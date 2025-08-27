नांदेड-तेलंगणा- महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या भोकर तालुक्यातील पाळज गावात 1948 साली लाकडाच्या गणपतीची स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हापासून तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या चार राज्यातील भाविक मोठ्या भक्तीभावानं पाळजमधील गणपतीच्या दर्शनासाठी येतात. विशेष म्हणजे लाकडापासून बनवलेली पाळजमधील राज्यातील एकमेव गणपतीची मूर्ती आहे. ही मूर्ती फक्त गणेश चतुर्थीपासून ते अनंत चतुर्थीपर्यंत केवळ 11 दिवस दर्शनासाठी असते. त्यानंतर मंदिरात याच मूर्तीची प्रतिमा (फोटो) ठेवण्यात येते.
काय आहे आख्यायिका- पाळजमधील रोगराई दूर करण्यासाठी करण्यात गावात 1948 मध्ये गणपतीची स्थापना करण्यात आली होती. तेलंगणा राज्यातील निर्मल येथील गुंडप्पा नावाच्या कारागिरानं ही लाकडी मूर्ती 51 रुपये घेऊन तयार केली होती. 1948 ला ग्रामप्रमुखांच्या स्वप्नात श्री गणेशाचे दर्शन दिल्याची आख्यायिका आहे. या परिसरातील किनी पाळज येथे निजामांची जुलमी राजवट होती. निजामाच्या राजवटीत मूर्ती स्थापन करणं हे मोठं आव्हानात्मक काम होते. महामारी असताना एका रात्री एका ग्रामप्रमुखाच्या स्वप्नात विघ्नहर्ता गणेशानं दर्शन दिलं. संकट निवारण करण्याकरिता प्रेरणा दिली. श्रीच्या प्रतिमेची स्थापना करून तिचे विसर्जन न करण्याचं सांगितल्याची आख्यायिका सर्वत्र प्रसिद्ध आहे
मूर्तीचे विसर्जन न करता गणेशोत्सव होतो साजरा- 1948 ला गावात कॉलरा साथीचा रोग पसरला होता. तेव्हा गणपती उत्सवात ही मूर्ती स्थापन करण्यात आली. अकरा दिवसात साथीच्या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यात आल्याचं म्हटलं जातं. तेव्हापासून गावकऱ्यांनी मूर्तीचे विसर्जन न करता दरवर्षी गणपती उत्सवाच्या काळात अकरा दिवस मूर्तीची पूजा करायची परंपरा सुरू केली.
चार भाषेतून आरतीतेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यातील एक लाखाहून अधिक लोक दररोज येथे दर्शनासाठी येतात. तसेच येणाऱ्या भाविकांसाठी प्रसादाची व्यवस्थादेखील करण्यात येते. गणेशोत्सवात दररोज वीस ते पंचवीस क्विंटल तांदूळ शिजवले जातात. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध गायक, कलावंत लेखक आणि विचारवंत हे दरवर्षी पाळाच्या गणपतीच्या दर्शनासाठी येत असतात. अकरा दिवस विविध धार्मिक उत्सव या गणपती मंडळात राबविले जातात. मराठी, तेलगू आणि कन्नड या भाषेतूनदेखील आरती करण्यात येते. तसेच चार भाषेतून उत्सवाची माहिती देण्यात येते.
पवन कल्याण यांच्या सभेला झाली होती गर्दी- पाळज येथील गणपती दर्शनासाठी पहिल्याच दिवशी भाविकांची प्रचंड गर्दी झाली. 50 हजारांहून अधिक भाविकांनी गणेश चतुर्थीला मंदिरात दर्शनाकरिता केली. 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी तेलगू स्टार पवन कल्याण यांची पाळज येथेच विधानसभेच्या निवडणुकीत दरम्यान सभा झाली होती. या सभेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर पाळज या गावाची चर्चा झाली होती. पाळज येथील गणपती मंदिरात अन्नदानाचे मोठं महत्त्व आहे. येथे येणारा प्रत्येक भाविक प्रसाद स्वरूपात अन्नग्रहण करतो, अशी माहिती दर्शनासाठी आलेले भाविक व्यंकटेश कुलकर्णी ( वाकोडीकर) यांनी दिली.
