गणेशोत्सव 2025; श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचं 133 व्या वर्षात पदार्पण, या गणपतीचा इतिहास काय? - GANESH CHATURTHI 2025

पुणे शहरासह राज्यात गणेशोत्सवाची लगबग सुरू (Ganesha Festival) झाली आहे. मूर्तिकार मूर्ती तयार करण्याच्या कामात व्यग्र आहेत. यानिमित्तानं पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ गणपतीचा इतिहास जाणून घ्या.

Ganesh Chaturthi 2025
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती (ETV Bharat Reporter)
Published : August 21, 2025 at 9:24 PM IST

पुणे : येत्या २७ ऑगस्टपासून सर्वत्र गणेशोत्वाला सुरुवात होणार आहे. पुणे शहरातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून अनेक लोक हा गणेशोत्सव पाहण्यासाठी येतात. पुण्यातील गणेशोत्सव म्हटल की, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचं नाव हे आवर्जून घ्यावं लागतं. बाहेरगावाहून पुण्यात आलेला माणूस दगडूशेठच्या दर्शनासाठी गेला नाही असं फारच क्वचित घडतं. लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या दगडूशेठ गणपतीनं जगभरात नावलौकिक संपादन केलं असून श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टनं यंदा 133 व्या वर्षात पदार्पण केलं आहे. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचा काय इतिहास आहे? हे आपण आजच्या स्पेशल रिपोर्टमधून पाहणार आहोत.



काय आहे इतिहास? : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई हे एक प्रसिद्ध मिठाईचे व्यापारी होते. पुण्यातील बुधवार पेठेतील दत्त मंदिर हे त्यांची राहायची इमारत होती. त्याकाळी पुण्यामध्ये आलेल्या प्लेगच्या साथीमध्ये श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेनं ते स्वतः आणि त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई हे दोघेही दुःखी झाले होते. काही काळ गेल्यावर श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई यांचे गुरू माधवनाथ महाराजांनी त्यांचं सांत्वन केलं आणि त्यांना धीर देत सांगितलं, "आपण काही काळजी करू नका, आपण एक दत्ताची आणि एक गणपतीची मूर्ती तयार करा आणि त्यांची रोज पूजा करा. ही दोन दैवतं आपल्या मुलाप्रमाणे सांभाळा, भविष्यात जसे आपले आपत्य आपल्या मातापित्यांचे नाव उज्‍ज्वल करते त्याप्रमाणे ही दोन दैवतं तुमचं नाव उज्‍ज्वल करतील असं महाराजांनी सांगितलं. महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे दगडूशेठ हलवाई यांनी दत्ताची एक संगमरवरी मूर्ती आणि गणपतीची मातीची मूर्ती बनवून घेतली आणि तेव्हा या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा लोकमान्य टिळकांच्या हस्ते झाली होती. त्यावेळी परिसरातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई, बाबुराव गोडसे, भाऊसाहेब रंगारी, मोरप्पाशेठ गाडवे उर्फ काका हलवाई, नारायणराव बाजेवाले उर्फ जाधव, नारायणराव भुजबळ, यांसह अनेक लोकांनी या समारंभाला हजेरी लावली होती.

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट (ETV Bharat Reporter)


आत्तापर्यंत तीन मूर्ती बसविण्यात आल्या : दगडूशेठ हलवाई यांनी ज्या गणपती बाप्पाची मूर्ती बसवली ती पहिली मूर्ती आज शुक्रवार पेठेतील अकरा मारुती मंदिरात ठेवलेली आहे. तिची नित्यनियमाने पूजा चालू होती आणि त्यानंतर सन १८९६ साली श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची दुसरी मूर्ती तयार करण्यात आली तिचा उत्सव होऊ लागला. तेव्हा हा गणपती बाहुलीच्या हौदाचा सार्वजनिक गणपती म्हणून ओळखला जात होता. सध्या ही मूर्ती कोंढवा येथील बाबुराव गोडसे पिताश्री वृद्धाश्रमातील मंदिरात आहे. सध्या जी मूर्ती आपण पाहात आहोत ती गेल्या 50 वर्षाहून अधिक काळापासूनची असून ही मूर्ती तिसरी आहे.



कोणी तयार केली मूर्ती? : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाची मूर्ती ही १९६८ मध्ये यंत्रविज्ञेचे अभ्यासक, प्रसिद्ध शिल्पकार, मूर्तिकार आणि शंकरअप्पा शिल्पी यांनी ही मूर्ती बनविली आहे. ही मूर्ती घडवताना त्यावेळी सूर्यग्रहण होते आणि तेव्हा त्या ग्रहणातील एका विशिष्ट वेळेत मूर्तीमध्ये गणेशयंत्र बसवण्यात आले. त्या मूर्तीचं तेज उत्तरोत्तर वाढत जाईल अशी शिल्पी यांची श्रद्धा होती आणि त्यानुसार धार्मिक पद्धतीने विधी करूनच ही मूर्ती घडविण्यात आली. आपण बाप्पाची ही मूर्ती पाहिली तर बैठ्या मूर्तीचे चारही हात सुट्टे असून डाव्या हातामध्ये मोदक आहे, तर उजवा हात वरद म्हणजे आशीर्वाद देणारा आहे तर दोन हातांमध्ये कमळ आणि डोक्यावर मुकूट आहे. मूर्तीच्या सोंडेवर उत्कृष्ट असं नक्षीकाम करण्यात आलं आहे. कोठूनही पाहिलं तरी गणपती आपल्याकडेच पाहात आहे याची प्रचिती भाविकाला येते. आत्ता श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरातील मूर्तीला नवीन अलंकाराने सजवण्यात आलं आहे. भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोन्यातून दगडूशेठ हलवाई गणपतीसाठी ५० किलो वजनाचे नवीन अलंकार करण्यात आले आहेत.



हे आहे मंडळाचं वैशिष्ट्य : ट्रस्टतर्फे दरवर्षी देशभरातील विविध प्राचीन मंदिराच्या प्रतिकृतीचे देखावे उभारण्यात येतात. ज्या लोकांना दूरवरच्या तीर्थक्षेत्राला जाणं होत नाही त्या लोकांना ती मंदिरं बघायला मिळावीत हा मंडळाचा उद्देश आहे. यंदाच्या वर्षी देखील केरळमधील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराची प्रतिकृती साकारण्यात येणार आहे,अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष सुनील रासने यांनी दिली.



