अहिल्यानगर (अस्तगाव) : गणरायाच्या आगमनाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. सर्वांचा लाडका बाप्पा (Ganesh Chaturthi 2025) 27 ऑगस्ट रोजी वाजत गाजत घराघरात तसेच सार्वजनिक मंडळांत विराजमान होणार असून त्याची तयारी आता जवळपास पूर्ण होत आलेली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 'अस्तगाव' हे नाव गणेशोत्सवाशी जोडलं गेलं आहे. लहानशा गावातील कुंभार समाजातील कुटुंबांनी पिढ्यान्पिढ्या आपल्या कौशल्याने गणेशमूर्ती घडवत आज देशभरात नाव कमावलं आहे. या मूर्ती केवळ कलात्मकच नव्हे तर टिकाऊपणासाठीही ओळखल्या जातात. त्यामुळं महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांतून अस्तगावच्या मूर्तींना मोठी मागणी आहे. अशी माहिती मूर्तिकार अजिंक्य आष्टेकर यांनी दिली.
6 ते 12 फूट उंचीपर्यंतच्या गणेशमूर्ती : राहाता तालुक्यातील अस्तगावातील 30 ते 40 कुटुंबं मूर्ती घडवण्याच्या कलेशी जोडलेली आहेत. या कुटुंबांच्या घरामध्ये वर्षभर मूर्ती बनवण्याचं काम सुरू असतं. प्रत्येक घर एक छोटासा कारखाना बनलेला असतो. कुठं मूर्तींना आकार दिला जातो तर कुठं रंगकाम आणि सजावटीची शेवटची पायरी सुरू असते. येथील मूर्तिकार 6 इंचांपासून ते 12 फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्ती तयार करतात. लहान आकारातील बाल गणेश मूर्तींपासून मंडळांसाठीच्या भव्य मूर्तींपर्यंत सर्व प्रकारच्या मूर्ती येथे मिळतात.
हैदराबाद, कर्नाटक, गोव्यातून मागणी : गेल्या काही वर्षांत शासनाने पर्यावरणाच्या दृष्टीनं प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) वापरण्यावर बंदी घातली होती. त्यामुळं अस्तगावच्या कलाकारांनी शाडू मातीच्या मूर्ती तयार करण्यास सुरुवात केली. शाडू मूर्ती पर्यावरणपूरक असल्या तरी मोठ्या मूर्तींची निर्मिती खर्चिक आणि वेळखाऊ असल्यानं अशा मूर्तींची मागणी घटली होती. मात्र, यंदा शासनाने पीओपीवरील बंदी उठवल्यानं चित्र पालटलं आहे. पुन्हा मोठ्या आकाराच्या मूर्तींना बाजारपेठेत मोठी मागणी वाढली असून कलाकारांकडे महाराष्ट्राबरोबरच हैदराबाद, कर्नाटक, गोवा अशा अनेक राज्यातून ऑर्डर येत आहेत.
बाजारात बाल गणेश खातोय भाव : यावर्षी 27 ऑगस्ट रोजी गणेश चतुर्थी असून स्थापनेसाठी सर्वत्र तयारी सुरू आहे. अस्तगावमधील कलाकारांकडे मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, यासारख्या शहरांतूनही मोठ्या प्रमाणात मागण्या आल्या आहेत. सध्या मूर्तींना रंगकाम आणि अंतिम टच देण्याचं काम जोरात सुरू आहे. लहान मूर्तींमध्ये बाल गणेश विशेष आकर्षण ठरत आहेत. तर मंडळांसाठी लालबागचा राजा, दगडूशेठ हलवाई गणपती यासारख्या प्रतिकृती लोकप्रिय ठरत आहेत.
यंदा मूर्तींच्या दरात 50 ते 100 रुपयांची वाढ : मूर्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्चा माल, रंग, सोनेरी आणि रौप्य पत्रा, सजावटीची साधने आणि वाहतूक खर्चात वाढ झाल्यानं यंदा मूर्तींच्या दरात 50 ते 100 रुपयांची वाढ झाली आहे. तरीही ग्राहकांची उत्सुकता आणि मागणी पूर्वीपेक्षा अधिकच आहे असं मूर्तिकार सांगतात. कलाकारांच्यामते दर वाढले तरी लोक भावनेने मूर्ती घेतात. कारण गणेशोत्सव हा भक्तांसाठी फक्त उत्सव नाही तर घरातील आणि समाजातील एकत्रित आनंदाचा प्रसंग आहे.
काय आहे मूर्तींची खासियत? : अस्तगावच्या मूर्तींची खासियत म्हणजे त्यांच्या सूक्ष्म नक्षीकामासह चेहऱ्यावरील भाव. भक्तांना मूर्ती पाहताच जिवंतपणा जाणवतो. टिकाऊपणामुळं या मूर्ती वाहतुकीदरम्यान सहज खराब होत नाहीत. त्यामुळं देशातील विविध भागांतून ग्राहक येथे थेट येऊन मूर्ती खरेदी करतात किंवा आगाऊ ऑर्डर देतात. अनेक कलाकार आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या कलाकृतींचे फोटो आणि व्हिडिओ टाकून ऑनलाइन बुकिंग घेत आहेत. ज्यामुळं गावाची ख्याती भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली आहे.
प्रत्येक गणेशमूर्तीमध्ये भक्तीचा आणि परंपरेचा सुवास : यंदाचा गणेशोत्सव अस्तगावच्या मूर्तिकारांसाठी विशेष ठरणार आहे. पीओपीवरील बंदी उठल्यानं पुन्हा मोठ्या मूर्तींना बाजारपेठेत मागणी वाढली आहे. वाढलेल्या खर्च आणि मेहनतीनंतरही गावातील कलाकारांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. कारण त्यांच्या हातून घडणाऱ्या प्रत्येक गणेशमूर्तीमध्ये केवळ कलेचा नव्हे तर भक्तीचा आणि परंपरेचा सुवास आहे.
