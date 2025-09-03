ETV Bharat / state

गौरी गणपती विसर्जन 2025: गणपतीबरोबरच माहेरवाशिणीला जड अंतःकरणानं निरोप; पाहा व्हिडिओ - GAURI GANPATI VISARJAN 2025

राज्यभरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. मोठ्या भक्तीभावाने बाप्पाचं आदरतिथ्य केल्यावर रायगडकरांनी जड अंतःकरणानं गौरी आणि गणपतीला (Gauri Ganpati) निरोप दिला.

Gauri Ganpati Visarjan
गणपती–गौरी विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)
Published : September 3, 2025 at 1:43 PM IST

रायगड : गणेशोत्सवात (Ganesh Festival) विविध कार्यक्रम, मनोरंजन यासह देखावे सुद्धा पाहायला भाविक येत आहेत. साडेतीन दिवस, पाच दिवस, सात दिवस गणपती बाप्पा आणि गौराईंची भक्तिभावानं सेवा केल्यानंतर आज रायगडकरांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला आणि माहेरवाशिणींना अश्रुपूर्ण (Gauri Ganpati) डोळ्यांनी निरोप दिला. पारंपारिक खालू वाद्यांच्या तालावर, ढोल-ताशांच्या गजरात, 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' अशा घोषणांनी जिल्हाभरात विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या आहेत.

विसर्जन मिरवणुका उत्साहात : रायगड जिल्ह्यातील महाड, पोलादपूर, माणगाव, अलिबाग, पेण, उरण, कर्जत, खालापूर अशा सर्वच तालुक्यात विसर्जन मिरवणुका उत्साहात पार पडल्या आहेत. मोठ्या उत्साहात आलेल्या माहेरवाशिणी गौरींनाही गणपतीसोबत भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. महिलांनी गौराईंचे पारंपरिक गाणी म्हणत त्यांचा निरोप घेतला. तर पुरुष वर्ग ढोल-ताशांच्या तालावर नाचत गणरायाला निरोप देताना दिसले.

गणपती–गौरी विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)



यंदा शाडू मातीच्या मूर्तींना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य : नदी, तलाव, समुद्रकिनारे, विहिरी आदी पारंपारिक ठिकाणी विसर्जनाची सोय करण्यात आली होती. पावसाचं सावट असलं तरी भक्तांच्या उत्साहात मात्र कुठेही कमी दिसली नाही. पोलीस प्रशासन, नगर परिषद, ग्रामपंचायत आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे सुरक्षेची आणि स्वच्छतेची जबाबदारी पार पाडली. जिल्ह्यातील शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत पारंपारिक पद्धतीने विसर्जन पार पडलं. पर्यावरणपूरक मूर्तींचं प्रमाण यावर्षी अधिक असल्याचंही प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती टाळून शाडू मातीच्या मूर्तींना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिल्याचं चित्र ठिकठिकाणी पाहायला मिळालं.

  • 16 हजार 175 गौराईंचं विसर्जन : जिल्ह्यात तब्बल 56 हजार 468 गणपती मूर्तींसह 16 हजार 175 गौराईंचं विसर्जन करण्यात आलं. उत्सवाच्या निमित्ताने गावागावात एकत्र आलेल्या भाविकांनी आता परतीचा प्रवास सुरू केला आहे.

