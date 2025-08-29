ETV Bharat / state

या गणेश मंडळाचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे इंथ साकारले जाणारे देखावे. या देखाव्यांतर्गत देशातील प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एका मंदिराची प्रतिकृती इथं उभारली जाते.

मुंबई : मुंबईमध्ये वेगवेगळी गणेश मंडळ आपापल्या वैशिष्ट्यांसाठी ओळखली जातात. फोर्टमधील सर्वात पहिलं गणपती मंडळ म्हणजेच फोर्ट विभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, ज्याला सध्या फोर्टचं इच्छापूर्ती गणेश मंडळ असंही म्हटलं जातं. या गणेश मंडळाचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे इंथ साकारले जाणारे देखावे. या देखाव्यांतर्गत देशातील प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एका मंदिराची प्रतिकृती इथं उभारली जाते. यंदा गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराची प्रतिकृती मंडळानं साकारली आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून मंडळाची स्थापना : संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू असताना या चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी एकत्रपणे बसवलेला फोर्टमधील पहिला सार्वजनिक गणपती म्हणजे फोर्टचा हा गणपती. मनोहर लाड, धोंडजीराव सुर्वे, बुवा दांगट अशा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी या गणेश मंडळाची स्थापना केली होती. म्हणून त्याकाळी फोर्ट विभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, असं या मंडळाचं नाव पडलं. फोर्ट विभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना 1956 साली झाली. तसंच मंडळाचं यंदा 70 वं वर्ष आहे.

बाप्पा सोन्याच्या दागिन्यांनी सजलाय : फोर्ट विभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची गणेश मूर्ती दरवर्षी 9 फुटांचीच असते. मूर्तिकार संतोष कांबळे यांनी ही मूर्ती घडवली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये दरवर्षी एक अशा प्रकारे मंडळानं गणपतीचे सर्व सोन्याचे दागिने घडवून घेतले आहेत. सर्वात आधी सोन्याचे चरण, मग हात, मग कान, सोंडेवरील फुले अशा क्रमानं दागिने घडवले गेले असून आता संपूर्ण बाप्पा सोन्याच्या दागिन्यांनी सजला आहे.

देखावा साकारण्यासाठी अडीच महिन्यांचा कालावधी : गेल्या 20 वर्षांत भारतातील विविध प्रसिद्ध मंदिरांचे देखावे, प्रतिकृती मंडळाने उभारले आहेत. लोकांच्या मागणीनुसार, यंदा गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराची प्रतिकृती मंडळानं साकारली आहे. हा देखावा साकारण्यास अडीच महिन्यांचा कालावधी लागला. हा देखावा साकारण्यापूर्वी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष सोमनाथ मंदिराला भेट दिली होती आणि मंदिराची डिसाईन आणि फोटो सोबत आणले होते.

सामाजिक उपक्रम मंडळाकडून राबवले जातात : सोमनाथ मंदिराच्या कमिटीनं खूप सहकार्य केल्याचं मंडळाचं अध्यक्ष रवी सुर्वे यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "हा देखावा कला दिग्दर्शक चंद्रकांत गायकर यांनी साकारला आहे. या सांस्कृतिक कामासोबतच वर्षभर विविध सामाजिक उपक्रम मंडळाकडून राबवले जातात. तसंच नोकरी शिबीर भरवणे, कुष्ठरोग्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तू पुरवणे हे उपक्रम मंडळ राबवते," अशी माहिती रवी सुर्वे यांनी दिली.

