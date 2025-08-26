मुंबई : गणेशोत्सवामुळं (Ganesh Chaturthi) राज्यभरात उत्साहाचं वातावरण आहे. 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात बाप्पाच्या स्वागतासाठी गणेशभक्त आतुर झाले आहेत. भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला घराघरात आणि सार्वजनिक मंडळामध्ये गणेशमूर्तीची स्थापना होऊन श्रद्धापूर्ण पूजाविधी पार पडतात. परंतु, या पूजेमागील शास्त्रोक्त नियम, प्राणप्रतिष्ठेची प्रक्रिया, प्रतीकात्मक अर्थ आणि चतुर्थीचे आध्यात्मिक महत्त्व याबाबत अनेकांना पुरेशी माहिती नसते. गणेशभक्तांना चतुर्थीच्या पूजेबाबत सखोल आणि शास्त्रशुद्ध माहिती मिळावी, यासाठी 'ईटीव्ही भारत'ने मुंबईतील प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिराचे पुजारी अरुण लक्ष्मण वीरकर गुरुजी यांच्याशी संवाद साधला.
काय आहेत गणेश पुजेचे नियम? : गणेश पूजेचे नियम हे मुख्यतः भावपूर्ण आणि शुद्धीपूर्ण असतात. सनातन धर्मानुसार, पूजेत देवतेचे आवाहन, स्थापना आणि प्रत्यक्ष विधी हे तीन भाग असतात. प्रथम, पूजेची सिद्धता महत्त्वाची. पूजा स्थळाची शुद्धी करावी. खोलीचा केर काढावा, मग गोमूत्र किंवा विभूतीचे पाणी शिंपडावे आणि धूप दाखवावा. उपकरणांची जागृती म्हणजे ते घासून स्वच्छ करून तुळशीच्या पानाने जलप्रोक्षण करावे. पुजेसाठी हळद, कुंकू, अष्टगंध, रांगोळी, अत्तर, उदबत्ती, कापूर, अक्षता, सुपारी, नारळ, फुले, फळे, तुळशी, दूर्वा, मोदक अशा ५० हून अधिक वस्तू लागतात. शिवाय तांदूळ १ किलो, फुले, मोदक, लाकडी पाट लागतो. रांगोळी काढताना देवाचे रूप न काढता, स्वस्तिक किंवा बिंदू असलेली काढावी. शंखनाद करून पूजा सुरू करावी.पूजा करताना सोवळे किंवा धूतवस्त्र परिधान करावे. गणेश पुजेत 21 पत्री आणि मंत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे, असं वीरकर गुरुजी यांनी सांगितलं.
गणेश पुजेतील 21 पत्री आणि मंत्र
- मधूमालती : ॐ सुमुखाय नम: | मालकतीपत्रं समर्पयामि ||
- माका : ॐ गणाधिषाय नम: | भृगराजपत्रं समर्पयामि ||
- बेल : ॐ उमापुत्राय नम: | बिल्वपत्रं समर्पयामि ||
- दुर्वा : ॐ गजाननाय नम: | दूर्वापत्रं समर्पयामि ||
- बोरे : ॐ लम्बोदराय नम: | बदरीपत्रं समर्पयामि ||
- धोतरा : ॐ हरसूनवे नम: | धत्तूरपत्रं समर्पयामि ||
- तुळस : ॐ गजकर्णाय नम: | तुलसीपत्रं समर्पयामि ||
- कण्हेर : ॐ विकटाय नम: | करवीरपत्रं समर्पयामि ||
- शमी : ॐ वक्रतुंडाय नम: | शमीपत्रं समर्पयामि ||
- आघाडा : ॐ गुहाग्रजाय नम: | अपामार्गपत्रं समर्पयामि ||
- डोरली : ॐ एकदंताय नम: | ब्रृहतीपत्रं समर्पयामि ||
- रुई : ॐ कपिलाय नम: | अर्कपत्रं समर्पयामि ||
- अर्जुन : ॐ गजदन्ताय नम: | अर्जुनपत्रं समर्पयामि ||
- विष्णूक्रांता : ॐ विघ्नराजाय नम: | विघ्णूक्रान्तापत्रं समर्पयामि ||
- डाळिंब : ॐ बटवे नम: | दाडिमपत्रं समर्पयामि ||
- देवदार : ॐ सरग्रण्याय नम: | देवदारुपत्रं समर्पयामि ||
- मरवा : ॐ भालचंद्राय नम: | मरुपत्रं समर्पयामि ||
- पिंपळ : ॐ हेरम्बाय नम: | अश्वत्थपत्रं समर्पयामि ||
- जाई : ॐ चतुर्भुजाय नम: | जातिपत्रं समर्पयामि ||
- केवडा : ॐ विनायकाय नम: | केतकपत्रं समर्पयामि ||
- अगस्ती : ॐ सर्वेश्वराय नम: | आगस्तिपत्रं समर्पयामि ||
