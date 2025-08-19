नागपूर : बाप्पाच्या आगमनाचा (Ganesha Festival) मुहूर्त जसा-जसा जवळ येऊ लागला आहे तशी तशी मुर्रीकरांची लगबग वाढली आहे. आता अवघे आठ दिवसच बाप्पाच्या आगमनास शिल्लक राहिले असल्यानं मुर्तीकार विघ्नहर्ताच्या मूर्तींवर शेवटचा हात फिरवण्यात मग्न झाले आहेत. हळूहळू बाजारपेठेत विक्रीसाठी बाप्पाच्या मूर्ती उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, मूर्ती ओळखायची कशी? हा मोठा प्रश्न गणेशभक्तांना पडलाय. उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्ती विक्रीवरील बंदी उठवल्याच्या नंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणात पीओपी मूर्ती उपलब्ध झाल्यानं माती आणि पीओपीच्या मूर्तीतील फरक भक्तांना कळतच नसल्याचं चित्र निर्माण झालंय. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्याच्या उद्देशानेच नागपुरच्या एका मुर्तीकाराने सात वेगवेगळ्या नैसर्गिक रंगाच्या मातीचा उपयोग करून गणपती बाप्पाची मूर्ती साकारलीय. सुरेश पाठक असं मुर्तीकाराचं नाव आहे.
बहुरंगी मातीतून घडतोय सप्तमृत्तीका गणपती : सप्तमृत्तीका गणपती साकारण्यासाठी सुरेश पाठक यांनी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील विशेष रंगांच्या व विशिष्ट प्रकारच्या मातीचा उपयोग केलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रायोगिक तत्वावर मूर्तिकार सुरेश पाठक यांनी शंभर मूर्ती घडवलेल्या होत्या, त्यापैकी सर्व मूर्ती विक्री झाल्या असून ५० मूर्ती या पुणे आणि २० मूर्ती मुंबईत पाठवण्यात आल्या आहेत. भक्तांने पहिल्याच उपक्रमास दिलेला उदंड प्रतिसादमुळं पुढील वर्षी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात "सप्तमृत्तीका बाप्पा" गणपती साकारण्याचा संकल्पच त्यांनी केलाय.
तीन राज्यातील या भागातून आणली माती : ''सप्तमृत्तीका'' गणपती साकारण्यासाठी पाठक यांनी भारताच्या तीन राज्यातील सात शहरांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बहुरंगी मातीचा उपयोग केला आहे. त्यासाठी त्यांनी मध्यप्रदेशच्या छिंदवाडा आणि आदासी येथून पिवळ्या रंगाची माती मागवली. त्याचबरोबर उत्तरप्रदेश राज्यातील आझमगड येथून काळपट रंगांच्या मातीचा उपयोग देखील करण्यात आला. याशिवाय महाराष्ट्राच्या राजुरा (चंद्रपूर), आंधळंगाव (भंडारा) यवतमाळ आणि सावरगाव येथील वैशिष्ट्यपूर्ण, बहुरंगी मातीचा उपयोग करण्यात आला.
मातीच्या नैसर्गिक रंगाने उजळले बाप्पा : विविध आकर्षक रंगांचा उपयोग बाप्पाच्या मूर्ती तयार करताना केला जातोय. याशिवाय अनेक रंगाचे स्टोन मूर्ती सजवताना वापरले जात आहे. परंतु, मूर्तिकार पाठक यांनी मातीच्याच नैसर्गिक रंगांचा उपयोग करत सर्वात सुंदर, मनमोहक आणि आकर्षक बाप्पा घडवला आहे. एकप्रकारे सुरेश पाठक यांनी मातीच्या नैसर्गिक रंगाचा उपयोग करून बाप्पाचं रूप उजळून टाकलं आहे, असं म्हंटल तर वागावं ठरणार नाही.
