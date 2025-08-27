ETV Bharat / state

मुंबईत राजकीय नेत्यांच्या घरी गणरायाचं आगमन; वाचा, गणेशोत्सवाचा पहिला दिवस कसा झाला साजरा? - GANESH FESTIVAL 2025

सर्वसामान्यांबरोबरच राजकीय नेत्यांच्या घरी गणपती बाप्पा घरी विराजमान झालेत. त्यामुळे राजकीय नेते कुटुंबात गणेश उत्सव साजरा करताना दिसून आलेत.

Ganesh chaturthi 2025
राजकीय नेत्यांची घरी गणेशाची स्थापना (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read

मुंबई - गणेशोत्सवाचा उत्साह संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. मुंबईत राजकीय नेत्यांच्या घरीही गणरायाचे आगमन मोठ्या भक्तीभावानं झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे, भाजपा नेते विनोद तावडे आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या घरी गणेशोत्सवाचा जल्लोष पाहायला मिळाला.


राज्यावर येणारी संकटं दूर होऊ दे; फडणवीसांचं गणरायाला साकडं- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा या निवासस्थानी यंदा गणपती बाप्पाची मूर्ती साध्या आणि भक्तीपूर्ण वातावरणात स्थापित करण्यात आली. फडणवीस यांनी कुटुंबासह विधिवत पूजा करत गणरायाला साकडे घातले की, “राज्यावर येणारी संकटे दूर होऊ दे आणि सर्वांना सुख-समृद्धी लाभो.” त्यांनी गणेशभक्तांना शुभेच्छा देताना सांगितलं, “गणेशोत्सव हा एकतेचा आणि आत्मनिर्भरतेचा संदेश देणारा सण आहे. यंदा स्वदेशीचा नारा बुलंद करूया.”

राज ठाकरेंचा कलात्मक गणपती- मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानी गणरायाचे आगमन कलात्मकरीतीनं झालं. राज यांनी स्वतः डिझाइन केलेल्या पर्यावरणपूरक मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. यावेळी त्यांनी गणेशोत्सवाच्या सामाजिक महत्त्वावर भाष्य केलं. “गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव नाही, तर मराठी संस्कृती आणि एकतेचं प्रतीक आहे,” असे ते म्हणाले. यंदा उद्धव ठाकरे सहकुटुंब राज यांच्या घरी पोहोचल्यानं ठाकरे कुटुंबियांचा आनंद द्विगुणित झाला. उद्धव ठाकरेंपाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही राज ठाकरेंच्या घरी दाखल झाल्यानं तो चर्चेचा विषय ठरला.


राणे कुटुंबीयांच्या घरी पारंपरिक उत्सव- माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या घरी गणपती बाप्पाचं स्वागत पारंपरिक पद्धतीनं झालं. राणे यांनी कुटुंबासह गणरायाची पूजा केली. त्यांनी स्थानिक गणेशभक्तांसोबत उत्सवात सहभाग घेतला. “गणपती बाप्पा आम्हाला संकटातून मार्ग दाखवतो. यंदा हा उत्सव सर्वांसाठी आनंद आणि समृद्धी घेऊन येवो,” असे राणे म्हणाले. त्यांनी गणेश मंडळांना पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्याचं आवाहनही केले.


विनोद तावडेंकडून झांजवादन- भाजपा नेते विनोद तावडे यांनी स्वतः गणपती मिरवणुकीत सहभाग घेत झांज वाजविला. त्यांनी नृत्य करत गणरायाचं स्वागत केलं. “गणेशोत्सव हा मराठी माणसाच्या जिव्हाळ्याचा सण आहे. मिरवणुकीत सहभागी होऊन बाप्पाच्या भक्तीचा आनंद द्विगुणित होतो,” असे तावडे म्हणाले. त्यांच्या या उत्साहानं स्थानिक गणेशभक्तांमध्येही जोश संचारला.


पीयूष गोयल यांच्याकडून आत्मनिर्भर भारताचा संदेश- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या घरीही गणपती बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठा मोठ्या भक्तीभावानं झाली. गोयल यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या आवाहनाला पाठिंबा देत स्वदेशीचं प्रतिक असलेली गणेश मूर्ती स्थापित केली. “हा उत्सव आपल्याला स्वदेशी आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा संदेश देतो. गणरायाच्या आशीर्वादानं आपण भारताला अधिक समृद्ध करू,” असे गोयल यांनी सांगितलं. त्यांनी स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी सजावटीच्या वस्तू वापरण्याचं आवाहन केलं.