गणेश प्राणप्रतिष्ठापन विधी आणि मंत्र : प्राणप्रतिष्ठेबाबत गुरुजी यांनी सांगितलं, "प्राणप्रतिष्ठा ही मूर्तीत देवतेचे तत्त्व आकर्षित करण्याची क्रिया आहे. मातीच्या गणेशमूर्तीची पूजा करताना ही होते. प्रथम, पूजकाने उजवा हात मूर्तीच्या हृदयाला लावून 'या मूर्तीत सिद्धिविनायकाचे प्राण आकृष्ट होत आहेत' असा भाव ठेवावा. तर 'अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामंत्रस्य ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा ऋषय:...' असा सुरू होऊन 'ॐ आंह्रींक्रों...' हे मंत्र ४ वेळा म्हणावे, ज्यात प्राण, जीव, इंद्रिये आणि वाङ्मनचक्षुश्रोत्र इत्यादींचा उल्लेख असतो. नंतर 'अस्यै प्राणा: प्रतिष्ठन्तु...' म्हणावे आणि 'परमात्मने नम:' १५ वेळा. हे वेदोक्त मंत्र आहेत. यानंतर ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान (पंचामृत स्नानासह), वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, फुले-पत्री, धूप, दीप, नैवेद्य असे षोडशोपचार (१६ उपचार) करावेत. उदाहरणार्थ, आवाहनात 'आवाहयामि विघ्नेश...' म्हणून अक्षता वहाव्यात. नैवेद्यात 'प्राणाय नम:' इत्यादी म्हणून दूर्वा नैवेद्यावर ठेवाव्यात. शेवटी आरती, नमस्कार, प्रदक्षिणा आणि मंत्रपुष्प. विसर्जनापूर्वी 'यान्तु देवगणा:...' म्हणून मूर्ती विसर्जित करावी. हे सर्व भावपूर्ण केल्यास देवतेचे तत्त्व मूर्तीत येते आणि पूजकाला लाभ मिळतो."
अंगपूजेसाठी मंत्र
अंगपूजा म्हणजे देवाच्या प्रत्येक अवयवाची पूजा. रक्ताक्षता त्या त्या अवयवांच्या ठिकाणी पुढील नाममंत्राने वहाव्यात.
- ॐ गणेश्वराय नमः । पादौ पूजयामि ।। (पायांवर)
- ॐ विघ्नराजाय नमः । जानुनी पूजयामि ।। (ढोपरे)
- ॐ आखुवाहनाय नमः । ऊरू पूजयामि ।। (मांड्या)
- ॐ हेरम्बाय नमः । कटी पूजयामि ।। (कंबर)
- ॐ कामारिसूनवे नमः ।नाभिं पूजयामि ।। (बेंबी)
- ॐ लम्बोदराय नमः । उदंर पूजयामि ।। (पोटाचा भाग)
- ॐ गौरीसुताय नमः। स्तनौ पूजयामि ।। (स्तन)
- ॐ गणनायकाय नमः । हृदयं पूजयामि ।। (छाती)
- ॐ स्थूलकर्णाय नमः । कण्ठं पूजयामि ।। (कंठ)
- ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः । स्कन्धौ पूजयामि ।। (खांदे)
- ॐ पाशहस्ताय नमः । हस्तान् पूजयामि ।। (हात)
- ॐ गजवक्त्राय नमः । वक्त्रं पूजयामि ।। (मुख)
- ॐ विघ्नहर्वे नमः । ललाटं पूजयामि ।। (भाल)
- ॐ सर्वेश्वराय नमः । शिरः पूजयामि ।। (मस्तक)
- ॐ गणाधिषाय नमः । सर्वांग पूजयामि ।। (सर्वांग)
धूपारती कशी करावी? : पूजेच्या शेवटी धूप आणि दीप लावावे. "पूजेच्या मंत्रे गंधी उदबत्ती किंवा लवंग उदबत्ती लावून उदबत्ती हाताने ओवाळावी. ॐ यत्पुरुष वायु: कृतित्या व्यक्लयनं | मुद्रा किमये को बाहु को उर पद उदयते || वनस्पतिसरोदतो गंधको गध गध उजम: | आवय: सदेवना द्रुणुप्रय द्रुनुप्रतिजगतम || श्रीपतिश्वहमनपतये नम: | धूपं समर्पयामि |"
"मशाल व कापूरगंधीने वट आणि आंघळ ओतता आली अशी यांत्रिक दाखन आणि दैद्या हाताने चढावीत. पूजेत देवाच्या पायापासून मस्तकापर्यंत ओळावावे. ॐ ब्राह्मणस्य मुदामपीडाह राजन्य: कुर: | उरक तत्सय उदयरे: पद्यया श्रुता अंगारत: || अजय च वन्ति स्युरक वाहिना पोजित मय | दीप गहरण देवर ममजान निवरय || श्रीपतिश्वहमनपतये नम: | दीपं समर्पयामि |"
गणेश पूजेचा प्रतिकात्मक आणि गूढ अर्थ : गुरुजी सांगतात, "गणेश पूजा ही प्रतीकात्मक आहे. गणेश हे विघ्नहर्ता, विघ्ननाशक आहेत. म्हणजे जीवनातील अडथळे दूर करणारे. त्यांचे वक्रतुंड (वक्र दात) हे वाईट मार्गाने जाणाऱ्यांना सरळ मार्गावर आणण्याचे प्रतीक आहे. महाकाय म्हणजे प्रचंड शक्ती, कोटिसूर्यसमप्रभा हे तेजाचे. लंबोदर हे सर्व भक्षण करणारे, म्हणजे नकारात्मकता ग्रहण करून नष्ट करणारे, असे मानले जाते. पूजेत भाव असावा, कारण 'भाव तेथे देव'. प्रत्येक उपचार हा आत्मसमर्पणाचा भाग आहे. उदाहरणार्थ, प्राणप्रतिष्ठा ही मूर्तीत देवतेचे तत्त्व आणते, म्हणजे स्वतःच्या अंत:करणात देवत्व जागृत करते. नैवेद्य हे भक्तीचा अर्पण, धूप-दीप हे अज्ञानाचा अंधार दूर करते. हे सर्व अध्यात्मात 'सगुण' ते 'निर्गुण' पर्यंतचा प्रवास दर्शवते. गणेश हे 'गण' (समूह)चे ईश, म्हणजे सर्व प्राणिमात्रांचे नियंत्रक. उपासनेतून मन एकाग्र होते, विघ्ने दूर होतात आणि साधकाला आध्यात्मिक उन्नती मिळते."
