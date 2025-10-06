ETV Bharat / state

सत्ताधाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा! वाट कसली पाहता, खुशाल व्हिडिओ व्हायरल करा; मंत्री गणेश नाईकांचं शिंदेंच्या शिवसेनेला प्रतिआव्हान

गणेश नाईक-शिंदे गटात राजकीय कलगीतुरा वाढला आहे. मंत्री गणेश नाईकांनी शिंदेंच्या शिवसेनेला प्रतिआव्हान दिलं आहे.

Ganesh Naik
वनमंत्री गणेश नाईक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 8:47 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 9:03 PM IST

1 Min Read
ठाणे : 'नालायक’ या शब्दावरून भाजपाचे आमदार आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना डिवचलं होतं. यावर शिवसेनाचे (शिंदे) खासदार नरेश म्हस्के यांनी सोशल मीडियात गाजलेले गणेश नाईक यांचे व्हिडिओ भविष्यात महाराष्ट्रभरातील चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्याचा इशारा दिला होता. यावर गणेश नाईक यांनी प्रतिआव्हान दिलं, "वाट कसली पाहता… खुशाल व्हिडिओ व्हायरल करा, मी तयार आहे. माझ्या आयुष्यात केलेले पाप मी माझ्या खांद्यावर घेईन," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या या राजकीय कलगीतुऱ्यामुळं नागरिकांचं मात्र चांगलंच मनोरंजन होत आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पाटील यांचं नाव : ठाण्यातील गडकरी रंगायतनमध्ये सोमवारी आयोजित जनता दरबारात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ठाणे महापालिकेतील लाचखोरी आणि जनता दरबारावरून राजकारण करणाऱ्यांचा समाचार घेत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिवंगत दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री गणेश नाईक (ETV Bharat Reporter)

माझे व्हिडिओ आत्ताच व्हायरल करा : गणेश नाईक म्हणाले, "माझे हात आणि मन साफ आहे. जे नालायक आहेत ज्यांनी शक्तीचा दुरुपयोग केला, त्यांच्याशी मी सामना करण्यास तयार आहे. मी १९९० पासून आमदार आहे. ३५ वर्षांत किती आले आणि गेले, काहींची नावेही आठवत नाहीत. आजही मी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या फिट आहे. माझ्या गरजेइतके पैसे माझ्याकडे आहेत. ईडी, आय.टी. आणि सीबीआयची रेड पडेल असे मी कधीच काम करत नाही, त्यामुळं मला नीट झोप येते. व्हिडिओ व्हायरल करायचा असेल तर आताच करा, वाट कशाला बघता? मी तयार आहे. माझ्या आयुष्यात केलेले पाप मी माझ्या खांद्यावर घेवून जाईन." असे जोरदार प्रत्युत्तर गणेश नाईक यांनी शिंदे शिवसेनेला दिलं.



गणेश नाईक विरुद्ध शिवसेना कलगीतुरा वाढला : मागील काही दिवसांपासून गणेश नाईक यांच्या विरोधात शिवसेना असे चित्र उभे राहिले आहे. जागा वाटपावरून गणेश नाईक हे आक्रमक झाले असून स्वबळावर निवडणुका लढण्याची तयारी त्यांनी दाखवलेली आहे. असं असताना शिवसेनेने देखील गणेश नाईक यांच्या विरोधामध्ये बोलून ठाणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीमध्ये भाजपा विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष अटळ असल्याचं दाखवून दिलं आहे.

Last Updated : October 6, 2025 at 9:03 PM IST

