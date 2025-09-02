कोल्हापूर - सात दिवसांच्या भक्तीमय गणेशोत्सवानंतर शहरात गणपती बाप्पांचे विसर्जन भावपूर्ण वातावरणात पार पडले. रोज मोठ्या उत्साहाने गणरायाची पूजा अर्चा करणारे चेहरे आज बाप्पांच्या जाण्याने हिरमुसले होते. महापालिकेने पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षितपणे गणेश विसर्जनासाठी शहर परिसरात 160 कृत्रिम कुंडांची व्यवस्था केली होती. कौशल्यपूर्ण नियोजनामुळे हजारो नागरिकांनी विसर्जनासाठी या कुंडांचा लाभ घेतला. महापालिकेच्या या योजनेमुळे पर्यावरणाची काळजी घेतली गेली, तसेच निर्माल्य संकलनातून खत निर्मिती करण्याचीही यंत्रणा उभारण्यात आली.
हिंदुत्ववादी संघटना आणि काही भक्त पारंपरिक पद्धतीने विसर्जन करण्याला प्राधान्य देत पंचगंगा नदीत गणपती विसर्जनावर ठाम राहिले. महापालिकेने पंचगंगा घाट परिसरात बॅरिकेट लावून नदी ऐवजी विसर्जन कुंडामध्ये मूर्ती विसर्जित करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांकडून बॅरिकेट तोडून नदीत गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी घाट खुला करण्यात आला. यावेळी पोलीस आणि हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये किरकोळ झटापट होऊन परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. मात्र कोणतीही हिंसात्मक घटना घडली नाही.
"शासनाने पीओपीवरील बंदी उठवली आहे, कारण त्यामुळे गणेश मूर्तीमुळे नदीचं प्रदूषण होत नाही हे सिद्ध आहे. प्रशासनाला जर नदीचे प्रदूषण रोखायचे असेल तर बारा महिने नदीमध्ये मिसळले जाणारे प्रदूषित पाणी रोखा. 12 महिने सांडपाणी कारखान्याचे प्रदूषित पाणी नदीत मिसळते त्याच्यावर कारवाई करा." असे यावेळी बोलताना हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते गजानन तोडकर यांनी सांगितले.
कोल्हापूर महापालिकेने आणि पोलीस प्रशासनाने लोकांना कृत्रिम विसर्जन कुंडांचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार यशस्वीपणे यंदाची विसर्जन प्रक्रिया हाताळली गेली. सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत 10,011 गणेश मूर्ती शहर परिसरात विसर्जित झाल्याचे नोंदवले गेले, ज्यामध्ये इराणी खान या ठिकाणी तरफांवरुन आणि स्वयंचलित यंत्रांच्या साहाय्यानेही विसर्जन पार पडले. यावेळी वेगळे गोळा केलेले निर्माल्य संकलित करून त्याचा खतासाठी वापर महापालिकेने योजला आहे.
इराणी खण येथे गणेश मूर्ती संकलनासाठी 205 टेम्पो, 480 हमाल, 7 जे.सी.बी., 7 डंपर, 8 टॅक्टर, 4 पाण्याचे टँकर, 2 बुम, 5 ॲम्बुलन्स व 5 साधे तराफे आणि 10 फ्लोटिंगचे तराफे ठेवण्यात आले होते. तर यावर्षी पहिल्यांदाच 1 क्रेन यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात आली होती. तसेच महापालिकेचे अग्निशमन दलाचे जवानही विसर्जनस्थळी सुरक्षिततेसाठी सर्व साधन सामग्रीसह तैनात आले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी विसर्जनाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील लावण्यात आले होते. तर शहर परिसरात नागरिकांनी विसर्जन कुंडामध्ये विर्सजन केलेल्या गणेशमूर्ती एकत्र करुन टेम्पोमधून वाहतूक करुन इराणी खणीमध्ये विसर्जीत करण्याची व्यवस्था महापालिकेच्यावतीने करण्यात आली होती.
एकूणच या विसर्जन सोहळ्यावेळी प्रशासनाच्या काटेकोर नियोजनामुळे गणेशोत्सव शांतीपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. तसंच, कोल्हापूरकरांनीही या विसर्जन कुंडांना प्राधान्य देत महापालिकेला सहकार्य केले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही काही ठिकाणी नद्यांमध्येच गणपती बाप्पांचे विसर्जन पार पडले. मात्र बहुतेक सर्वच ठिकाणी गणेश मूर्तीदान चळवळ प्रशासनाकडून मोठ्या जोमाने राबवण्यात आली.