मुंबई - गणेशोत्सवाचा उत्साह संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. मुंबईत राजकीय नेत्यांच्या घरीही गणरायाचे आगमन मोठ्या भक्तीभावानं झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे, भाजपा नेते विनोद तावडे आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या घरी गणेशोत्सवाचा जल्लोष पाहायला मिळाला.


राज्यावर येणारी संकटं दूर होऊ दे; फडणवीसांचं गणरायाला साकडं- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा या निवासस्थानी यंदा गणपती बाप्पाची मूर्ती साध्या आणि भक्तीपूर्ण वातावरणात स्थापित करण्यात आली. फडणवीस यांनी कुटुंबासह विधिवत पूजा करत गणरायाला साकडे घातले की, “राज्यावर येणारी संकटे दूर होऊ दे आणि सर्वांना सुख-समृद्धी लाभो.” त्यांनी गणेशभक्तांना शुभेच्छा देताना सांगितलं, “गणेशोत्सव हा एकतेचा आणि आत्मनिर्भरतेचा संदेश देणारा सण आहे. यंदा स्वदेशीचा नारा बुलंद करूया.”

राज ठाकरेंचा कलात्मक गणपती- मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानी गणरायाचे आगमन कलात्मकरीतीनं झालं. राज यांनी स्वतः डिझाइन केलेल्या पर्यावरणपूरक मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. यावेळी त्यांनी गणेशोत्सवाच्या सामाजिक महत्त्वावर भाष्य केलं. “गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव नाही, तर मराठी संस्कृती आणि एकतेचं प्रतीक आहे,” असे ते म्हणाले. यंदा उद्धव ठाकरे सहकुटुंब राज यांच्या घरी पोहोचल्यानं ठाकरे कुटुंबियांचा आनंद द्विगुणित झाला. उद्धव ठाकरेंपाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही राज ठाकरेंच्या घरी दाखल झाल्यानं तो चर्चेचा विषय ठरला.


राणे कुटुंबीयांच्या घरी पारंपरिक उत्सव- माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या घरी गणपती बाप्पाचं स्वागत पारंपरिक पद्धतीनं झालं. राणे यांनी कुटुंबासह गणरायाची पूजा केली. त्यांनी स्थानिक गणेशभक्तांसोबत उत्सवात सहभाग घेतला. “गणपती बाप्पा आम्हाला संकटातून मार्ग दाखवतो. यंदा हा उत्सव सर्वांसाठी आनंद आणि समृद्धी घेऊन येवो,” असे राणे म्हणाले. त्यांनी गणेश मंडळांना पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्याचं आवाहनही केले.


विनोद तावडेंकडून झांजवादन- भाजपा नेते विनोद तावडे यांनी स्वतः गणपती मिरवणुकीत सहभाग घेत झांज वाजविला. त्यांनी नृत्य करत गणरायाचं स्वागत केलं. “गणेशोत्सव हा मराठी माणसाच्या जिव्हाळ्याचा सण आहे. मिरवणुकीत सहभागी होऊन बाप्पाच्या भक्तीचा आनंद द्विगुणित होतो,” असे तावडे म्हणाले. त्यांच्या या उत्साहानं स्थानिक गणेशभक्तांमध्येही जोश संचारला.


पीयूष गोयल यांच्याकडून आत्मनिर्भर भारताचा संदेश- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या घरीही गणपती बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठा मोठ्या भक्तीभावानं झाली. गोयल यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या आवाहनाला पाठिंबा देत स्वदेशीचं प्रतिक असलेली गणेश मूर्ती स्थापित केली. “हा उत्सव आपल्याला स्वदेशी आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा संदेश देतो. गणरायाच्या आशीर्वादानं आपण भारताला अधिक समृद्ध करू,” असे गोयल यांनी सांगितलं. त्यांनी स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी सजावटीच्या वस्तू वापरण्याचं आवाहन केलं.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVENDRA FADANVIS UDDHAV RAJ GANESH CHATURTHI 2025GANESH FESTIVAL CELEBRATION NEWSराजकीय नेत्यांच्या घरी गणेश पूजाGANESH FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.