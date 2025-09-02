ETV Bharat / state

नाशिक शहरातील गणेश भक्त असलेल्या फड कुटुंबानं आपल्या घरी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंचवटी रामकुंड परिसराची हुबेहूब प्रतिकृती त्यांनी साकारली आहे.

नाशिक : आगामी 2027 मध्ये होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा नाशिककरांसाठी मोठ्या जबाबदारीचा असणार आहे. अशात आपला परिसर आणि आपली गोदावरी नदी स्वच्छ कशी राहील हे दर्शवणारा घरगुती गणेश देखावा नाशिकच्या सातपूर परिसरात राहणाऱ्या फड कुटुंबानं साकारला आहे. या देखाव्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे गणपती बाप्पाचं वाहन असलेला उंदीर मामा.

अनेक घरात पर्यावरण पूर देखावे : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवानिमित्त सार्वजनिक मंडळासोबतच घरोघरी उत्साहाचं वातावरण आहे. अनेक घरात भाविकांनी पर्यावरण पूरक देखावे साकारले आहेत. असाच एक देखावा सातपूर परिसरात राहणाऱ्या फड कुटुंबानं आपल्या घरात साकारला आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंचवटी रामकुंड परिसराची हुबेहूब प्रतिकृती त्यांनी साकारली आहे. या देखाव्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक रूपात गणपती बाप्पाचं वाहन असलेला उंदीर मामा दाखवण्यात आलाय. यात उंदीर मामा पोलिसाच्या, पुजाऱ्याच्या, भाविकांच्या, फोटोग्राफरच्या, व्यावसायिकाच्या आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या रूपात साकारले आहेत.

देखाव्याची माहिती देताना विशाल फड (ETV Bharat Reporter)

तयारी महाकुंभाची : "फडांच्या राजाचे हे 27वं वर्ष आहे. आम्ही दरवर्षी नवनवीन थीम घेऊन देखावे सादर करतो. यंदा मी पंचवटी नाशिक इथल्या महाकुंभाची तयारी दाखवली आहे. या देखाव्यात वेगवेगळे उंदीर तयारी करत आहे. यामध्ये काही उंदीर नदी साफ करत आहे तर रंग काम करत आहे. तसंच तिथं होणारे प्रसंग ज्यात पूजा विधी, काही भाविक नदीत स्नान करत आहे. बोटिंग करत आहे, नदीची आरती करत आहे. हे उंदीरच्या रूपानं दाखवले आहे. तसंच या ठिकाणी एक रॅली दाखवली असून त्यात गोदावरी स्वच्छतेबाबत उंदीर संदेश देत आहेत," असं गणेशभक्त विशाल फड यांनी सांगितलं.

पुरातन मंदिरे साकारली : या देखाव्यात रामकुंड परिसरात असणारी पुरातन मंदिर, सिंहस्थ कुंभमेळा दरम्यान दर बारा वर्षांनी उघडणारे गंगा गोदावरी मातेचे मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री राम महास्तंभ, वस्त्रांतर गृह, दुतोंडया मारुती, गोदावरी नदी साकारण्यात आली आहे.

