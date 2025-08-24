छत्रपती संभाजीनगर : यंदाच्या गणेशोत्सवात बाप्पांच्या मूर्तींची कमतरता पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पीओपी मूर्ती विक्रीबाबत राज्य सरकारने म्हणणं मांडण्यासाठी दिरंगाई केली, त्यामुळं न्यायालयाला त्याप्रकरणी निर्णय देण्यास उशिर झाला आणि मूर्तिकारांना मूर्ती घडवण्यास खूप कमी अवधी प्राप्त झाला. परिणामी दरवर्षीपेक्षा कमी प्रमाणात बाप्पांची मूर्ती घडवण्यात आले आहे. खरेदीसाठी येणाऱ्या अनेक व्यापाऱ्यांना हवी तशी खरेदी करता येत नाही, काही जणांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. त्यामुळं गणेश चतुर्थीला भक्तांना मूर्तींची टंचाई भासण्याची शक्यता मूर्तिकार गणेश जुबले यांनी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळं मूर्ती घडवण्यावर परिणाम : पर्यावरणाला वाचवण्यासाठी गणेशोत्सवात स्थापन करण्यात येणाऱ्या बाप्पांच्या मूर्तीं पर्यावरणपूरक असाव्यात, याकरिता न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने पीओपी मूर्तींच्या निर्मितीला हिरवा कंदील दिला. न्यायालय काय आदेश करेल याबाबत साशंकता असल्यानं मूर्तिकारांनी पीओपी मूर्ती तयार केल्या नाहीत, शाडू मातीच्या बाप्पा घडवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली, मात्र अवघ्या दोन महिन्यात दरवर्षी प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात मूर्तींची घडवणे शक्य झाले नाही, परिणामी फक्त गरजेपेक्षा 40 टक्के इतक्याच मूर्ती मूर्तिकारांनी घडवल्या आहेत. वेळेअभावी मूर्ती घडवणे शक्य झालं नसल्याची माहिती, मूर्तिकार गणेश जुबले यांनी दिली.
शाडू मातीला मागणी वाढेना : निसर्गाला हानी होऊ नये यासाठी शाडू माती गणपतीला मागणी काही प्रमाणात वाढली. मात्र त्यांच्या किंमती पीओपी मूर्तीपक्षा अधिक असल्यानं म्हणावा तसा प्रतिसाद अद्याप मिळत नाही. शिवाय शाडू माती पर्यावरणपूरक आहेत का? याबाबत शंका व्यक्त केली जात असल्यानं देखील काही भाविक आजही पीओपी मूर्तींनाच प्राधान्य देत आहेत. न्यायालयाचे आदेश प्रतीक्षेत असल्याने पीओपी मूर्ती न करता शाडू मातीच्या मूर्ती तयार करण्यास तयारी सुरू केली. या मूर्ती साच्यामध्ये नाही तर हाताने घडवाव्या लागत असल्यानं दिवसाला जास्तीजास्त सहा ते सात मूर्ती तयार करता येतात. तर पीओपी मूर्ती तयार करण्यासाठी साचा वापरला जात असल्यानं दिवसाला साठ ते सत्तर मूर्ती घडवणं शक्य असल्यानं काम लवकर होते. मात्र, वेळ कमी मिळाल्यानं मागणी इतक्या मूर्ती घडवता आल्या नाहीत असं मूर्तिकार गणेश जुबले यांनी सांगितलं.
छ. संभाजीनगर येथून परराज्यात जातात मूर्ती : छत्रपती संभाजीनगर येथील बेगमपुरा परिसरातील कुंभारवाडा येथे मूर्ती तयार करण्याचे अनेक कारखाने पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये, तसेच हैदराबाद आणि गुजरातपर्यंत व्यापारी मूर्ती विक्रीसाठी घेऊन जातात. गणेशोत्सवाच्या सहा महिन्यापूर्वी व्यापारी येऊन आपली मागणी नोंदवून ठेवतात, त्यानुसार मूर्तिकार काम करत असतात. मात्र, यंदा पीओपी मूर्तीबाबत स्पष्टता नसल्यानं मूर्तिकारांनी पीओपी मूर्ती घडण्यास सुरुवात केली नाही आणि ऐनवेळी मागणी इतक्या मूर्ती घडवणे शक्य झालं नसल्याची माहिती, मूर्तिकार गणेश जुबले यांनी सांगितलं. गणेश यांचा पिढीजात कारखाना असून मोठ्या प्रमाणात मूर्तींचा पुरवठा ते करतात.
मूर्तींचे आगाऊ आरक्षण : काही वर्षांपूर्वी गणेश उत्सवात मंडळांचे गणपती आधीच आरक्षित केले जायचे, मात्र काळाच्या ओघात बाप्पांचे आपल्या मनातील रूप स्थापन करावे यासाठी दोन महिने आधीच घरगुती गणेश मूर्ती आरक्षित करून ठेवण्याकडे भक्तांचा कल वाढला आहे. वेगवेगळ्या रूपातील, आकारातील मनमोहक बाप्पा आधीच आरक्षित केले जात आहेत, तसेच बाजारात दरवर्षी बाप्पाचे नाविन्यपूर्ण रूप दाखल होत असून वेगवगेळे आकर्षण असल्याने मूर्ती पाहताना कोणते रूप घ्यावे असा प्रश्न पडत असल्याचं भक्तांनी सांगितलं.
