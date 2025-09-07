इंग्लंडच्या रुबी शहरात मराठी कुटुंबीयांचा गणेशोत्सव, 10 दिवसांच्या उत्सवानंतर गणरायाचं विसर्जन
इंग्लंडच्या रुबी शहरात मराठी कुटुंबीयांनी एकत्रित येत गणेसोत्सव साजरा केला. 10 दिवस गणरायाची प्रतिष्ठापना केल्यानंतर शनिवारी मूर्तीचं विसर्जन करण्यात आलं.
Published : September 7, 2025 at 1:56 PM IST
अमरावती : रिद्धी, सिद्धी, बुद्धी आणि समृद्धीचं दैवत असलेल्या विघ्नहर्त्या गणरायाला इंग्लंडमधील साता समुद्र पार असणाऱ्या मराठी कुटुंबीयांनी भावपूर्ण श्रद्धेनं 10 दिवस गणेशोत्सव साजरा केला. या काळात त्यांनी गणपती बाप्पाची पूजेच्या माध्यमातून अखंड भक्ती केली. गणेशोत्सवाच्या समारोपानंतर, गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, अशा जयघोषासह बाप्पाचं विसर्जन करण्यात आलं.
गणेशोत्सव उत्साहात साजरा : इंग्लंडच्या रुबी शहरात राहणाऱ्या अनेक महाराष्ट्रीयन कुटुंबीयांनी एकत्र येऊन सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला. याशिवाय, अनेक कुटुंबीयांनी आपल्या घरी श्री गणेशाची स्थापना केली. जळगाव जिल्ह्यातील पहूर येथील मूळ रहिवासी आणि सध्या रुबी शहरात वास्तव्यास असणारे पराग बोदाडे यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रात ज्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होतो, तसाच उत्साह रुबी शहरातही आहे. गणपतीच्या मूर्तीसाठी भारतीय दुकानं ठराविक असतात. त्यासाठी आधीच ऑर्डर देणं आवश्यक असतं. मूर्तीच्या आकारानुसार तिची किंमत बदलते. लहान मूर्ती 30 युरोपासून उपलब्ध असतात, तर मोठ्या मूर्ती 300 युरोपर्यंत विकल्या जातात".
गणेशोत्सवास प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद : महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पारंपरिक पद्धतीनुसार गणपतीची स्थापना सार्वजनिक ठिकाणी केली जाते. यासाठी संबंधित प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असते. इंग्लंडमध्ये मात्र याचे नियम वेगळे आहेत. इथं सार्वजनिक ठिकाणी मंडप उभारता येत नाही. मात्र, सार्वजनिक सभागृहात गणपती स्थापन करण्यास प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती अकोला येथील मूळ रहिवासी भूषण चिलात्रे यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली. सर्व कार्यक्रमांसाठी प्रशासनाने परवानगी देऊन सहकार्य केल्याचं त्यांनी सांगितलं. भूषण चिलात्रे यांनी सांगितलं, आमचा गणपती उत्सव म्हणजे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची आठवण करून देणारा ठरला. आमच्या लहान मुलांनी मनोभावे गणपती बाप्पांची पूजा केली. तसेच आरती म्हटली. परदेशात राहूनही आपल्या परंपरेशी असलेलं नातं गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून आणखी घट्ट झालं आहे. नाशिकचे मूळ रहिवासी सोपान नेवकर यांनीही याबद्दल बोलताना सांगितलं की, गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा विदेशात अनुभव घेतला.
- दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवाच्या समारोपानंतर, अनंत चतुर्दशीला सोसायटीमधील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन एका मोठ्या कंटेनरमध्ये पाणी भरून हॉलमध्ये ठेवलेल्या गणपती बाप्पांचं आणि घराघरातल्या गणपती बाप्पांचं विसर्जन केलं. विसर्जनानंतर, मूर्तीची माती प्रत्येकाच्या घरासमोर असलेल्या बागेत टाकण्यात आली.