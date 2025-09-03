ठाणे : मुलुंडमधील प्रसिद्ध गणेश रांगोळीकार मोहनकुमार दोडे यांनी गणेशोत्सवानिमित्त यावर्षीही 40 किलो साबुदाण्यापासून गणपतीची रांगोळी साकारली आहे. ही रांगोळी 6 फूट रुंद आणि 7 फूट लांब आहे. ही रांगोळी आजपासून (3 सप्टेंबर) ते 14 सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांना पाहता येणार आहे. या रांगोळीमध्ये 250 ते 300 रंगसंगतींचा साबुदाणा वापरून गणेशांनी राक्षसाचा वध केल्याची पौराणिक कथा प्रभावशाली पद्धतीनं दर्शवण्यात आली आहे.
मोहनकुमार दोडे यांनी 1961 पासून विविध प्रकारच्या रांगोळ्या तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, दोडे यांनी गिनिज बुकपासून आशिया बुक, लिम्का बुक अशा जवळपास 11 प्रकारच्या रेकॉर्ड्स बुकमध्ये आपलं नाव नोंदवलं आहे.
साबुदाणा गणेश रांगोळी पाहण्यासाठी दरवर्षी गर्दी होते : मोहनकुमार दोडे यांनी तयार केलेली साबुदाणा गणेश रांगोळी पाहण्यासाठी दरवर्षी हजारो नागरिक येतात. मोहनकुमार दोडे यांनी सांगितलं की, या रांगोळीमध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रकार एस. एम. पंडित यांच्या कलेपासून प्रेरणा घेऊन साबुदाण्यापासून चित्र साकारलं जातं. या रांगोळी साकारण्यात कलाकार मोहनकुमार दोडे यांना भूपेश जोशी, दयाराम हिंदीसोटा, अर्चना पालन, भावना भानुशाली आणि डॉ. चेतन कोटक यांचीदेखील मदत मिळाली आहे.
मोहन दोडे यांनी विविध धातू, कापड, प्लास्टिक, धागा आणि अशा अनेक साहित्यांचा वापर करून गणेशाच्या मूर्ती साकारण्याचा एक अनोखा छंद जोपासला आहे. गेल्या 65 वर्षांपासून त्यांनी गणपती बाप्पाच्या विविध प्रकारातील मूर्ती तयार केल्या आहेत. त्यांना "मोन गोवंस क्रिएटिव्ह आयडॉल्स" म्हणून ओळखलं जातं. या मूर्ती लोकांसाठी मोठं आकर्षण ठरल्या आहेत. या मूर्तीं रेझिन, पितळ, भरतकाम, कागद, मेणबत्तीचा मेण पानं आणि इतर अनेक साहित्यांतून साकारल्या आहेत.
'परिवाराचं सदैव सहकार्य' : मोहन दोडे यांनी अशा विविध गणेशाच्या कलाकृती तयार करून आपल्या घरात एक छोटेखानी संग्रहालयदेखील तयार केलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कलाकृती बनवण्यामागचा मुख्य हेतू असा आहे की, बाप्पा प्रत्येक रूपात आणि सृष्टीच्या प्रत्येक कणात आहे. मोहन दोडे यांनी सांगितलं की, या सर्व कलाकृती बनवण्याच्या आवडीला त्यांच्या बंधू, परिवार आणि मित्रमंडळी यांनी सदैव सहकार्य केलं आहे.
