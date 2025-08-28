ETV Bharat / state

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. बुधवारी 35 हजार महिलांनी एकत्र येत अथर्वशीर्ष पठणातून लाडक्या बाप्पाला नमन केलं.

35 हजार महिलांचं अथर्वशीर्ष पठण आणि महाआरती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 11:29 AM IST

पुणे : 'ओम नमस्ते गणपतये... ओम गं गणपतये नमः... मोरया, मोरया...' च्या जयघोषाने गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या समोर तब्बल 35 हजार महिलांनी एकत्र येत अथर्वशीर्ष पठणातून गणरायाला नमन केलं.


35 हजार महिलांचं अथर्वशीर्ष पठण : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळच्या वतीनं उत्सवाच्या 133 व्या वर्षीनिमित्त गुरुवारी पहाटे जवळपास 35 हजार महिलांनी उत्सव मंडपासमोर अथर्वशीर्ष पठण केलं. यावेळी खासदार सुनेत्रा पवार तसेच मंडळाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

'दगडूशेठ' गणपतीसमोर 35 हजार महिलांनी केलं अथर्वशीर्ष पठण (ETV Bharat Reporter)

"देशातील तसेच राज्यातील सर्व जनतेला गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा. गुरुवारची पहाट ही अतिशय सुंदर अशी होती. एवढ्या मोठ्या संख्येने महिला या अथर्वशीर्ष पठणसाठी येथे जमल्या. बाप्पाच्या चरणी हीच प्रार्थना केली की, देशावर तसेच राज्यावर जे काही संकट आलं असेल ते दूर होऊ दे आणि प्रत्येक जनतेला सुखी ठेव आणि सगळ्यांना चांगलं आरोग्य लाभू दे." - सुनेत्रा पवार, खासदार


उपक्रमाचे यंदा 40 वे वर्ष : पारंपरिक वेशात मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून महिलांनी या उपक्रमाकरीता हजेरी लावण्यास सुरुवात केली होती. बाप्पाच्या नामाचा जयघोष यावेळी उपस्थित महिलांनी केला. यावेळी पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंडळाच्या उत्सव मंडपापासून ते मंदिराच्या परिसरापर्यंत महिलांनी अथर्वशीर्ष पठणाकरीता गर्दी केली होती. या उपक्रमाचे यंदा 40 वे वर्ष असून, गुरुवारी पहाटे कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महिलांनी शंखनाद करत अथर्वशीर्ष पठण केलं. यानंतर गणेश जागर गीत, ओंकार जप आणि मुख्य अथर्वशीर्ष पठण करत गणरायाला नमन करण्यात आलं. यावेळी गणेश नामाचा गजर करताना प्रत्येक महिलेच्या चेहऱ्यावरील उत्साह ओसंडून वाहत होता. तसेच भक्तिरसात तल्लीन झालेल्या वातावरणात कार्यक्रमाची सांगता महाआरतीने करण्यात आली.

