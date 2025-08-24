रायगड : गणेशोत्सवासाठी दरवर्षी लाखो कोकणवासीय कोकणात परततात. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर व्हावा, यासाठी रेल्वे प्रशासनानं यंदा एक विशेष सुविधा सुरू केली आहे. कोलाड स्थानकावरून ‘कार ऑन रोल’ या नव्या सेवेचा शनिवारी (23 ऑगस्ट) औपचारिक शुभारंभ झाला. या सेवेद्वारे आता कार, जीप यासारखी खासगी चारचाकी वाहनं थेट रेल्वेच्या डब्यात चढवून कोकणात पाठवता येणार आहेत. यापूर्वी कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून ट्रक, टँकर आणि मालवाहू गाड्या वाहून नेल्या जात होत्या. त्याच धर्तीवर ही नवी सुविधा सामान्य प्रवाशांसाठीही खुली करण्यात आली आहे.
शनिवारी पहिल्याच दिवशी ‘कार ऑन रोल’ या नव्या सेवेअंतर्गत 5 वाहनांसह पहिली गाडी कोलाडहून कोकणात रवाना झाली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांवरील प्रचंड वाहतूक कोंडी, खड्डेमय महामार्ग आणि दीर्घकाल चालणाऱ्या थकवणाऱ्या प्रवासामुळे त्रस्त असलेल्या कोकणवासियांसाठी ही सेवा उपयुक्त ठरणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. या सुविधेमुळे प्रवाशांना रेल्वेनं आरामदायक प्रवास करत येईल. तसेच, कोकणात पोहोचल्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था टाळून अधिक स्वातंत्र्यानं आणि सुलभतेनं आपल्या स्वत:च्या वाहनानंदेखील प्रवास करता येईल.
'सुरुवातीच्या टप्प्यात अपेक्षित प्रतिसाद नाही' : ‘कार ऑन रोल’ या उपयुक्त सुविधेला सुरुवातीच्या टप्प्यात अपेक्षित असा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला नाही. काही प्रवाशांनी सेवेचं स्वागत करत आपली वाहनं नोंदवली असली, तरीही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिसून आलेला नाही. कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, गणेशोत्सव काळात प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहूनच या सेवेचं पुढील विस्तार किंवा नियमित स्वरूप निश्चित केलं जाईल.
'‘कार ऑन रोल’ सेवेचा अधिक प्रचार करणार': गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध विशेष सेवा उपलब्ध करून देत आहे. अतिरिक्त गाड्या, विशेष फेऱ्या, सवलतीच्या बुकिंग योजना यांसारख्या पारंपरिक उपाययोजनांबरोबरच यावर्षी ‘कार ऑन रोल’ ही नवी सेवा रेल्वेच्या सुविधांमध्ये एक वेगळा आणि महत्त्वपूर्ण प्रयोग ठरत आहे. महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी, खडतर प्रवास आणि वाढत्या वाहतुकीच्या समस्यांमुळे त्रस्त असलेल्या कोकणवासियांना ही सेवा अधिक आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा रेल्वे प्रशासनानं व्यक्त केली आहे. प्रवाशांना ‘कार ऑन रोल’ या नव्या सेवेबाबत अधिकाधिक माहिती मिळावी, तसेच त्यांना या सेवेकडे वळवता यावं यासाठी प्रचार आणि प्रसिद्धी मोहिमाही वाढवली जाणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. गणेशोत्सवाच्या कालावधीत या सेवेचा मिळणारा प्रतिसाद पाहूनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
