ETV Bharat / state

जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला गणरायाची मूर्ती घ्या; पुण्यातील उपक्रमाला राज ठाकरेंची हजेरी - GANESH CHATURTHI 2025

पुणे शहरासह राज्यात गणेशोत्सवाची लगबग सुरू (Ganesh Festival) झाली आहे. पुणे शहरात एक अनोखा उपक्रम राबवण्यात आलाय.

Raj Thackeray
'जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला मूर्ती' उपक्रमाचं पुण्यात राज ठाकरेंनी केलं उद्घाटन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 23, 2025 at 7:48 PM IST

1 Min Read

पुणे : येत्या 27 ऑगस्टपासून सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. सध्या पुणे शहरासह राज्यात गणेशोत्सवाची लगबग सुरू झाली असून, ठिकठिकाणी बाजारपेठा सजल्या आहेत. पुण्यात अनेक ठिकाणी गणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे स्टॉल लागले असले तरी, रविवार पेठ येथे मनसेचे संघटक प्रल्हाद गवळी मित्र परिवाराच्या वतीनं नागरिकांना त्यांच्या किंमतीनुसार बाप्पाची मूर्ती देण्यात येत आहे. या नवीन उपक्रमाला पुणेकर चांगला प्रतिसाद देत असल्याचं दिसून येत आहे.

गेल्या पाच वर्षापासून उपक्रम सुरू : शनिवारी या उपक्रमाचं उद्घाटन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याहस्ते करण्यात आलं. प्रल्हाद गवळी मित्र परिवाराच्या वतीनं गेल्या पाच वर्षापासून हा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून, दरवर्षी 7 हजारहून अधिक बाप्पांच्या मूर्ती या नागरिकांना त्यांच्या किंमतीत देण्यात येत आहेत.

'जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला मूर्ती' उपक्रमाचं पुण्यात राज ठाकरेंनी केलं उद्घाटन (ETV Bharat Reporter)

जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला मूर्ती : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक गोडसे यांनी सुचवलेल्या संकल्पनेनुसार या उपक्रमाला सुरूवात करण्यात आली. नागरिकांना पैशाअभावी आपला लाडका बाप्पा घरी बसवता येत नव्हता. ही बाब लक्षात घेता जवळपास छोट्या- मोठ्या मूर्ती आणून नागरिकांना 'जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला मूर्ती' या उपक्रमाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत. यावर्षी विविध प्रतिकृतीचे 7 हजारहून अधिक बाप्पांच्या मूर्ती या नागरिकांना देण्यात येणार असल्याचं यावेळी मनसे कार्यकर्ते प्रल्हाद गवळी यांनी सांगितलं.

पुण्यातील बाजारपेठा सजल्या : आपल्या लाडक्या गणरायाला घरी आणण्यासाठी पुणेकर सज्ज झाले आहेत. ढोल-ताशा पथकांचा सराव अंतिम टप्प्यात आलाय. पुणे शहरातील मुख्य बाजारपेठा सजल्या आहेत. सजावटीचं विविध साहित्य बाजारात दाखल झालंय. गणरायाच्या मूर्ती देखील विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. मखर, आरती ताट, सजावटीचं साहित्य घेण्यासाठी पुणेकरांनी बाजारात गर्दी केली आहे.

हेही वाचा -

  1. गणेशोत्सवासाठी कोकणवासी निघाले गावाला; मुंबई-गोवा महामार्ग जाम, ट्रॅफिकवर 'एआय'ची नजर
  2. भारताच्या तीन राज्यातील सात शहरांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बहुरंगी मातीतून घडतोय "सप्तमृत्तीका गणपती" बाप्पा
  3. नंदुरबारमधील 'त्या' सर्वाधिक उंच गणरायाच्या मूर्तीने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष; गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधून वाढली मागणी

पुणे : येत्या 27 ऑगस्टपासून सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. सध्या पुणे शहरासह राज्यात गणेशोत्सवाची लगबग सुरू झाली असून, ठिकठिकाणी बाजारपेठा सजल्या आहेत. पुण्यात अनेक ठिकाणी गणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे स्टॉल लागले असले तरी, रविवार पेठ येथे मनसेचे संघटक प्रल्हाद गवळी मित्र परिवाराच्या वतीनं नागरिकांना त्यांच्या किंमतीनुसार बाप्पाची मूर्ती देण्यात येत आहे. या नवीन उपक्रमाला पुणेकर चांगला प्रतिसाद देत असल्याचं दिसून येत आहे.

गेल्या पाच वर्षापासून उपक्रम सुरू : शनिवारी या उपक्रमाचं उद्घाटन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याहस्ते करण्यात आलं. प्रल्हाद गवळी मित्र परिवाराच्या वतीनं गेल्या पाच वर्षापासून हा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून, दरवर्षी 7 हजारहून अधिक बाप्पांच्या मूर्ती या नागरिकांना त्यांच्या किंमतीत देण्यात येत आहेत.

'जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला मूर्ती' उपक्रमाचं पुण्यात राज ठाकरेंनी केलं उद्घाटन (ETV Bharat Reporter)

जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला मूर्ती : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक गोडसे यांनी सुचवलेल्या संकल्पनेनुसार या उपक्रमाला सुरूवात करण्यात आली. नागरिकांना पैशाअभावी आपला लाडका बाप्पा घरी बसवता येत नव्हता. ही बाब लक्षात घेता जवळपास छोट्या- मोठ्या मूर्ती आणून नागरिकांना 'जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला मूर्ती' या उपक्रमाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत. यावर्षी विविध प्रतिकृतीचे 7 हजारहून अधिक बाप्पांच्या मूर्ती या नागरिकांना देण्यात येणार असल्याचं यावेळी मनसे कार्यकर्ते प्रल्हाद गवळी यांनी सांगितलं.

पुण्यातील बाजारपेठा सजल्या : आपल्या लाडक्या गणरायाला घरी आणण्यासाठी पुणेकर सज्ज झाले आहेत. ढोल-ताशा पथकांचा सराव अंतिम टप्प्यात आलाय. पुणे शहरातील मुख्य बाजारपेठा सजल्या आहेत. सजावटीचं विविध साहित्य बाजारात दाखल झालंय. गणरायाच्या मूर्ती देखील विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. मखर, आरती ताट, सजावटीचं साहित्य घेण्यासाठी पुणेकरांनी बाजारात गर्दी केली आहे.

हेही वाचा -

  1. गणेशोत्सवासाठी कोकणवासी निघाले गावाला; मुंबई-गोवा महामार्ग जाम, ट्रॅफिकवर 'एआय'ची नजर
  2. भारताच्या तीन राज्यातील सात शहरांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बहुरंगी मातीतून घडतोय "सप्तमृत्तीका गणपती" बाप्पा
  3. नंदुरबारमधील 'त्या' सर्वाधिक उंच गणरायाच्या मूर्तीने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष; गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधून वाढली मागणी

For All Latest Updates

TAGGED:

गणेशोत्सव 2025GANESH FESTIVAL 2025RAJ THACKERAYGANESH MURTI RATE PUNEGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.