर्जन हे या मंडळाचे गेली आठ दशक वैशिष्ट्य राहिलं आहे. यामुळे अर्जुनवाडा गावच्या 'एक गाव एक गणपती'ची चर्चा सध्या जिल्ह्यात रंगली आहे.
'विधायक' मार्ग गावातील तरुणांनी जपला - लाल मातीच्या आखाड्यात भलेभले पैलवान घडवणारं गाव म्हणजे कोल्हापूर. अनेक मल्लांना आस्मान दाखवत हिंदकेसरी ठरलेले कुस्तीतील भीष्माचार्य दादू चौगुले यांचं अर्जुनवाडा ता. राधानगरी हे जन्मगाव. गावात 12 बलुतेदारांची वस्ती असल्यानं सर्व सण उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे होतात. आठ दशकांपूर्वी 1945 यावर्षी गावातील पै. दादा यादव, दादू चौगुले, पांडुरंग गुरव, भाऊसो यादव, बापूसो यादव या मंडळींनी त्याकाळी गावात 'एक गाव एक गणपती'ची मुहूर्तमेढ रोवली. गावाचा एकोपा, शिस्त आणि 'गावपण' टिकावं यासाठी या मंडळींनी दाखवलेला 'विधायक' मार्ग आजही गावातील तरुणांनी जपला आहे. 1945 पासून अडीच फूट शाडूच्या मूर्तीची दरवर्षी प्रतिष्ठापना केली जाते. तर आगमनावेळी टाळ-मृदुंगाचा अखंड गजर केला जातो. गणेशोत्सवा दरम्यान प्रत्येक दिवशी सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. तर गावातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व स्पर्धा आणि महिलांसाठी झिम्मा-फुगडीसह प्रबोधनात्मक व्याख्यानाचा कार्यक्रम केला जातो. तर विसर्जनही पर्यावरण पूरक पद्धतीने गेली 80 वर्ष केलं जात असल्याची माहिती अध्यक्ष नामदेव चौगुले यांनी दिली.
अर्जुनवाडा ग्रामस्थांनी प्रशासनावरील ताण कमी केला - डॉल्बीला फाटा देत सामाजिक उपक्रमांनी राबवण्यात येणारा गणेशोत्सव, ही राधानगरी तालुक्यातील अर्जुनवाडाची 'एक गाव-एक गणपती' संकल्पना तालुक्यातील मंडळांनी आदर्श घेण्यासारखी आहे. विधायक उपक्रम होत असल्यामुळे प्रशासनावरील ताण कमी करण्यासाठी या गावचे मोठे योगदान असल्याची प्रतिक्रिया राधानगरीच्या तहसीलदार अनिता देशमुख यांनी व्यक्त केली तर आता तरुणांनी पुढाकार घेत ही संकल्पना पुढे चालवावी असं आवाहनही देशमुख यांनी केलं.
जिल्ह्यात 54 मंडळांनी जोपासली 'एक गाव एक गणपती' संकल्पना - यंदाचा गणेशोत्सव सर्वत्र साजरा होत आहे. मात्र डॉल्बी आणि लेसर इफेक्टमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. कोल्हापूर जिल्हा पोलीस दलाकडे नोंदणी झालेली जिल्ह्यातील सुमारे 8 हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे आहेत. यातील सर्वाधिक 860 तरुण मंडळं कोल्हापूर शहरात आहेत, तर एक गाव एक गणपती ही संकल्पना आता मागे पडली असून अवघ्या जिल्ह्यातील 54 मंडळांनी या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देत गावातील एकोपा जपला आहे. यामुळे गेली 8 दशकं 'एक गाव एक गणपती' संकल्पना जोपासणाऱ्या अर्जुनवाडा गावची चर्चा सध्या जिल्ह्यात विधायक गणेशोत्सव साजरा करणारे गाव म्हणून होत आहे.
हेही वाचा...