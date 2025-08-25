बीड : भारतातील 21 प्रसिद्ध गणपतींपैकी बीडच्या नामलगाव येथे 'आशापूरक गणपती'चं (Ashapurkar Ganesh) पौराणिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेलं मंदिर आहे. कर्परा, नारदा आणि बिंदुसरा या तीन नद्यांच्या संगमावर आशापूरक गणपतीचं मंदिर आहे. वालुकामय पाषाणातील मंदिरात हा गणपती विराजमान झाला आहे. नामलगाव येथील हे स्थान अतिशय प्रसिद्ध गणेश क्षेत्र म्हणून मानलं जातं, अशी माहिती मंदिरातील गणेश पुजारी यांनी दिली.
'येथे' गणपतीचं लावलं जातं लग्न : नामलगाव येथे भृशुंडी ऋषींनी गणेशाची उपासना केली होती. आपल्या उत्कट भक्तीच्या जोरावर भृशुंडी ऋषींना गणेशासारखी सोंड प्राप्त झाली आणि त्यांना प्रतिगणेश संबोधलं जाऊ लागलं. याच क्षेत्रात यम शापमुक्त झाले. यमानं आशापूरक गणेशाची स्थापना केली. याठिकाणी गणपतीचं लग्न लावलं जातं, देशातील प्रसिद्ध 21 गणपतींपैकी फक्त नामलगावमधेच गणपतीचं लग्न लावलं जातं, अशी आख्यायिका असल्याचं गणेश पुजारी यांनी सांगितलं.
काय आहे आख्यायिका? : मातृ शापामुळं पीडित झालेल्या यमराजाला या गणेशानं शापमुक्त केलं होतं. नदीच्या त्रिवेणी संगमावर यमानं आशापूरक गणेशाची स्थापना केली, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. गणेशभक्त निरंजन स्वामी कराडकर यांची समाधी या ठिकाणी असून, भृशुंडी ऋषींचे मंदिर आहे. भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा गणपती म्हणून या आशापूरक गणपतीला ओळखलं जातं, असं प्रमोद कुलकर्णी यांनी सांगितलं.
अत्यंत पुरातन दगडी बांधकामातील मंदिर : "आशापूरक गणपती मंदिरात आल्यावर मनातल्या इच्छा पूर्ण होतात. अत्यंत पुरातन दगडी बांधकामातील सुशोभीकरण केलेलं गणपती मंदिर आहे. दररोज अनेक भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येत असतात. गणेश उत्सव काळात भाविकांची अलोट गर्दी असते," अशी माहिती प्रमोद कुलकर्णी यांनी दिली.
