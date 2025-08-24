नंदुरबार : लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा आजही देशभरात मोठ्या उत्साहात आणि श्रद्धेनं साजरी केली जाते. हाच वारसा नंदुरबार शहरातील श्रीमंत बाबा गणपती मंडळ पुढे नेत आहे. सन 1894 मध्ये स्थापन झालेल्या या मंडळाची खासियत म्हणजे गणपती बाप्पाची मूर्ती सुरुवातीला बैलगाडीवर स्थापना करण्यात येत असे. आता हीच परंपरा आजही रथावरील मूर्तीच्या माध्यमातून जपली जाते.
समाजप्रबोधन करणं हे मंडळाचं मुख्य उद्दिष्ट : श्रीमंत बाबा गणपतीला दरवर्षी असंख्य भाविक मनोभावे पूजन करून साकडं घालतात. गणेशोत्सवाच्या 10 दिवसांत मंडळामार्फत विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमांमधून समाजप्रबोधन करणं हे मंडळाचं मुख्य उद्दिष्ट असतं. गेल्या अनेक वर्षांपासून परंपरा, सेवा आणि संस्कृती यांचा संगम असलेला हा गणेशोत्सव नंदुरबार शहराच्या सांस्कृतिक वैभवात मोलाची भर घालत आहे.
गणरायाला कार्यकर्त्यांच्या हातांनी मिळतो रूप व आकार : नंदुरबार शहरातील सुप्रसिद्ध श्रीमंत बाबा गणपती ही केवळ श्रद्धेची नाही, तर कार्यकर्त्यांच्या समर्पणाची आणि कलाकौशल्याची साक्ष आहे. दरवर्षी गणरायाची मूर्ती रथावर सजवली जाते. ती मूर्ती पूर्णतः मंडळाचे कार्यकर्ते आपल्या हस्तकौशल्यातून साकारत असतात. ही मूर्ती तयार करण्यासाठी शेतातून काळी माती आणली जाते. त्यात शाडू माती, कापूस तसेच इतर पारंपरिक साहित्यांचे मिश्रण करून मूर्ती घडवण्याची प्रक्रिया सुरू होते. श्रावण महिन्यातील संकष्ट चतुर्थीला पाटपूजन करून या पवित्र कार्याची सुरुवात केली जाते.
मूर्ती तयार करण्यासाठी कोणताही साचा वापरला जात नाही : मंडळाचे सुमारे 200 पेक्षा अधिक सदस्य आपले दैनंदिन काम आटोपून, रात्री एकत्र येऊन अत्यंत श्रद्धेनं आणि चिकाटीनं मूर्ती घडवण्याचं कार्य करतात. विशेष म्हणजे, या मूर्तीच्या निर्मितीसाठी कोणताही साचा वापरला जात नाही. प्रत्येक वर्षी कार्यकर्ते आपल्या हातांनी मूर्तीला रुप व आकार देतात. तब्बल 15 दिवसांच्या परिश्रमानंतर गणरायाची मूर्ती पूर्णत्वास येते. मूर्ती तयार झाल्यानंतर ती रंगवली जाते. पारंपरिक दागदागिन्यांनी आकर्षकरित्या सजवली जातं.
गणेशोत्सव साजरा करताना आपण समाजाचं काही देणे लागतो, हे लक्षात घेऊन मंडळ दरवर्षी असे उपक्रम राबवत असते. यातून समाजात चांगला संदेश जावा आणि नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, हाच आमचा उद्देश आहे-श्रीमंत बाबा गणपती मंडळाचे अध्यक्ष, पियुष सोनार
गुजरात आणि मध्यप्रदेशातून गणेशभक्त दर्शनाला येतात : गणेशोत्सवाच्या काळात श्रीमंत बाबा गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी केवळ नंदुरबार शहरातूनच नव्हे, तर धुळे जिल्हा, तसेच गुजरात आणि मध्यप्रदेश राज्यांतील हजारो भाविक नंदनगरीत दाखल होतात. हे भाविक आपल्या मनोकामनांसाठी नवस बोलण्यासाठी किंवा नवस फेडण्यासाठी मोठ्या भक्तीभावानं श्री गणरायाच्या चरणी नतमस्तक होतात.
मंडळाकडून विविध शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन : श्रीमंत बाबा गणपती मंडळामार्फत दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या 10 दिवसांत गणरायाची विधिवत स्थापना केल्यानंतर विविध उपक्रम राबवितात. या उपक्रमांचे उद्दिष्ट केवळ उत्सव साजरा करणं नसून समाजाला सकारात्मक संदेश देणं आणि समाजउन्नतीसाठी योगदान देणं हे आहे. या उपक्रमांमध्ये शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा, आरोग्य तपासणी शिबिर, रक्तदान शिबिर, स्वच्छता मोहिमा तसेच पर्यावरण संरक्षणविषयक जनजागृती अशा विविध उपक्रमांचा समावेश असतो.
