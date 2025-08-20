गडचिरोली - मागील काही दिवसांपासून जिल्हाभरात होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे आणि पर्लकोटा नदीला आलेल्या पुरामुळे कालपासून भामरागडसह एकूण ११२ गावांचा गडचिरोलीशी संपर्क तुटला आहे. पोस्टे भामरागड अंतर्गत येणाऱ्या सीमा बांबोळे मौजा आरेवाडा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्य सेविका आहेत. त्यांची प्रकृती आजारामुळे गंभीर होती. त्यांना योग्य आणि चांगल्या उपचारासाठी तातडीने गडचिरोलीला हलवण्याची आवश्यकता होती. अशा बिकट परिस्थितीत प्रशासनानं हेलिकॉप्टरची सोय करुन त्यांना मदत केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या माहितीवरून आणि सीमा बांबोळे यांना वैद्यकीय स्थलांतराची तत्काळ गरज लक्षात घेता, गडचिरोली पोलिसांचे पवन हंस हेलिकॉप्टर तत्काळ भामरागडसाठी रवाना करण्यात आले होते. आरोग्य सेविका सीमा बांबोळे यांना या हेलिकॉप्टरमधून सुरक्षितपणे गडचिरोलीला आणण्यात आलं आहे. त्यांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोली येथे दाखल करण्यात आलं आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आणि धोक्याबाहेर आहे.
ही कार्यवाही गडचिरोली पोलिसांनी जिल्हा परिषदेच्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने, उपविभागीय पोलीस अधिकारी भामरागड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यामध्ये पोस्टे भामरागड येथील अधिकारी तसंच कर्मचारी, भामरागड तालुक्यातील महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी, पवन हंस पायलट डीआयजी श्रीनिवास, सहपायलट आशिष पॉल यांनी मोलाचं सहकार्य केलं.
दुर्गम नक्षली भागात पोलिसांच्या मदतीसाठी तसंच प्रशासकीय अधिकारी, मंत्री यांच्या दिमतीला असलेलं हेलिकॉप्टर आपत्कालीन प्रसंगी इतरही लोकोपयोगी कामांसाठी नेहमीच वापरण्यात येतं. वेळीच निर्णय घेऊन अशा प्रकारे हेलिकॉप्टरचा वापर झाल्यानं तेथील लोकांच्याकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.