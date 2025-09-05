ठाणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यात सामाजिक ऐक्याचा संदेश देण्यात आला. येथे मुस्लिम समाजातील युवकांनी मोठ्या श्रद्धेनं गणरायाची महाआरती करून सामाजिक ऐक्याचं आणि धार्मिक सलोख्याचं उदाहरण समाजापुढे सादर केलं. हिंदू-मुस्लिम समाज एकत्र येत उत्सव साजरे करत असलेल्या या उपक्रमात सर्वधर्मीय नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला. विविधतेतून एकता जपण्याचा आणि समाजात बंधुतेचा संदेश देणारा हा उपक्रम सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.
ठाण्यातील कोपरी येथील 'कोपरीचा महाराजा' गणेश मंडळानं ईदच्या (ईद-ए-मिलाद उन नबी) पूर्वसंध्येला एक स्तुत्य उपक्रम राबवत, आपल्या गणरायाची आरती करण्याचा मान मुस्लिम समाजाला दिला. या वेळी मुस्लिम समाजातील अनेक तरुण आणि तरुणींनी मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. त्यांनी मनोभावे गणरायाची आरती केली.
'मानवता हाच खरा धर्म' : देशभरात सध्या जात-पात आणि धर्माच्या नावानं निर्माण होणारं तणावाचं वातावरण लक्षात घेता, ठाण्यातील हा उपक्रम 'मानवता हाच खरा धर्म' आणि 'हम सब एक हैं' या भावनेचं मूर्तिमंत उदाहरण ठरल्याची भावना युवक-युवतींनी व्यक्त केली. यावेळी उपस्थित मुस्लिम तरुण-तरुणींनी देखील ही भावना व्यक्त करत सर्व समाजांनी एकमेकांच्या सण-उत्सवात सहभागी होऊन प्रेम, सलोखा आणि एकोप्याचा संदेश द्यावा, असं आवाहन केलं.
गणेशोत्सवानिमित्त सर्व धर्मीय कार्यकर्ते एकत्र : गणेशोत्सवानिमित्त सर्व धर्मीय कार्यकर्ते एकत्र येऊन मंडप उभारण्यापासून ते गणेश विसर्जनापर्यंत उत्सवात सक्रिय सहभाग घेताना पाहायला मिळतात. समाजातील हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन अशा विविध धर्मीय युवकांचं गणेशोत्सव मंडळांमध्ये कार्यरत असणं ही एक सकारात्मक बाब आहे. जसजसे हे कार्यकर्ते एकत्र येतात, तसतसे एकमेकांबद्दलचा आदर, समजूत आणि सौहार्द वाढते. याचप्रमाणे इतर धर्मीय सणांमध्येही हिंदू समाजाचा सहभाग असतो. त्यामुळे परस्पर विश्वास अधिक मजबूत होतो, अशी भावना यावेळी तरुणांनी व्यक्त केली.
यंदा गणपती विसर्जन 6 सप्टेंबरला : यंदा 7 दिवसांच्या गणपतीचं विसर्जन 2 सप्टेंबर रोजी झालं. 10 दिवसांच्या गणरायाला शनिवारी (6 सप्टेंबर) निरोप दिला जाणार आहे. शनिवारी होणाऱ्या या विसर्जनासाठीची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मिरवणुकांचे भव्य स्वरूप पाहता या दिवसाचं महत्त्व खूप जास्त आहे. या दिवशी केवळ गणपती विसर्जन नाही, तर भगवान विष्णूच्या अनंत रूपाचीही पूजा करण्याची परंपरा आहे. यामुळे या दिवसाचे धार्मिक महत्त्व अधिक वाढतं.
- पुढच्या वर्षी बाप्पाचं आगमन उशिरा होणार : दरम्यान, गणेश विसर्जनाच्या वेळी 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या!' अशी साद गणेशभक्त घालतात. मात्र, पुढच्या वर्षी ज्येष्ठ अधिकमास येत असल्यानं गणपती बाप्पांचं आगमन 18 दिवस उशिरानं होणार आहे. पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पाचं आगमन 14 सप्टेंबर 2026 रोजी होईल.
