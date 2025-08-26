नांदेड - गणपती उत्सव देशभरात तसंच राज्यात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. या उत्सवात नांदेड येथे तयार झालेल्या मूर्तींना मोठी मागणी आहे. नांदेड येथील मूर्तिकार अनिल सिंह परमार मागील 25 वर्षापासून मूर्ती बनवण्याचे काम करतात. वडिलोपार्जित हा व्यवसाय असून त्यांचे वडील देखील हाच व्यवसाय करत होते. वडिलांच्या पायावर पाऊल टाकून अनिल सिंह मूर्ती बनवण्याचे काम शिकले. त्यातच दरवर्षी मूर्ती विकताना त्यांनी आपले वेगळे काम लोकांना दाखवून दिले. वेगवेगळ्या आकाराच्या मूर्ती तसंच आकर्षक बाज असल्याने अनिल सिंह यांच्या मूर्तींना चांगली मागणी आहे.
गणेश मूर्तींच्या मागणीतील ही वाढ नांदेडमधील शिल्पकारांच्या उच्च दर्जाच्या आणि कुशल कारागिरीचे प्रतीक आहे. भाविकांच्या विविध आवडीनिवडी पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या आकारात आणि स्वरूपात मूर्ती बनवल्या जात आहेत. मागणीतील ही वाढ नांदेडमधील शिल्पकारांच्या उच्च दर्जाच्या आणि कुशल कारागिरीचे प्रतीक आहे. नांदेडमधील कलाकार सुंदर आणि पर्यावरणपूरक मूर्ती तयार करण्यासाठी अथक परिश्रम करतात आणि त्यांच्या कठोर परिश्रमाला ही व्यापक मान्यता मिळत आहे. ही मागणी स्थानिक अर्थव्यवस्थेला देखील चालना देते आणि नांदेडच्या कलाकारांना त्यांची प्रतिभा मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करत आहे.
तीन फुटापासून ते बारा फुटापर्यंतच्या मूर्ती बनवण्याचे काम वर्षभर सुरू असते. यात आठ ते दहा मजुरांचा समावेश आहे. वर्षभरात जवळपास साडेतीनशे ते चारशे मूर्ती बनवण्याचं काम होतं. मूर्तींची गुणवत्ता राखण्यात वेळ जात असल्याने मूर्ती संख्येनं कमी तयार होतात. पण उच्च दर्जाच्या मूर्ती बनतात. त्यामुळे या मूर्तींना राज्यासह इतर राज्यात देखील प्रचंड मागणी आहे.
नांदेड जवळील असलेला तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यात मूर्तींना मागणी आहे. तर राज्यातील, नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, अहिल्यानगर, सोलापूर, संभाजीनगर, जालना, यवतमाळ, वाशिम, वर्धा, नागपूर, बुलढाणा, भंडारा, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, गोंदिया गडचिरोली, मनमाडपर्यंत या मोठ्या मूर्तींना मागणी होत आहे. वर्षभर केलेल्या मेहनतीला फळ मिळेल. - मूर्तिकार अनिल सिंह परमार
मागील 25 वर्षांपासून नांदेडमध्ये मूर्तिकाम करणारे अनिलसिंह परमार, यांची कला आणि कारागिरी खरोखरच कौतुकास्पद आहे. त्यांचा अनुभव आणि समर्पण मूर्तींमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतं. गणपतीच्या मूर्तींना देशभरातून वाढती मागणी मिळत आहे आणि यामध्ये परमार यांच्यासारख्या अनुभवी कलाकारांचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या कामामुळे नांदेडच्या मूर्तिकलेची ओळख सर्वदूर पोहोचण्यास मदत होत आहे.