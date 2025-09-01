ETV Bharat / state

ठाण्यातील गणेश भक्ताचा छंद, घरात संग्रहित केल्या हजारो गणेश मूर्ती, यंदा 125 प्रकाराचा गणेशाला नैवेद्य - GANESH IDOLS

ठाण्यातील गणेश भक्ताचा छंद घरच गणेशमय करत आहे. त्यांच्या घरातील परंपरेला 125 वर्षे पूर्ण झाल्यानं यंदा 125 प्रकाराचा गणेशाला नैवेद्य देण्यात आला.

वैती यांच्या घरातील गणेश
वैती यांच्या घरातील गणेश (ETV Bharat Reporter)
Published : September 1, 2025 at 8:31 PM IST

ठाणे - आपल्या कुटुंबात गणेशाच्या आराधनेची असलेली परंपरा जपत कलेची आवड आणि मग त्यातून सुरू झाला संग्रह करण्याची सुरवात ठाण्यातील एका गणेशभक्ताकडे पाव सेंटीमीटर पासून पाच फुटांपर्यंतच्या गणेश मूर्ती पाहायला मिळत आहेत. यंदा त्यांच्या गणेशाची 125 वर्षे पूर्ण झाली म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांनी गणेशाला 125 प्रकाराचा नैवेद्य देखील दिला आहे.

गणेशमूर्तींचे संकलन - ठाण्यात बाप्पाचं एक घर आहे. या घरात फक्त बाप्पाच बाप्पा राहतात. एक नाही तर हजारो बाप्पा. ठाण्यातील एका अवलियाने आपल्या घरात हजारो गणेशमूर्तींचे संकलन करून अनोखा छंद जोपासला आहे. दिलीप वैती असं या कलाकाराचं नाव असून यासाठी त्याचं घरच बाप्पामय बनलं आहे. देश-विदेशातील हजारोंच्यावर गणेश मूर्ती त्यांच्या घरात विराजमान झाल्या आहेत. गेली 35 वर्षे गणेशमूर्ती जमवण्याचा त्यांचा हा शिरस्ता सुरू आहे. यात गणेशमूर्तींची दरवर्षी वाढ होत असून त्यांना गणेश मूर्ती भेट स्वरूपात मिळत असल्यामुळे या संकलनाचा आकडा वाढतच जात आहे.

ठाण्यातील गणेश भक्ताचा छंद, घरात संग्रहित केल्या हजारो गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

संपूर्ण घरच गणेशमय - ठाण्यातील राबोडी या मुस्लीमबहूल भागात राहणारे दिलीप वैती कुठलेही व्रतवैकल्य अथवा उपासतपास करीत नाहीत. तरीही त्यांच्यात गणेशभक्ती ओतप्रोत भरलेली आहे. त्यांच्या घरी पूर्वजांचा नवसाचा गणपती पुजला जात असे. याच प्रेरणेतून वयाच्या 17व्या वर्षी 1989 साली त्यांनी मुंबईतील प्रदर्शनातून पॉकेटमनी मधून आवडलेली अनोखी अशी पहिली गणेशमूर्ती घरात आणली. याच पहिल्या मूर्तीवरून घरात त्यांना बरीच बोलणी खावी लागली. मात्र, कालांतराने संपूर्ण घरच गणेशमय झाल्यानं वैती कुटुंबाची हीच ओळख बनली आहे. कलेचे भक्त असलेल्या दिलीप यांनी जेजे कला महाविद्यालयातून कमर्शियल आर्ट्सचे शिक्षण घेतले असून पूर्णवेळ कलाक्षेत्राशी निगडीत व्यवसायात आहेत. 20 ग्रॅम वजनाच्या मूर्तीपासून ते ३०० किलोपर्यंत आणि पाव सेंटीमीटर ते 5 फुटी गणेशमूर्तींचा संग्रह त्यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी घराच्या पहिल्या मजल्यावरील दोन खोल्यांमध्ये व्यवस्था केली असून येथील वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेत कृषीगणेशा ते विश्वविनायकाच्या हजारोंच्यावर मूर्ती विराजमान आहेत.

हजारो प्रकारच्या मूर्ती - यात एक लक्ष वेधून घेणारी स्त्रीरूपी गणेश मूर्ती मनमोहक रुपात आहे. सध्या चर्चेत असलेली ही मूर्ती मुंबईतील खेतवाडीतील एका मंडळाने विराजमान केलेली विनायकी रुपातील विनायकी गणेश मूर्ती आहे. ही गणेश मूर्ती आता चर्चेत असली तरी वैती यांच्या घरात गेल्या पाच वर्षांपासून संग्रहात ठेवलेली आहे. या स्त्री रुपातील विनायकी मूर्ती मागची मोठी कहाणी देखील असल्याचे ते सांगतात. याबरोबरच अखंड एका लाकडापासून एक गणेश मूर्ती आहे आणि विशेष म्हणजे या मूर्तीच्या मागच्या बाजूस नरसिंहाची कलालकृती आहे. याचबरोबर यात माती, शाडू, लाकूड, सोने-चांदी, पंचधातू, तांबे, पितळ, शंख-शिंपले, नारळाची करवंटी, फायबर, सिरॅमिक टेराकोटा, चायना, मार्बल, मशरूम, दगड, काच अशा विविध प्रकारातील गणेश आहेत. आरामात पहुडलेले गणराय, क्रिकेट खेळणारे विविध पोझमधील बाप्पा, सभागायन करताना, खुर्चीवर पुस्तक वाचताना, बुद्धिबळ खेळताना, व्यायाम करताना, मूषकराजांच्या शाळेत शिकवताना, आदिवासी वेशात, बालरूपात, पाळण्यात सृष्टी गणेश ते विश्वविनायक अशा अनेक रुपात लोभस गणेशाच्या मूर्ती मन मोहून घेतात. त्यांच्या या संग्रहालयात जपान, इंडोनेशियासह कंबोडिया आदी देशातील आणि भारतभरातील मूर्तींचा समावेश आहे. तर, वैती यांनी गणेशमूर्तींच संकलन करत असताना कॅनव्हॉसवर चितारलेल्या पुरुष गणपतीचे चित्र विलक्षण असून आजवर त्यांनी साकारलेल्या गणेशाच्या तब्बल हजारो प्रतिमाचा खजिना त्यांनी जपला आहे.

वैती यांच्या घरातील गणेश
वैती यांच्या घरातील गणेश (वैती यांच्या घरातील गणेश)

125 वर्षपूर्तीनिमित्त 125 प्रकाराचा नैवेद्य - यंदाच्या मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे कापसापासून तयार केलेला गणेश. आराधनेसाठी तयार केलेला आहे. 200 ग्रॅम वजन असलेली ही गणेश मूर्ती आहे. 125 नैवेद्याचे पदार्थ मालपोहा, आलुवाडी, चकली, खांडवी, थालीपीठ, भजी, ठेपला, वडे, कचोरी, श्रीखंड, ढोकळा, अनारसे, बुंदी, आम्रखंड, चुरण लाडू, भाकरवाडी, दही वडा, जवळपास सर्व ड्राय फ्रुट उकडीचे मोदक, तळलेले मोदक, चोकलेट मिल्क शेक, रस मलई, अंगूर मलई, पुरणपोळी, नान कटाई, आळू वडी, अशा पदार्थांचा नैवेद्य गणेशाला देण्यात आला आहे.

वैती यांच्या घरातील गणेशाचा नैवेद्य
वैती यांच्या घरातील गणेशाचा नैवेद्य (ETV Bharat Reporter)

