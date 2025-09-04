ETV Bharat / state

अंधेरीचा राजा गणेशोत्सव मंडळानं साकारला कष्टभंजन हनुमान मंदिराचा भव्य देखावा! - GANESH UTSAV 2025

दरवर्षी आपल्या अनोख्या देखाव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या मंडळानं यंदा भक्तांच्या कष्टांचे निवारण करणाऱ्या हनुमानजींच्या पवित्र मंदिराचा देखावा सादर करून भाविकांचं लक्ष वेधलंय.

Andheri cha Raja Ganeshotsav Mandal recreates a magnificent scene of the Kashtbhanjan Hanuman Temple, Mumbai
अंधेरीचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025 at 4:08 PM IST

मुंबई : अंधेरीचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानं यंदाच्या गणेशोत्सवात गुजरातमधील सारंगपुर येथील कष्टभंजन हनुमान मंदिराची भव्य आणि वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिकृती साकारलीय. दरवर्षी आपल्या अनोख्या देखाव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या मंडळानं यंदा भक्तांच्या कष्टांचे निवारण करणाऱ्या हनुमानजींच्या पवित्र मंदिराचा देखावा सादर करून भाविकांचं लक्ष वेधलंय.

स्वामी नारायण संप्रदायातील एक महत्त्वाचं तीर्थस्थान : सारंगपुर, गुजरात येथील कष्टभंजन हनुमान मंदिर हे स्वामी नारायण संप्रदायातील एक महत्त्वाचं तीर्थस्थान आहे. या मंदिरात हनुमानजींची भव्य मूर्ती असून, त्यांच्या चरणांखाली शनिदेव स्त्रीरूपात विराजमान आहेत, ही या मंदिराची खास ओळख. इथं दर्शन घेतल्यानं भक्तांचे कष्ट आणि शनि दोष दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे. 1905 मध्ये स्वामी गोपालानंदजी यांनी वाघा खाचर यांच्या विनंतीवरून या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली होती. मंगलवार आणि शनिवार हे विशेष पूजेसाठी प्रसिद्ध असून, देश-विदेशातील हजारो भक्त इथं दर्शनासाठी येतात.

देखाव्याची वैशिष्ट्यं : अंधेरीचा राजा मंडळानं कष्टभंजन हनुमान मंदिराची हुबेहूब प्रतिकृती साकारलीय. मंदिराच्या भव्य मंडपाची रचना, 45 किलो सोनं आणि 95 किलो चांदीच्या सिंहासनाची प्रतिकृती, तसंच हनुमानजींच्या मूर्तीवरील हिरे-माणकांनी सजलेला मुकुट यांचा या देखाव्यात समावेश आहे. मंदिराच्या प्रवेशद्वारापासून ते आतील सजावटीपर्यंत प्रत्येक तपशील कारागिरांनी अचूकतेनं साकारलाय. शनिदेवाची स्त्रीरूपातील मूर्ती आणि नारळ चढवण्याच्या परंपरेचेही यथोचित चित्रण करण्यात आलंय. याशिवाय, मंडळानं 2020 मध्ये गणरायासाठी भाविकांनी दान केलेल्या तीन किलो सोन्यापासून बनवलेला, दोन कोटी रुपये किमतीचा, हिरे-माणकांनी जडलेला मुकुट यंदाही गणेशमूर्तीला परिधान करण्यात आलाय.

उद्देश काय? : याविषयी माहिती देताना अंधेरीचा राजा मंडळाचे सेक्रेटरी विजय सावंत यांनी सांगितलं की, "यंदा आम्ही भक्तांना गणपती आणि हनुमानजींचं दर्शन एकाच ठिकाणी घडवण्याचा प्रयत्न केलाय. कष्टभंजन हनुमान मंदिराची थीम निवडून भक्तांना या तीर्थस्थानाची माहिती देणं आणि त्यांच्या मनातील कष्ट, भीती आणि चिंता दूर करण्यासाठी प्रेरणा देणं, हा आमचा उद्देश आहे. मंडळानं पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवावर भर दिला असून, जैव-विघटनशील सामग्रीचा वापर करून सजावट केलीय. याशिवाय, रक्तदान शिबिर, आरोग्य तपासणी शिबिर आणि पर्यावरण जागृती मोहीम यांसारखे सामाजिक उपक्रमही आयोजित केलेत."

भाविकांचा उत्साह : मुंबईतील गणेशोत्सव हा धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक एकतेचं प्रतीक आहे. अंधेरीचा राजा मंडळानं गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या प्रबोधनात्मक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांद्वारे ही परंपरा जपलीय. यंदा कष्टभंजन हनुमान मंदिराचा देखावा साकारून मंडळानं भक्तांना एक अविस्मरणीय अनुभव दिलाय. हा देखावा केवळ दृश्यात्मक आकर्षणच नव्हे, तर आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक माहितीचा खजिना आहे. गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांत अंधेरीचा राजा मंडळ भाविकांचं श्रद्धास्थान बनलं असून, पहिल्या दिवसापासूनच देखावा पाहण्यासाठी भाविकांची रीघ लागलीय.