गणेश उपासनेत चतुर्थीचे महत्त्व : चतुर्थीबाबत गुरुजी म्हणतात, "चतुर्थी ही गणेशाची तिथी आहे, कारण गणेशाचा जन्म चतुर्थीला झाला, असा उल्लेख पुराणात आहे. भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला गणेश चतुर्थी साजरी होते, ज्यात गणेशाचे तत्त्व पृथ्वीवर १ हजार पट अधिक सक्रिय असते. यामुळं उपासनेतून लाभ जास्त मिळतो. चतुर्थीला उपवास, पूजा करून मन शुद्ध होते, विघ्ने नष्ट होतात. चंद्राच्या चतुर्थी तिथीला चंद्राचे तत्त्व (मनाचे प्रतीक) कमी असते, म्हणजे मनावर नियंत्रण साधणे सोपे जाते. गणेश हे बुद्धीचे देवता, म्हणून चतुर्थीला उपासनेने बुद्धी तीक्ष्ण होते. सनातन संस्थेत आम्ही सांगतो की, चतुर्थीला नामजप किंवा स्तोत्रपठण करावे, हे सर्व विघ्ननिवारण आणि मोक्षप्राप्तीसाठी आहे."
'या' चुका टाळा : गुरुजी सांगतात, "अनेकदा अज्ञानामुळं किंवा घाईमुळं चुका होतात. सर्वात मोठी चूक म्हणजे पूजा यांत्रिकपणे करणे. 'भाव तेथे देव' हे तत्त्व लक्षात ठेवावं. पूजा करताना 'श्री गणेश प्रत्यक्ष समोर आहे' असा भाव ठेवावा. यासाठी मन एकाग्र करून नामजप किंवा 'श्री महागणपतये नम:' असा मंत्र मनात म्हणावा. पूजास्थळ स्वच्छ न करणे किंवा निर्माल्य विसर्जन न करणे ही चूक होते. पूजाघर रोज स्वच्छ करावे, गोमूत्र किंवा विभूतीच्या पाण्याने शुद्धी करावी. आदल्या दिवशीचे फुले, हार यांचे विसर्जन करावे. पूजेसाठी अशुद्ध किंवा खराब झालेले साहित्य (उदा. सुकलेली फुले, खराब फळे) वापरू नये. साहित्य ताजे, स्वच्छ आणि शक्यतो सेंद्रिय असावे. उदाहरणार्थ, दूर्वा आणि तुळशी ताजी असावी. मंत्रांचा उच्चार चुकीचा करणे किंवा मंत्र न म्हणता केवळ विधी उरकणे टाळावे. ज्यांना मंत्र येत नाहीत, त्यांनी 'श्री महागणपतये नम: | समर्पयामि |' असा साधा मंत्र म्हणावा. उदा. 'आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि |' हे प्रत्येक उचारात वापरता येतं."
जप महत्त्वाचा : शेवटी, गुरुजी मार्गदर्शन करतात, "पूजेच्या सिद्धतेपासून ते विसर्जनापर्यंत 'श्री गणेशाय नम:' किंवा 'ॐ गं गणपतये नम:' असा जप करावा. गणपती अथर्वशीर्ष किंवा संकटनाशन गणपती स्तोत्र मोठ्याने म्हणावे. पूजेआधी 'वक्रतुंड महाकाय...' मंत्राने गणेशाचे ध्यान करावे. प्रत्येक उपचार 'देवाला अर्पण' करताना शरणागत भाव ठेवावा, उदा. 'सर्वं गणनायकाय समर्पयामि |'. या गोष्टी केल्यास पूजेचे तत्त्व मूर्तीत आकर्षित होते आणि भक्ताला आध्यात्मिक लाभ मिळतो."
