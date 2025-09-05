दर्शन महाडच्या बाप्पाचं; गणेशोत्सवात प्रबोधनपर देखाव्यांची रेलचेल

गणेशोत्सवाच्या काळात अनेक सार्वजनिक मंडळं विविध विषयांवर देखावे सादर करतात. ते पाहण्यासाठी नागरिक गर्दी करतात. असेच देखावे पाहण्यासाठी महाडमधील नागरिकांनी गर्दी केली आहे.
Published : September 5, 2025 at 8:30 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यातील महाड शहर गणेशोत्सवाच्या सामाजिक तसंच प्रबोधनपर संदेश देणाऱ्या देखाव्यांनी यंदा उजळून निघालय. केवळ सजावट, रोषणाई आणि मनोरंजन यापुरतं न थांबता महाड शहरातील नामांकित मंडळांनी जनजागृतीपर, समजाहिताचे आणि विचारप्रवर्तक देखावे उभारून गणेशभक्तांची मनं जिंकली आहेत. प्रत्येक मंडळानं समाजातील एखाद्या ज्वलंत विषयाला हात घालून त्यातून मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
संत रोहिदास तरुण विकास मित्र मंडळ : संत रोहिदास तरुण विकास मित्र मंडळानं 'ऑपरेशन सिंदूर' या चलचित्र देखाव्याची मांडणी करून दहशतवादाचा तीव्र निषेध आणि भारतीय सैन्याच्या शौर्याला सलाम केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम इथल्या भ्याड अतिरेकी हल्ल्यात निष्पाप भारतीय पर्यटकांचा झालेला बळी आजही देशवासीय विसरलेले नाहीत. धर्म विचारुन पुरुष पर्यटकांवर केलेल्या गोळीबाराची ही हृदयद्रावक घटना उभारून मंडळानं अतिरेक्यांच्या निर्दयी कृत्याचा निषेध केला. त्याचवेळी भारतीय सैन्यानं हल्ल्याचा बदला घेत 'ऑपरेशन सिंदूर' यशस्वी केलं होतं. भारतीय सैन्याची शौर्यगाथा, त्याग आणि धैर्य या देखाव्यात जिवंत केलं. महाडकरांनी या देखाव्याला प्रचंड प्रतिसाद देत भारतीय सैन्याला सलाम केला.
सरेकर आळी सार्वजनिक मित्र मंडळ : महाडच्या सरेकर आळी सार्वजनिक मित्र मंडळानं घरगुती हिंसाचार व महिला अत्याचारावर थेट भाष्य करणारा प्रभावी देखावा सादर केला. आज रस्त्यावर महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमाण जरी वाढलं असलं तरी घराघरांत होणारे कौटुंबिक अत्याचार याहूनही अधिक गंभीर समस्या बनली आहे. समाजासमोर फारशा घटना येत नाहीत. परंतु प्रत्येक घरात कुठं ना कुठं स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाची करुण कहाणी दडलेली असते. याच ज्वलंत प्रश्नाला हात घालत मंडळानं सुनेला मुलीप्रमाणे वागवले, तर कौटुंबिक हिंसाचार कमी होईल हा ठोस संदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे हा देखावा पूर्णतः जिवंत असून मंडळातील सदस्यांनी सासू, सून, कुटुंबातील इतर व्यक्तींच्या भूमिका साकारल्या आहेत. त्यामुळं संदेश अधिक वास्तवदर्शी आणि भावस्पर्शी झाला आहे.
बाल मित्र मंडळ : महाड बाजारपेठेतील बाल मित्र मंडळानं यंदा 'मोबाईल : वरदान की शाप?' या प्रश्नावर प्रकाश टाकत जिवंत देखावा सादर केला आहे. आधुनिक जीवनशैलीत मोबाईलचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. मात्र त्याच्या चुकीच्या वापरामुळं अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त होत आहेत. विद्यार्थ्यांचं शिक्षण बिघडत आहे. समाजातील नातेसंबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होत आहे. या देखाव्यातून मोबाईलचे दुष्परिणाम दाखवले. तसंच त्याचा योग्य उपयोग केल्यास तो शिक्षण, आरोग्य, संवाद आणि प्रगतीसाठी कसा उपयुक्त ठरू शकतो हेही अधोरेखित करण्यात आलं. 'नवीन पिढीला मोबाईलच्या विळख्यातून बाहेर काढा' हा मुख्य संदेश मंडळानं दिला. विशेष म्हणजे मंडळाची सजावट पर्यावरणपूरक असून गणरायाची मूर्ती कागदी लगद्यापासून तयार करण्यात आली आहे.
शिवप्रेमी विकास मंडळ नवेनगर : नवेनगर इथल्या शिवप्रेमी विकास मंडळानं मराठी भाषेसंदर्भात विचार करायला लावणारा 'म हरवलाय' हा सजीव देखावा उभारला आहे. 'मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी शाळा आणि मराठी माणूस हरवत चाललाय' हा कटू संदेश देणारा हा देखावा प्रेक्षकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा ठरला. मराठी भाषेच्या जतनासाठी समाजाला जागं करण्याच्या उद्देशानं या देखाव्यात नाटक कंपनी महाडच्या कलाकारांनी विविध पात्रं साकारली. यामुळं भाषिक ओळख टिकवण्याची गरज अधोरेखित झाली. गणेशभक्तांनी देखाव्याला मोठा प्रतिसाद देत मंडळाचं कौतुक केलं.
काकरतळे तरुण उत्साही मंडळ : काकरतळे तरुण उत्साही मंडळानं ग्रामीण विकास आणि पर्यावरणपूरक संकल्पना मांडणारा 'आदर्श गाव' हा देखावा सादर केला आहे. प्रत्येक गावाचं आदर्शरुप कसं असावं याची संकल्पना उभी केली आहे. देखाव्यात पाणलोट क्षेत्र विकास, सौर ऊर्जेचा वापर, अत्याधुनिक शेती, शेतमाल विक्री केंद्र आणि कार्यक्षम शासकीय कार्यालये यांचं चित्रण आहे. गावच्या प्रगतीसाठी या संकल्पना आवश्यक असल्याचा संदेश देण्यात आला आहे. 'जिल्ह्यातील प्रत्येक सरपंच व ग्रामसेवकांनी हा देखावा जरुर पाहावा' असं आवाहन मंडळानं केलय.
देखावे पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी : महाडच्या विविध मंडळांनी उभारलेले हे सामाजिक, प्रबोधनपर आणि राष्ट्रभक्ती जागवणारे देखावे पाहण्यासाठी गणेशभक्तांची प्रचंड गर्दी होत आहे. सामाजिक प्रश्न, महिला सुरक्षेपासून ते भाषेच्या संवर्धनापर्यंत, तसंच आदर्श गावाच्या संकल्पनेपासून ते दहशतवादाविरोधातील लढ्यापर्यंत अनेक विषयांना हात घालणारे हे देखावे गणेशोत्सवाला अधिक अर्थपूर्ण बनवत आहेत.
हेही वाचा :